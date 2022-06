Sôi nổi Hội thao Trung đội Dân quân cơ động

Nhằm tiếp tục củng cố kiến thức, nâng cao khả năng tham mưu và trình độ chỉ huy theo cương vị, chức trách được giao của cán bộ Dân quân tự vệ (DQTV), vừa qua, huyện Nghĩa Hưng được Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh chọn tổ chức điểm Hội thao Trung đội Dân quân cơ động năm 2022 để Bộ Tư lệnh Quân khu 3 rút kinh nghiệm và triển khai trong toàn Quân khu.

Cán bộ Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh hướng dẫn nữ Dân quân tự vệ huyện Nghĩa Hưng sử dụng vũ khí.

Tham gia Hội thao Dân quân cơ động năm 2022, có 168 DQTV của các xã, thị trấn trong huyện (trong đó có 18 nữ dân quân) chia làm 6 trung đội, mỗi trung đội 28 vận động viên. Các vận động viên tham gia thi đấu các nội dung: Duyệt đội ngũ đội hình cấp trung đội; Trung đội cơ động biểu diễn võ tay không 8 thế đứng cơ bản; Trung đội trưởng, Tiểu đội trưởng thi chỉ huy thực hành Chiến thuật tình huống bảo vệ mục tiêu khi có gây rối, bạo loạn và đánh chiếm mục tiêu; thi bắn súng tiểu liên AK bài 1; chiến sĩ dân quân cơ động hội thao ba môn quân sự phối hợp gồm: Bắn súng tiểu liên AK bài 1, ném lựu đạn xa đúng hướng, chạy vũ trang 3.000m đối với nam và 1.500m đối với nữ.

Có mặt ở thao trường luyện tập của các trung đội Dân quân cơ động, chúng tôi chứng kiến sự háo hức, hăng say luyện tập, thi đấu. Với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa”, sự quyết tâm thể hiện rõ trên từng khuôn mặt và ánh mắt của cán bộ, chiến sĩ DQTV, đặc biệt là các chiến sĩ “sao vuông” nữ, khi bình tĩnh, tự tin, thực hành đúng yếu lĩnh, động tác, hoàn thành tốt nội dung thi, nhất là ở nội dung 3 môn quân sự phối hợp. Đồng chí Phạm Thị Vân, nữ DQTV Trung đội 1 xã Nghĩa Đồng chia sẻ: Tôi rất vui về kết quả đã đạt được sẽ giúp tôi tự tin hơn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần cùng đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.

Đồng chí Trần Văn Dương, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hưng cho biết: “Lực lượng DQTV huyện Nghĩa Hưng được xây dựng, tổ chức chặt chẽ, thường xuyên củng cố, kiện toàn về số lượng, chất lượng, tích cực lao động sản xuất, huấn luyện chiến đấu, phòng, chống thiên tai, bão lụt, cháy nổ, dịch bệnh COVID-19. Trong đó lực lượng Dân quân cơ động các xã, thị trấn là lực lượng nòng cốt trong thực hiện các nhiệm vụ của địa phương có vị trí vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong thực hiện nhiệm vụ, lực lượng DQTV cũng đã phối hợp tham gia cùng các lực lượng chức năng giải quyết có hiệu quả các tình huống phức tạp nảy sinh; góp phần cùng địa phương phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, xây dựng đời sống văn hóa, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Với Ban CHQS huyện Nghĩa Hưng, xác định Hội thao Dân quân cơ động là một nhiệm vụ trọng tâm nhằm đánh giá thực chất kết quả công tác huấn luyện lực lượng DQTV năm 2022 nên đã tích cực, chủ động chỉ đạo sát sao các đơn vị tổ chức huấn luyện nâng cao cho cán bộ, chiến sĩ về thực hành yếu lĩnh, động tác và các bài tập nâng cao thể chất. Để hội thao đạt kết quả cao, Ban Tổ chức đã quán triệt sâu sắc mục đích, yêu cầu, nội dung kế hoạch, điều lệ, quy chế; tổ chức Hội thao chặt chẽ, chu đáo; phát huy vai trò của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong việc tham gia đạt hiệu quả thiết thực. Ban CHQS huyện Nghĩa Hưng tích cực, chủ động, phối hợp, hiệp đồng làm tốt công tác chuẩn bị; tiến hành Hội thao nội dung sát với từng đối tượng; tổ chức điều hành chặt chẽ và bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người, vũ khí; đánh giá kết quả trung thực, khách quan, chính xác.

Mặc dù hội thao Trung đội Dân quân cơ động năm nay được tổ chức đúng thời điểm thời tiết mưa giông song nhờ có sự chuẩn bị chu đáo của Ban tổ chức và tinh thần đoàn kết, thi đấu sôi nổi của các vận động viên nên đã thành công tốt đẹp, an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Quá trình tổ chức thi đấu, tổ trọng tài đã luôn bám sát vào quy chế của hội thao, đánh giá kết quả chính xác và công bằng, các vận động viên đã chấp hành nghiêm điều lệ, quy chế Hội thao.

Đồng chí Nguyễn Bá Thịnh, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết: Qua đánh giá, chất lượng các môn thi đều đạt yêu cầu đề ra, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí thiết bị. Các vận động viên tham gia thi đã có nhiều cố gắng trong quá trình ôn luyện và tham gia Hội thao, chấp hành nghiêm điều lệ, quy tắc, nắm chắc các nội dung, thực hành thuần thục các động tác, thể hiện được trình độ nhận thức chính trị, pháp luật gắn với chức trách, nhiệm vụ trên cương vị công tác. Hội thao cũng là dịp nhằm nâng cao trình độ tổ chức, chỉ huy, quản lý, hiệp đồng của cán bộ trung đội trưởng, tiểu đội trưởng và chiến sĩ DQTV cơ động, DQTV nữ, phát huy tốt vai trò trách nhiệm, rèn luyện tốt kỹ năng trong huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, làm cơ sở tham gia Hội thao do cấp trên tổ chức đạt kết quả cao. Qua đó góp phần nâng cao sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ DQTV, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn lực lượng vũ trang tỉnh./.

Bài và ảnh: Hoàng Tuấn