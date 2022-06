Quyết liệt ngăn ngừa hiểm họa ma túy

Theo số liệu của cơ quan chức năng, toàn tỉnh đã phát hiện, lập hồ sơ quản lý 3.382 người nghiện ma túy ở 187/226 xã, phường, thị trấn; trong đó 2.883 người ngoài cộng đồng, 325 người tại Trung tâm chữa bệnh, giáo dục, lao động xã hội; 211 người trong Trại tạm giam, các Nhà tạm giữ; ngoài ra còn 2.537 người nghi nghiện chủ yếu ở cộng đồng dân cư. Tình trạng sử dụng ma tuý tổng hợp trong giới trẻ có xu hướng gia tăng, khó kiểm soát… Tội phạm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý, chủ yếu là ma túy tổng hợp tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự vẫn gia tăng, khó phát hiện, bắt giữ, xử lý...

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Văn Lý (Hải Hậu) tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm ma túy xâm nhập địa bàn.

Nhằm ngăn ngừa sự xâm hại của ma túy vào cộng đồng dân cư, những năm qua UBND tỉnh; Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm tỉnh; các cấp, các ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh đã tập trung chỉ đạo, triển khai nghiêm túc công tác phòng, chống HIV/AIDS, phòng, chống tệ nạn ma túy. Từ đầu năm đến nay, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 37 về công tác phòng, chống ma túy năm 2022; Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm tỉnh ban hành Công văn số 39 về việc triển khai Tháng hành động phòng chống ma túy (tháng 6) và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy (26-6) năm 2022. Qua đây nhằm tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng; củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động, quản lý điều hành của ban chỉ đạo, tổ chuyên viên liên ngành về phòng, chống ma túy các cấp; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trong công tác phòng, chống ma túy, đặc biệt là ở cấp xã, phường, thị trấn, khu dân cư. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết liên tịch, kế hoạch liên ngành nhằm huy động các nguồn lực trong công tác phòng, chống ma túy. Tổ chức các đoàn kiểm tra, khảo sát công tác phòng, chống ma túy tại các đơn vị, địa phương, gắn với kiểm tra, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Luật Phòng, chống ma túy năm 2021, Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị, Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021-2025 của Chính phủ. Nâng cao chất lượng, hiệu quả và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tệ nạn ma túy với nhiều nội dung đổi mới, sáng tạo, phù hợp với từng loại địa bàn, đối tượng, nhất là trong thanh, thiếu niên, học sinh; cảnh báo những hậu quả, tác hại nhiều mặt của tệ nạn ma túy đối với mỗi gia đình, toàn xã hội; đồng thời vận động quần chúng nhân dân tự giác, tích cực tham gia phát hiện, tố giác tệ nạn ma túy; tham gia quản lý, giáo dục, cảm hóa người cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng.

Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh, các cấp, các ngành, địa phương trong tỉnh đã tích cực vào cuộc, quyết liệt hành động ngăn ngừa hiểm họa ma túy. Xác định công tác tuyên truyền, vận động phòng, chống tệ nạn ma túy là giải pháp quan trọng hàng đầu, các cấp, các ngành, đoàn thể, địa phương quan tâm đẩy mạnh thực hiện với nhiều nội dung, hình thức phong phú đa dạng, thiết thực; tuyên truyền sâu rộng đến các cơ quan, doanh nghiệp, trường học, khu dân cư, nhất là những địa bàn trọng điểm. Các mô hình phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được các huyện, thành phố Nam Định chú trọng; từ đó tiếp tục nhân rộng các mô hình điểm về công tác phòng, chống ma tuý, tệ nạn xã hội ở cơ sở như: “Tổ dân phố tự quản, hộ nhân dân tự phòng”, “Hội Cựu chiến binh vì dân”, phong trào “Bình yên làng nghề”, “Thôn xóm yên vui, gia đình hạnh phúc”, “Phòng, chống ma tuý từ gia đình”, “Phường, xã, thị trấn không có tệ nạn xã hội”. Các cơ quan, doanh nghiệp, trường học tập trung xây dựng, củng cố, nhân rộng các mô hình phong trào thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia, hưởng ứng như: “Tự quản về an ninh trật tự”, “Xây dựng cơ quan xí nghiệp an toàn”, “Cụm cơ quan doanh nghiệp an toàn”, “Quản lý, giáo dục con, em trong gia đình không phạm tội, tệ nạn xã hội”... Bên cạnh đó, Công an tỉnh đã tham mưu, hướng dẫn duy trì 54 mô hình phong trào đang phát huy tác dụng, hiệu quả; chỉ đạo Công an 10 xã, phường, thị trấn tham mưu cấp ủy, chính quyền xây dựng 10 mô hình mới như: “Tổ liên kết phòng, chống ma túy” tại xã Nam Phong (thành phố Nam Định); “6 trong 1 chung tay giúp đỡ người lầm lỗi” tại xã Phương Định (Trực Ninh); “Camera phòng, chống tội phạm” tại xã Giao Tiến (Giao Thủy); “Cơ sở tôn giáo, thờ tự an toàn, đoàn kết, văn hóa, góp phần xây dựng nông thôn mới” tại xã Xuân Phú (Xuân Trường); “Thôn, xóm không phát sinh người nghiện ma túy và liên quan đến ma túy” tại xã Yên Bằng (Ý Yên)...

Công tác đấu tranh với tội phạm ma túy được lực lượng Công an và các lực lượng chức năng triển khai thực hiện quyết liệt. Trong 6 tháng đầu năm 2022, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) đã bắt giữ 567 vụ, 620 đối tượng mua bán, tàng trữ, vận chuyển, chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; lập hồ sơ đề nghị truy tố 197 vụ, 229 đối tượng; triệt xóa 5 điểm, tụ điểm, 10 đường dây; tiến hành phá 12 chuyên án, bắt 16 đối tượng; thu giữ 2kg ma túy tổng hợp, 10,5kg heroin, 36 viên ma túy tổng hợp, 4 gam ketamine và nhiều vật chứng có liên quan.

Những hoạt động thiết thực, cụ thể của các cấp, các ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh đang góp phần ngăn ngừa hiểm họa ma túy xâm nhập cộng đồng dân cư, giữ vững an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội, xây dựng môi trường bình yên, thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển./.

