Mặt trận Tổ quốc các cấp quan tâm, chăm lo đời sống nhân dân

Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp trong tỉnh những năm qua đã huy động các nguồn lực thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, thiết thực chăm lo, nâng cao đời sống nhân dân, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Mỹ Lộc và ni sư Thích Đàm Tâm, trụ trì chùa Sắc, xã Mỹ Thắng trao nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo. Ảnh: Do cơ sở cung cấp

MTTQ các cấp đã tham mưu với cấp ủy Đảng, phối hợp chính quyền hàng năm xây dựng nhiều chương trình, kế hoạch thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo, đối tượng yếu thế trong xã hội. Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động, MTTQ thường xuyên phối hợp với các cấp, các ngành, tổ chức thành viên vận động, tiếp nhận các nguồn tài trợ, tổ chức thăm hỏi, tặng quà hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, đối tượng người có công vào các dịp lễ, tết, ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Đặc biệt, chương trình trợ giúp chăm lo tết cho người nghèo có sự tham gia ủng hộ của nhiều doanh nghiệp. Dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, MTTQ tỉnh đã tổ chức tiếp nhận ủng hộ 1 tỷ đồng của Công ty Xăng dầu Hà Nam Ninh vào Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh với mục đích giúp Quỹ có thêm kinh phí hỗ trợ người nghèo, đặc biệt là những người, gia đình bị ảnh hưởng nặng của dịch COVID-19. Trong chương trình “Xuân yêu thương - Tết sẻ chia” do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, Ban vận động “Ngày vì người nghèo” tỉnh phối hợp với Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc tổ chức vào đầu tháng 1-2022 đã trao tặng 200 suất quà tổng trị giá 200 triệu đồng cho các hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của tỉnh. Trước đó, nhân Tháng hành động “Vì người nghèo” hàng năm (từ ngày 17-10 đến 17-11), MTTQ từ tỉnh đến cơ sở tuyên truyền, vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và nhân dân trong và ngoài tỉnh với tấm lòng “Tương thân, tương ái”, “Lá lành đùm lá rách” quan tâm ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, chăm lo cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trong 6 năm qua, tổng Quỹ “Vì người nghèo” các cấp vận động được trên 36,9 tỷ đồng; từ nguồn quỹ đã hỗ trợ xây mới 763 nhà Đại đoàn kết, tổng trị giá trên 15,5 tỷ đồng; sửa chữa 367 nhà, tổng trị giá 1,75 tỷ đồng; giúp người dân phát triển sản xuất 329,5 triệu đồng; giúp học sinh nghèo 687 triệu đồng. Tiêu biểu như MTTQ huyện Mỹ Lộc đã huy động được các nguồn lực cùng cấp ủy, chính quyền chăm lo cho người nghèo góp phần đảm bảo công tác an sinh xã hội, trong đó có sự vào cuộc tích cực của các tổ chức tôn giáo. Từ năm 2019-2022, đã có gần 20 ngôi nhà Đại đoàn kết được Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” huyện Mỹ Lộc sửa chữa, xây mới, trong đó có nhiều ngôi nhà được xây dựng từ nguồn kinh phí từ sự ủng hộ, chung tay góp sức xây dựng của các chức sắc tôn giáo, nhà tu hành. Nhiều hộ gia đình thuộc diện hộ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đã được hỗ trợ xây nhà Đại đoàn kết như: bà Triệu Thị Mão, thôn Khả Lực, xã Mỹ Thịnh; bà Trần Thị Biện, hộ cận nghèo đơn thân tại thôn Lang Xá, xã Mỹ Tiến; bà Trần Thị Mùi, thôn Cấp Tiến 2, bà Trần Thị Xim thôn Lốc là 2 hộ nghèo, neo đơn trên địa bàn xã Mỹ Phúc… MTTQ các cấp huyện Ý Yên hàng năm tuyên truyền, phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” nhằm hỗ trợ xây dựng mỗi năm từ 10 đến 15 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo có nhà ở không an toàn, mức hỗ trợ xây dựng mới được nâng lên 40 triệu đồng/nhà. Bên cạnh đó, thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, MTTQ các cấp trong tỉnh đã tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt 5 nội dung cuộc vận động, trong đó chú trọng nội dung đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng. Các tổ chức thành viên của Mặt trận và ban công tác Mặt trận ở khu dân cư đã tích cực vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; mở mang, phát triển các làng nghề truyền thống, xây dựng các mô hình liên kết sản xuất để tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội. Toàn tỉnh hiện có 142 làng nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp với gần 19 nghìn hộ tham gia sản xuất, kinh doanh, thu hút trên 44 nghìn lao động nông thôn; xây dựng được 458 mô hình “Cánh đồng lớn”, hình thành trên 30 mô hình mới trong liên kết tổ chức sản xuất, tiêu thụ nông sản hàng hóa theo chuỗi giá trị và các vùng sản xuất chuyên canh tập trung cho hiệu quả kinh tế cao. Ngoài ra, các tổ chức thành viên của Mặt trận đã tích cực phát huy tinh thần tương thân, tương ái, giúp đỡ đoàn viên, hội viên và hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn bằng nhiều hoạt động cụ thể. Tiêu biểu như các cấp Hội Phụ nữ đã xây dựng, sửa chữa hàng trăm nhà “Mái ấm tình thương” cho phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tặng hàng trăm nghìn suất quà, con giống, vật tư nông nghiệp giúp hội viên phát triển sản xuất; duy trì tặng thưởng học bổng Hoàng Ngân cho học sinh đạt thành tích cao trong học tập, học sinh nghèo vượt khó vào dịp đầu năm học mới. Hội cũng phối hợp với Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Hội Từ thiện thánh hữu của Mỹ hỗ trợ tặng xe lăn, khung tập đi cho người khuyết tật; hỗ trợ trên 1 tỷ đồng giúp đỡ phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng do đại dịch COVID-19. Hội Cựu chiến binh tỉnh triển khai hiệu quả phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo” giúp nhiều hội viên thoát nghèo bền vững. Hội Nông dân các cấp phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hỗ trợ hội viên vay vốn sản xuất, kinh doanh; vận động cán bộ, hội viên đóng góp, tạo nguồn lực xây dựng Quỹ “Mái ấm nông dân”; chủ động rà soát, lựa chọn, bình xét, lập danh sách hỗ trợ hội viên nghèo có nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh để đề nghị hỗ trợ. Các cấp Công đoàn trong tỉnh thăm hỏi, tặng quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn dịp Tháng công nhân; tặng vé tàu xe cho công nhân nghèo về quê ăn tết. Đoàn Thanh niên tiếp tục triển khai kế hoạch tăng dư nợ ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội và sổ tiết kiệm vay vốn do Đoàn Thanh niên quản lý...

Với nhiều biện pháp thiết thực, hiệu quả, MTTQ các cấp trong tỉnh đã tiếp tục phát huy tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng, huy động các nguồn lực nhằm thực hiện có hiệu quả chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn để tiếp thêm niềm tin giúp họ vươn lên trong cuộc sống./.

Lam Hồng