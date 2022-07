Hội Khuyến học Ý Yên xây dựng các mô hình học tập

Phong trào thi đua xây dựng gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập được các cấp ủy đảng, chính quyền huyện Ý Yên tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh từ cơ sở, qua đó tạo điều kiện, cơ hội cho mọi người được học tập thường xuyên, học tập suốt đời.

Cô và trò Trường Mầm non Hạnh Phúc, thị trấn Lâm trong một giờ học.

Hội Khuyến học huyện Ý Yên hiện có 40 hội cơ sở, 101 chi hội, 915 ban khuyến học. Trong 6 tháng đầu năm 2022, Hội đã kết nạp được 1.276 hội viên, nâng tổng số 106.532 hội viên, bằng 46% so với dân số toàn huyện. Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp chính quyền, sự nỗ lực, nhiệt tình, tâm huyết, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ khuyến học từ huyện đến cơ sở, phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời trên địa bàn huyện tiếp tục duy trì ổn định, có nhiều sáng tạo phù hợp với tình hình hiện nay. Trong năm 2021, Hội Khuyến học toàn huyện đã tích cực kêu gọi, vận động các cấp, các ngành, các đơn vị doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, cộng đồng dân cư tham gia đóng góp ủng hộ Quỹ khuyến học để chi thưởng khuyến học, cấp học bổng cho học sinh nghèo hiếu học, tuyên dương khen thưởng giáo viên, học sinh đạt thành tích cao trong học tập với số tiền gần 5,4 tỷ đồng. Trong đó, các cấp hội đã khen thưởng tặng 16.639 suất quà, trị giá trên 4,1 tỷ đồng; tặng 3.252 suất học bổng trị giá gần 1,2 tỷ đồng. Công tác xây dựng xã hội học tập theo mô hình dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập cấp xã và hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng cũng đạt nhiều kết quả. Qua bình xét toàn huyện có 71.315 gia đình đạt danh hiệu “gia đình học tập” chiếm 98%; 952/998 dòng họ đạt “dòng họ học tập”, chiếm 95%; 479/479 thôn làng, tổ dân phố đạt danh hiệu “cộng đồng học tập”; 31/31 xã, thị trấn đạt danh hiệu cộng đồng học tập cấp xã; 9.752 lượt người đã tham gia học tập tại các trung tâm học tập cộng đồng...

Phong trào xây dựng dòng họ học tập ở Ý Yên ngày càng lan tỏa sâu rộng, là nét đẹp trong văn hoá giáo dục của người dân nơi đây. Phong trào khuyến học dòng họ ngoài việc thúc đẩy con cháu học hành tiến bộ, còn góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết, bảo đảm an ninh trật tự, phát triển kinh tế - xã hội và hỗ trợ phát triển giáo dục, xây dựng phát triển quỹ khuyến học. Tiêu biểu như dòng họ Cao ở thôn Trung Hưng, xã Yên Khang; dòng họ Mai ở thôn Văn Minh, xã Yên Trung; dòng họ Nguyễn Phúc ở thôn Phúc Chỉ xã Yên Thắng; dòng họ Trần Quý Công ở thôn An Tố xã Yên Bình… Các dòng họ đều bám sát các tiêu chí do Trung ương Hội và tỉnh Hội chỉ đạo. Một số dòng họ còn có những quy định chặt chẽ hơn để các gia đình có trách nhiệm tham gia khuyến học ở cộng đồng, từ đó tạo ra một phong trào thi đua vượt khó học giỏi giữa các gia đình, dòng họ trong thôn xóm. Các dòng họ cũng thường xuyên phối hợp với các nhà trường, giáo viên chủ nhiệm để nắm bắt tình hình học tập của con em. Hàng năm, các dòng họ trong huyện đã cấp học bổng và trao thưởng cho học sinh lên tới hàng tỷ đồng. Dòng họ Dương Xuân ở thôn Thanh Khê xã Yên Nhân có gần 200 hộ gia đình với gần 500 nhân khẩu, 100% các gia đình trong dòng họ có con đến tuổi đi học đều được đến trường, không có học sinh bỏ học. Vào ngày giỗ tổ và dịp đầu năm học, chi hội khuyến học đã tổ chức thăm và tặng quà cho các cháu con gia đình chính sách của dòng họ và các cháu con gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài số tiền đóng góp xây dựng quỹ hội của mỗi gia đình, chi hội khuyến học dòng họ còn kêu gọi những gia đình có điều kiện về kinh tế và những gia đình có nhiều con thành đạt, những người con đang công tác và làm ăn ở xa đóng góp ủng hộ quỹ để có kinh phí động viên, giúp đỡ con em trong họ ngày càng phấn đấu vươn lên trong học tập. Đến nay, 100% học sinh trong dòng họ phổ cập THCS, 95% học sinh tiếp tục học THPT và học nghề, 95% các gia đình đăng ký đạt gia đình học tập, trong đó có trên 85% gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình học tập. Toàn dòng họ có 5 tiến sĩ, thạc sĩ, 7 bác sĩ, 11 kỹ sư, 50 giáo viên các cấp, gần 20 cử nhân và gần 50 sinh viên đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng.

Để tiếp tục đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, Hội Khuyến học huyện tham mưu với các cấp lãnh đạo tiếp tục thí điểm xây dựng mô hình công dân học tập tại 3 xã Yên Tiến, Yên Hưng, Yên Thọ. Công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng các mô hình học tập được đẩy mạnh ở 31 xã, thị trấn và các trường học. Riêng 6 tháng đầu năm, các xã: Yên Thành, Yên Quang, Yên Chính, Yên Hồng, Yên Phúc, Yên Trị, Yên Hưng, Yên Trung, Yên Nghĩa, Yên Thọ, Yên Đồng, Yên Lương, Yên Tiến, Yên Cường, các trường THPT: Đỗ Huy Liêu, Lý Nhân Tông, Mỹ Tho, Phạm Văn Nghị đã trao thưởng cho trên 20 nghìn học sinh đạt thành tích xuất sắc trong học tập với gần 2 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Hội Khuyến học huyện và các cơ sở hội đã làm tốt công tác vận động xây dựng quỹ hội. Đến nay, nhiều cơ sở hội đã huy động được sức mạnh tổng hợp của các tầng lớp nhân dân xây dựng quỹ hội đạt cao, để động viên các con cháu là học sinh vươn lên trong học tập. Nổi bật là Hội khuyến học các xã: Yên Ninh có số quỹ hội trên 1 tỷ đồng, Yên Thọ có 721 triệu đồng, Yên Hưng có 615 triệu đồng, Yên Trung có 623 triệu đồng, Yên Minh có 553 triệu đồng, Yên Lợi 585 triệu đồng, Trường THPT Tống Văn Trân có 450 triệu đồng... Có 21 dòng họ có số dư quỹ khuyến học trên 100 triệu đồng.

Thực hiện Chỉ thị số 04/CT-HU, ngày 4-5-2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy Ý Yên về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, thời gian tới, Hội Khuyến học huyện Ý Yên tiếp tục triển khai xây dựng các mô hình học tập, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức trong nhân dân; phát động phong trào thi đua về khuyến học, xây dựng xã hội học tập. Đẩy mạnh phát triển hội viên, xây dựng quỹ hội, củng cố tổ chức Hội vững mạnh góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của địa phương./.

