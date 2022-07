Đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 sẽ diễn ra trong các ngày 6, 7 và 8-7. Năm nay, toàn tỉnh có 19.871 thí sinh đăng ký dự thi; theo kế hoạch, tỉnh bố trí 35 điểm thi đặt tại các trường THPT và mỗi huyện, thành phố bố trí 2 điểm thi dự phòng. Trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn còn có nguy cơ tái phát, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về đảm bảo an toàn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, Sở Y tế chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo, các huyện, thành phố triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn phòng dịch COVID-19, an toàn thực phẩm trong thời gian diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Trường THPT Phạm Văn Nghị (Ý Yên) tích cực ôn tập cho học sinh lớp 12 tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Đồng chí Trần Huy Đoàn, Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết: Dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh thời gian qua cơ bản được kiểm soát, song vẫn tiếp tục ghi nhận các ca bệnh mới trong cộng đồng. Thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao, Sở Y tế đã ban hành Công văn số 788/SYT-NVY, ngày 21-5, chỉ đạo các đơn vị: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; Bệnh viện Đa khoa tỉnh; Bệnh viện Đa khoa huyện Hải Hậu, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh; Trung tâm Y tế các huyện, thành phố về đảm bảo công tác y tế cho việc tổ chức các kỳ thi năm 2022 của tỉnh. Các đơn vị xây dựng, triển khai kế hoạch đảm bảo an toàn phòng dịch và an toàn thực phẩm trước, trong và sau thời gian diễn ra các kỳ thi, nhất là kỳ thi tốt nghiệp THPT; Chủ động sẵn sàng về nhân lực, thuốc và các điều kiện đảm bảo y tế, kịp thời xử lý các tình huống. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã có văn bản hướng dẫn Trung tâm Y tế các huyện, thành phố tăng cường công tác giám sát phòng dịch, không để các dịch bệnh khác xảy ra trên địa bàn. Trung tâm kiện toàn Tổ chống dịch cơ động, chuẩn bị thuốc, hóa chất, phương tiện, vật tư sẵn sàng ứng phó phòng chống dịch bệnh và hỗ trợ tuyến dưới khi cần. Bệnh viện Đa khoa tỉnh chuẩn bị cơ số giường bệnh, thuốc, vật tư y tế, sẵn sàng đáp ứng cấp cứu, điều trị người bệnh ngộ độc thực phẩm, tai nạn hoặc chấn thương… trong thời gian diễn ra kỳ thi. Bệnh viện thành lập 1 tổ thường trực cấp cứu tại đơn vị (tối thiểu 5 người gồm: 1 bác sĩ, 2 điều dưỡng, 1 cán bộ dược, 1 lái xe), đảm bảo đủ cơ số thuốc, vật tư thiết bị y tế, xe cứu thương sẵn sàng hỗ trợ các điểm thi khi cần thiết. Bệnh viện Đa khoa huyện Hải Hậu và Trung tâm Y tế các huyện, thành phố chủ động sẵn sàng về nhân lực, thuốc và các điều kiện đảm bảo y tế để xử trí, điều trị kịp thời các trường hợp đau ốm liên quan đến các Hội đồng coi thi và các thí sinh trong thời gian diễn ra kỳ thi. Thành lập 1 tổ thường trực cấp cứu và cơ số thuốc, vật tư thiết bị y tế, xe cứu thương sẵn sàng hỗ trợ các điểm thi khi cần thiết. Trung tâm Y tế các huyện, thành phố chủ động, phối hợp chặt chẽ với ngành Giáo dục trong quá trình triển khai; Có phương án hỗ trợ đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch COVID-19 ở các nơi tổ chức điểm thi, sao in đề thi, chấm thi, chủ động xây dựng các kịch bản sẵn sàng xử lý các tình huống khi có dịch bệnh hoặc ngộ độc thực phẩm (nếu có) xảy ra tại các điểm thi. Trạm Y tế xã, phường, thị trấn nơi có các điểm thi cử 1 cán bộ y tế phối hợp với Hội đồng coi thi để thường trực làm nhiệm vụ phòng chống dịch và đảm bảo sức khỏe cho thí sinh và những người tham gia Hội đồng coi thi. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đã xây dựng, triển khai kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn bàn tỉnh trước, trong và sau thời gian diễn ra các kỳ thi, đặc biệt là kỳ thi tốt nghiệp THPT. Chỉ đạo, phối hợp với Trung tâm Y tế các huyện, thành phố tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống trên địa bàn có các điểm thi. Thành lập các Tổ thường trực cùng phương tiện, thiết bị cần thiết sẵn sàng phương án xử lý kịp thời các tình huống ngộ độc thực phẩm xảy ra tại các điểm thi.

Đến ngày 29-6, ngành Y tế phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo đã triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp đảm bảo công tác y tế, phòng dịch bệnh, an toàn thực phẩm. Tại các điểm thi đều có phòng Y tế với phương tiện sơ, cấp cứu ban đầu và tủ thuốc đúng quy định; lập danh sách cán bộ y tế trực tại điểm thi trong thời gian diễn ra kỳ thi. Các điểm thi tiến hành vệ sinh, khử trùng, phòng chống dịch bệnh, nhất là dịch COVID-19 tại điểm thi. Theo kế hoạch, trong phiên họp toàn thể đầu tiên của điểm thi, cán bộ y tế sẽ hướng dẫn cho cán bộ phục vụ công tác coi thi về quy trình, kỹ thuật phòng chống dịch COVID-19. Các điểm thi bố trí phòng thi riêng cho thí sinh F0 và các thí sinh thuộc diện ca bệnh nghi ngờ có kết quả test nhanh dương tính, đáp ứng yêu cầu về phòng, chống dịch. Phòng thi đảm bảo thông thoáng, không dùng điều hòa nhiệt độ; tối đa 12 thí sinh/phòng thi. Hết giờ làm bài, cán bộ coi thi tại phòng thi đeo găng tay y tế thu bài thi, kiểm đếm bài thi của thí sinh, sau đó niêm phong, khử khuẩn túi đựng bài thi, túi đựng hồ sơ phòng thi trước khi bàn giao cho Trưởng điểm thi. Ngay sau mỗi buổi thi, các điểm thi tổ chức khử khuẩn phòng thi nơi tổ chức thi cho thí sinh diện F0, thí sinh thuộc diện ca nghi ngờ có kết quả test nhanh dương tính. Ngoài 35 điểm thi chính thức, toàn tỉnh có 20 điểm thi dự phòng (mỗi huyện, thành phố 2 điểm) đặt tại trường THPT hoặc trường THCS không cùng địa bàn xã, phường với các trường THPT được đặt làm điểm thi, sẵn sàng tiếp nhận thí sinh của điểm thi lân cận trong tình huống bất thường. Tại các điểm thi dự phòng cũng đều được bố trí phòng y tế với phương tiện sơ, cấp cứu ban đầu và tủ thuốc đúng quy định.

Hiện nay, Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các điểm thi kiểm tra, rà soát lại lần cuối cơ sở vật chất trang thiết bị và các điều kiện phục vụ kỳ thi, trong đó chú trọng các điều kiện đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19, bố trí lực lượng thực hiện test nhanh, đo thân nhiệt tại các điểm thi khi có trường hợp nghi ngờ; trạm y tế xã, phường, thị trấn cấp giấy xác nhận cho các thí sinh thuộc diện F0. UBND các huyện, thành phố kiểm tra tất cả các mặt chuẩn bị cho công tác thi trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh và người tham gia làm công tác thi. Đối với thí sinh dự thi và cán bộ làm công tác thi cần đo thân nhiệt ở nhà trước khi đến điểm thi; khi có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như: ốm, ho, sốt hoặc khó thở... phải báo ngay cho cán bộ y tế trực tại điểm thi để được xử lý kịp thời. Đồng thời, thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh./.

Bài và ảnh: Minh Tân