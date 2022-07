Ghi trước kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2022

Ngày 7 và 8-7, cùng với thí sinh cả nước, 19.871 thí sinh toàn tỉnh sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) 2022. Tại các điểm thi, công tác chuẩn bị đã hoàn tất.

Đoàn thanh tra, kiểm tra của Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra phòng thi dự phòng tại điểm thi THPT Xuân Trường.

Tại điểm thi THPT Trần Văn Lan (Mỹ Lộc), cô Hiệu trưởng Mai Thị Lừng cho biết: Tổng số có 505 thí sinh đăng ký dự thi tại điểm thi của trường; trong đó THPT Trần Văn Lan 261 thí sinh, THPT Trần Nhật Duật 64 thí sinh, Trung tâm Giáo dục thường xuyên (GDTX) tỉnh 180 thí sinh. Để phục vụ kỳ thi, nhà trường bố trí 22 phòng thi tại 22 lớp học và 2 phòng dự phòng. Các phòng có đủ trang thiết bị đảm bảo tốt cho việc tổ chức thi trong điều kiện thời tiết xấu nhất có thể xảy ra. Để đảm bảo an ninh, an toàn cho kỳ thi, nhà trường phối hợp với Công an huyện Mỹ Lộc, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Mỹ Lộc, Công an xã Mỹ Trung, Trung tâm Y tế huyện Mỹ Lộc bố trí 16 người là lực lượng bảo vệ, y tế phục vụ tại điểm thi. Trước diễn biến mới của dịch COVID-19, trường chuẩn bị đủ các vật dụng, thiết bị y tế phòng dịch như: dụng cụ đo thân nhiệt, khẩu trang, nước sát khuẩn tại phòng thi, phòng làm việc và cổng trường, xà phòng tại các khu nhà vệ sinh, khu rửa tay, kit test, quần áo bảo hộ y tế, thuốc thiết yếu, 1 phòng cách ly. Các quy định về phòng, chống dịch được niêm yết ở các khu vực chung, đầu các cầu thang của các dãy phòng thi...

Tại điểm thi THPT Nguyễn Khuyến (thành phố Nam Định), cô giáo Đặng Thị Phương Thảo, Hiệu phó nhà trường cho biết: Đến ngày hôm nay, công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 tại đây đã hoàn tất. Với tổng số thí sinh dự thi là 720 thí sinh, trong đó 440 thí sinh là học sinh của trường, 280 thí sinh Trường THPT Nguyễn Công Trứ, trường bố trí 31 phòng thi tại 31 lớp học và 2 phòng thi dự phòng, 90 cán bộ làm công tác thi. Ngoài các điều kiện cơ sở vật chất (phòng để bài thi, đề thi), hồ sơ, văn phòng phẩm theo quy định, trang thiết bị phục vụ cho kỳ thi (camera, tủ đựng đề thi, bài thi...); phòng chờ trên cơ sở số lượng thí sinh dự thi của các bài thi tổ hợp; trường chuẩn bị các phương án tổ chức tiếp sức, hỗ trợ cho thí sinh, phụ huynh trong thời gian thi và chờ thi khi cần thiết. Được chọn là địa điểm để chấm thi môn Ngữ văn, Ban giám hiệu trường đã bố trí các phòng chấm thi, phòng công an, tất cả các phòng đều có camera và đảm bảo công tác an ninh, an toàn, nghiêm túc của kỳ thi.

Tại điểm thi THPT C Hải Hậu (Hải Hậu) có tổng số 641 thí sinh dự thi gồm 382 em là học sinh của trường, 259 học sinh Trường THPT Thịnh Long. Nhà trường bố trí 27 phòng thi chính và 2 phòng thi dự bị; chuẩn bị đầy đủ mọi điều kiện để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc như: Cơ sở vật chất, hệ thống camera trong phòng chứa đề, bài; biểu mẫu dán các phòng thi; máy phát điện dự phòng đảm bảo cho phòng chứa đề, bài luôn có điện (trường hợp mất điện lưới); bình phòng cháy chữa cháy còn thời hạn sử dụng (trong phòng bảo quản đề, bài); sơ đồ từng buổi thi, bố trí phòng chờ, văn phòng phẩm, bảng điều hành...

Theo kế hoạch, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 diễn ra trong 2 ngày 7 và 8-7. Các bài thi sẽ được giữ nguyên với 3 bài độc lập gồm: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 2 bài thi tổ hợp là Khoa học tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học) và Khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân đối với thí sinh học chương trình giáo dục phổ thông; hoặc Lịch sử, Địa lý đối với thí sinh học chương trình giáo dục thường xuyên). Nội dung thi nằm trong chương trình THPT hiện hành, chủ yếu là chương trình lớp 12. Trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD và ĐT) tại Công văn số 1523/BGDĐT-QLCL ngày 19-4-2022 về việc hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, Sở GD và ĐT hướng dẫn các cơ sở giáo dục lưu ý một số điểm mới đáng lưu ý trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 là bắt buộc thí sinh đang học lớp 12 tại các cơ sở giáo dục phải đăng ký dự thi bằng hình thức trực tuyến (trên Cổng thông tin của Bộ GD và ĐT hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia). Điều này khác so với những năm trước là thí sinh đăng ký bằng hình thức trực tiếp tại điểm tiếp nhận đăng ký dự thi. Riêng các thí sinh tự do sẽ đăng ký dự thi và đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT (nếu có) trực tiếp tại đơn vị đăng ký dự thi do Sở GD và ĐT quy định. Sau khi nộp Phiếu đăng ký dự thi, các em sẽ được đơn vị đăng ký dự thi cấp tài khoản (là số CCCD/CMND của thí sinh) và mật khẩu để đăng nhập vào Hệ thống quản lý thi. Sau đó, các điểm thi nhập dữ liệu của thí sinh tự do vào Hệ thống quản lý thi. Điểm mới thứ hai là: Đăng ký xét tuyển đại học sau kỳ thi tốt nghiệp THPT: Mọi năm, trên Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp của thí sinh có phần đăng ký xét tuyển các nguyện vọng vào trường đại học, nghĩa là thí sinh phải thực hiện đăng ký xét tuyển vào đại học cùng lúc với thời điểm thi tốt nghiệp THPT. Nhưng năm 2022, việc đăng ký dự thi và đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng không đồng thời mà ở hai thời điểm khác nhau; trong Phiếu đăng ký dự thi năm nay sẽ không có phần đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học như những năm trước. Thời gian thí sinh đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non sẽ dự kiến từ sau khi kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT cho tới khi công bố kết quả thi và cả điểm phúc khảo. Điểm mới nữa là trong thời gian đăng ký thí sinh không bị hạn chế số lần điều chỉnh nguyện vọng (năm 2021 chỉ được điều chỉnh nguyện vọng tối đa 3 lần). Dự kiến tất cả các nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học của thí sinh (theo các cơ sở đào tạo, các ngành, các phương thức xét tuyển,... ) của đợt xét tuyển đợt 1 sẽ được đăng ký và ghi nhận vào hệ thống (năm 2021 chỉ đăng ký trên hệ thống các nguyện vọng sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT để xét tuyển). Đây được xem là thông tin rất có lợi cho thí sinh, vì sau khi thi các em sẽ dễ dàng xác định được điểm số, thậm chí là biết điểm thi rồi mới đăng ký xét tuyển đại học sẽ giúp thí sinh sẽ cân nhắc trường nào vừa tầm, mang tới nhiều cơ hội trúng tuyển.

Đến nay, cả 35 điểm thi trên địa bàn tỉnh đã hoàn tất công tác chuẩn bị cho kỳ thi về cơ sở vật chất, cũng như các yêu cầu phòng dịch, an ninh, an toàn khu vực in sao đề thi được bố trí địa điểm an toàn, kín đáo, biệt lập và được bảo vệ nghiêm ngặt trong suốt thời gian làm việc, có thiết bị vô hiệu hóa mạng internet và wifi tại khu vực in sao; dán kín (có niêm phong) các cửa sổ, cửa chính sát nhà dân, đường giao thông; thực hiện nghiêm túc yêu cầu cách ly theo 3 vòng độc lập tại khu vực in sao phục vụ công tác bảo mật. Các khu vực chấm thi (tự luận, trắc nghiệm) đều có camera an ninh giám sát ghi hình bao quát được toàn bộ hoạt động trong phòng, có bộ lưu điện dự phòng, bảo đảm hoạt động liên tục kể cả khi mất điện lưới...

Với nỗ lực của tỉnh và các ngành chức năng, đặc biệt là ngành GD và ĐT, thầy và trò các nhà trường, tỉnh quyết tâm tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 trên địa bàn tỉnh diễn ra an toàn, đúng quy định, đạt kết quả cao./.

Bài và ảnh: Minh Thuận