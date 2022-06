"Điểm sáng" trong phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu"

Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Đại An (Vụ Bản) có 463 hội viên, sinh hoạt tại 11 chi hội. Những năm qua, Hội đã triển khai phong trào thi đua “CCB gương mẫu” sâu rộng, hiệu quả, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, tinh thần sáng tạo, vượt khó vươn lên của cán bộ, hội viên; khẳng định vai trò gương mẫu của “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của địa phương.

Mô hình kinh tế của gia đình hội viên cựu chiến binh Nguyễn Đình Huy, thôn An Duyên, xã Đại An (Vụ Bản).

Trang trại của CCB Nguyễn Đình Huy, thôn An Duyên, xã Đại An (Vụ Bản) có diện tích lên đến 15 nghìn m2, chia thành 11 ao nuôi cá, là một trong những trang trại có quy mô lớn trong huyện Vụ Bản. Cách đây hơn 10 năm, mặc dù điều kiện kinh tế của gia đình còn nhiều khó khăn, không cam chịu đói nghèo, ông Huy mạnh dạn xin đấu thầu diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả của xã để chuyển đổi, cải tạo thành ao nuôi cá giống, cá thịt và cá cảnh. Quá trình nuôi, ông Huy thường xuyên nhờ cán bộ kỹ thuật xuống kiểm tra nguồn nước, chất lượng ao nuôi rồi tư vấn lựa chọn con giống sao cho phù hợp, đầu tư xây kè ao chắc chắn… Áp dụng chặt chẽ các hướng dẫn khoa học kỹ thuật trong nuôi trồng, phòng dịch bệnh, đàn cá của gia đình ông Huy luôn được đảm bảo về chất lượng và cho năng suất cao. Mỗi năm, gia đình ông cung ứng cho thị trường trong và ngoài tỉnh hơn 20 tấn các loại; trừ chi phí cho thu nhập gần 200 triệu đồng/năm, tạo việc làm thường xuyên đối với hơn 10 lao động địa phương.

Đồng chí Vũ Văn Liêu, Chủ tịch Hội CCB xã Đại An cho biết: “Thực hiện phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, cán bộ, hội viên CCB đã tích cực, gương mẫu đi đầu trong việc chấp hành, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các cuộc vận động, các phong trào thi đua của địa phương như: xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, bảo vệ môi trường, xây dựng NTM, các mô hình CCB làm kinh tế giỏi… Đẩy mạnh phong trào “CCB thi đua làm kinh tế giỏi”, các cấp Hội phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể mở các lớp tập huấn khoa học kỹ thuật, dạy nghề cho hội viên; rà soát số hội viên nghèo để có hình thức hỗ trợ phù hợp về vốn, cây, con giống; giúp hội viên tiếp cận các nguồn vốn vay... Hội đã đứng ra tín chấp với nhiều tổ chức tài chính, ngân hàng trên địa bàn giúp hội viên vay vốn. Đến nay, Hội CCB xã đang quản lý số vốn qua các kênh với dư nợ gần 1 tỷ đồng cho hàng trăm lượt hội viên vay. Theo đánh giá, hội viên đều sử dụng vốn vay đúng mục đích, hoàn trả gốc, lãi đúng hạn. Đặc biệt, từ nguồn vốn vay, nhiều hội viên đã vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng. Toàn xã hiện có 1 HTX nông nghiệp thủy sản, 1 công ty xây dựng, 1 tổ hợp sản xuất gạch không nung, 1 trang trại, 7 gia trại do CCB làm chủ, tạo việc làm cho 150 lao động địa phương.

Hàng năm, Hội CCB xã Đại An còn chủ động phối hợp với tổ chức Đoàn Thanh niên thực hiện các chương trình giao lưu, tọa đàm giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ; đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp, xung kích xây dựng bảo vệ Tổ quốc; tổ chức các hoạt động “Đền ơn, đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ ở nghĩa trang liệt sĩ xã. Cùng với đó, Hội còn tổ chức nhiều hoạt động nghĩa tình đồng đội thiết thực. Trong 5 năm trở lại đây, Hội CCB xã đã thăm hỏi, tặng quà cho 300 gia đình liệt sĩ với tổng trị giá 25 triệu đồng; vận động hội viên và nhà hảo tâm mua sắm đồ tang lễ như: quần áo, mũ các loại... trên 24 triệu đồng; tặng 12 suất quà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn, đau ốm… Hội cũng chỉ đạo cán bộ, hội viên tham gia công tác hòa giải ở cơ sở, giải quyết những vấn đề phức tạp, nhạy cảm về tranh chấp đất đai, quan hệ xóm làng, đảm bảo trật tự an toàn giao thông… Hội CCB xã đã tham gia hòa giải được hàng chục vụ việc mâu thuẫn phức tạp tại địa phương.

Thực hiện xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, Hội đã tích cực tham gia tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nhân dân hiến trên 1.500m2 đất, trong đó gia đình hiến ít nhất là 7m2, cao nhất là 46,8m2 để làm đường giao thông nông thôn, các công trình phúc lợi xã hội. Tiêu biểu là các CCB: Phùng Gia Thiều, chi hội 1; Nguyễn Đức Yên, Trần Ngọc Thuận, Vũ Văn Chí, chi hội 9... Cán bộ, hội viên còn đóng góp kinh phí để xây dựng hệ thống điện chiếu sáng ở nghĩa trang tập trung của xã, kinh phí 20 triệu đồng. Nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2021), Hội CCB xã vận động cán bộ, hội viên đóng góp, huy động nguồn xã hội hóa được hơn 40 triệu đồng xây dựng một số hạng mục tại nghĩa trang của xã. Tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường, các cấp Hội CCB trong xã còn phối hợp với Đoàn Thanh niên, Ban Công an xã hàng tuần tham gia đứng phân luồng giao thông ở trường tiểu học và THCS. 100% chi Hội đều thành lập các tổ “CCB vì dân”, nhằm bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, xây dựng NTM ở địa phương; đảm nhận trông coi, chăm sóc cây xanh tại bãi rác Đại Đê; vận động gia đình và nhân dân tham gia mô hình phân loại rác thải từ nguồn… Cùng với đó, Hội CCB xã đã tuyên truyền, vận động 100% cán bộ, hội viên xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa; phối hợp các ban, ngành, đoàn thể thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho hội viên và nhân dân…

Với những việc làm thiết thực, phong trào thi đua “CCB gương mẫu” ở Hội CCB xã Đại An đã thực sự đi vào nền nếp, qua đó, khích lệ tinh thần cán bộ, hội viên tiếp tục đóng góp công sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh./.

Bài và ảnh: Hoa Quyên