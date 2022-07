Lan tỏa mô hình "Dân vận khéo" trong xây dựng nông thôn mới

Từ đầu năm 2022 đến nay, phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn tỉnh tiếp tục sức lan toả mạnh mẽ, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân, qua đó góp phần thực hiện hiệu quả công tác xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, kiểu mẫu.

Cảnh quan nông thôn mới kiểu mẫu xóm 4, xã Hải Bắc (Hải Hậu).

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM được triển khai thực hiện tốt, bước đầu đã phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong việc xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu, với nhiều cách làm sáng tạo như: vận động nhân dân tự nguyện hiến đất, tháo dỡ công trình xây dựng trên đất dự án; ủng hộ tiền, vật liệu, tham gia ngày công; hỗ trợ giống, vốn kết hợp với hướng dẫn khoa học kỹ thuật… Từ đó, góp phần thay đổi nếp nghĩ, cách làm, tập quán canh tác của nhân dân, phát huy thế mạnh của địa phương, từng bước chuyển biến nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá… Để triển khai thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng NTM, Đảng ủy xã Xuân Trung (Xuân Trường) chỉ đạo các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân về việc phân loại rác thải tại nguồn. Theo đó, các tổ chức đoàn thể Hội Nông dân, Hội Phụ nữ tuyên truyền, vận động hội viên thấy rõ việc phân loại rác tại nguồn là một chủ trương đúng, hiệu quả bởi rác thải nếu chỉ chôn lấp thông thường sẽ gây rất nhiều lãng phí như: tốn diện tích lớn cho việc xây dựng, chi phí vận hành các bãi chôn lấp; nguy cơ gây ô nhiễm môi trường... Trong khi đó, nhiều nguyên liệu như: rác hữu cơ, giấy, nhựa, kim loại… có thể tái chế hữu dụng không chỉ có ý nghĩa về mặt môi trường mà còn đem lại lợi ích về kinh tế. Đặc biệt, với lượng hữu cơ lớn trong rác thải sinh hoạt (ước tính khoảng 50-70%) sẽ là nguồn nguyên liệu dồi dào để sản xuất phân vi sinh, một loại phân rất tốt cho cây trồng và thân thiện với môi trường. Qua công tác tuyên truyền, đến nay, tỷ lệ hộ dân thực hiện phân loại rác thải tại nguồn trên địa bàn xã chiếm 47%. Bên cạnh đó, xã vận động, kêu gọi những người con quê hương chung tay xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn ngày càng khang trang, hiện đại tạo điều kiện thúc đẩy giao thương, phát triển sản xuất, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, thu hút doanh nghiệp đầu tư về địa bàn. Đã có nhiều người con quê hương thành đạt ủng hộ hàng tỷ đồng để xây dựng cầu, cống, bê tông hóa, nhựa hóa hàng chục km đường giao thông xóm, trục chính.

Ở Hải Hậu, phong trào thi đua “dân vận khéo” cũng được cấp ủy, chính quyền quan tâm. Đồng chí Lưu Thị Nghiêm, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Hải Hậu cho biết: “Xác định việc đẩy mạnh các phong trào thi đua, xây dựng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” với nhiều cách làm hay, sáng tạo, sát với thực tiễn mang lại hiệu quả thiết thực góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh ở địa phương, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn huyện Hải Hậu đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện một cách đồng bộ, tích cực, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chính trị ở địa phương, cơ quan, đơn vị được đông đảo các tầng lớp nhân dân đồng tình hưởng ứng. Các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” được thực hiện trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội như phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường; vệ sinh an toàn thực phẩm; phòng chống dịch bệnh; phát triển bảo hiểm y tế toàn dân, xây dựng NTM, đô thị văn minh. Xóm 4, xã Hải Bắc là một trong 11 xóm thực hiện đúng sự chỉ đạo của huyện Hải Hậu là “Xây dựng NTM phải từ mỗi xóm rồi mới đến xã; 100% xóm đạt NTM thì xã mới đạt chuẩn NTM”. Sau khi đạt chuẩn NTM vào năm 2014, xóm 4 tiếp tục xây dựng NTM theo hướng “bền vững và phát triển” để thực sự nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho mỗi gia đình, cho cả cộng động. Đến nay, xóm đã tập trung xây dựng hoàn thành xóm NTM kiểu mẫu và là một điểm sáng về công tác “dân vận khéo”. Để có kết quả đó, Hội đồng xóm đã tuyên truyền, vận động nhân dân đóng góp kinh phí để xây Nhà văn hoá cùng làm nhiều công trình dân sinh như xây kè đá 2 bên bờ sông, làm các tuyến đường bê tông, xây cầu, trồng cây, trồng hoa... đều do dân bàn rồi tự nguyện đóng góp tiền và công sức cùng xã hội hoá theo phương châm “lấy sức dân mà lo cho dân” và “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”; mỗi nhân khẩu trong xóm tự nguyện đóng góp 300 nghìn đồng trong 3 năm. Hàng trăm gia đình đang ở xóm 4 hoặc là con em của xóm 4 đang sinh sống, lao động, công tác ở mọi miền của Tổ quốc đã tình nguyện ủng hộ tiền của để xóm xây dựng NTM. Tiêu biểu như gia đình ông Đỗ Ngọc Phương ở Quảng Ninh ủng hộ 3,1 tỷ đồng; gia đình ông Nguyễn Văn Trình ở Hải Phòng ủng hộ 615 triệu đồng; gia đình ông Trần Văn Thảo ủng hộ 425 triệu đồng... Từ hiệu quả công tác dân vận khéo nên các công trình từ xóm, đến xã, huyện Hải Hậu đang từng bước hướng tới huyện NTM kiểu mẫu.

Đồng chí Trần Minh Thắng, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy cho biết: Thực tiễn cho thấy, phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã phát huy hiệu quả rõ rệt trong xây dựng NTM. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh phối hợp vận động đoàn viên, hội viên, quần chúng nhân dân phát huy thế mạnh của địa phương, mạnh dạn đầu tư, ứng dụng khoa học vào sản xuất, kinh doanh, giúp nhau giảm nghèo, khuyến khích sản xuất, kinh doanh giỏi, làm giàu chính đáng. Thời gian tới, hệ thống dân vận, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đẩy mạnh công tác “Dân vận khéo”, gắn với việc thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu, xây dựng đô thị văn minh và các phong trào thi đua, các cuộc vận động. Làm tốt công tác nắm tình hình nhân dân, kịp thời tham mưu, giải quyết những vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, tạo động lực thúc đẩy phong trào xây dựng NTM ngày càng hiệu quả./.

Bài và ảnh: Hoàng Tuấn