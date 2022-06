Hiệu quả công tác xã hội hóa giáo dục

Những năm qua, công tác xã hội hóa giáo dục đã được các địa phương, trường học trong tỉnh coi trọng. Ngành Giáo dục và Đào tạo (GD và ĐT) luôn chú trọng tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của các cấp, các ngành về quản lý, sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện tại các cơ sở giáo dục; thực hiện nhiều biện pháp sáng tạo xã hội hóa giáo dục, trong đó chú trọng hoạt động tìm kiếm, thu hút nguồn đầu tư, đối tác đầu tư, đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đầu tư phát triển giáo dục.

Học sinh Trường Mầm non Xuân Thuỷ (Xuân Trường) trong một giờ học.

Đối với Trường Tiểu học Trực Khang (Trực Ninh), được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, cha mẹ học sinh và sự ủng hộ, tài trợ của các doanh nghiệp, các tập thể, cá nhân là những người con quê hương thành đạt trên mọi miền Tổ quốc để xây dựng mới, sửa chữa nâng cấp và bổ sung các hạng mục cơ sở hạ tầng. Năm 2020 nhà trường đã được Tập đoàn Dầu khí quốc gia hỗ trợ, đầu tư xây dựng mới 6 phòng học cao tầng khang trang trị giá trên 4 tỷ đồng. Gia đình ông bà Đồng Thị Tiếp, ông Đồng Tuấn Vũ ở thôn Lạc Chính đã ủng hộ 400 triệu đồng để nhà trường lợp mái tôn chống nóng, chống dột 8 phòng học cao tầng và làm nhà để xe cho giáo viên. Nhiều cá nhân tự nguyện ủng hộ nhà trường cây cảnh, điều hòa, tiền để mua sắm thêm một số thiết bị giáo dục. Bên cạnh đó, nhà trường cũng đã được Phòng GD và ĐT huyện đầu tư kinh phí xây dựng trang bị nội thất “Thư viện tiên tiến” và phòng họp Hội đồng sư phạm nhà trường trị giá 300 triệu đồng; Hội phụ huynh học sinh quyên góp trên 30 triệu đồng để phun cát, làm sân tập thể dục cho học sinh; nhà trường cũng đã tiết kiệm ngân quỹ, chủ động đầu tư trên 100 triệu đồng để nâng cấp trang thiết bị, bổ sung hệ thống điện tại các phòng học, phòng chức năng, lắp đặt hệ thống nguồn nước sạch, xây dựng lại vườn hoa, cây cảnh, cây ăn quả và đổ bê tông gần 2.000m2 sân trường. Đến nay, Trường Tiểu học Trực Khang được đầu tư khá hoàn chỉnh về cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục; được công nhận Trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3, đạt chuẩn xanh - sạch - đẹp - an toàn.

Trong những năm học gần đây, Trường THPT Trần Hưng Đạo (thành phố Nam Định) đã được nhiều đơn vị, cá nhân tài trợ, tạo điều kiện hỗ trợ chi phí học tập, động viên khen thưởng giáo viên và học sinh vượt khó để dạy giỏi, học giỏi. Theo đó, mỗi năm, các học sinh thủ khoa, á khoa trong kỳ thi tuyển sinh đều được các nhà tài trợ trao những phần quà có giá trị nhằm động viên học sinh tiếp tục vươn lên trong học tập. Năm học 2021-2022, nhà trường đã được Công ty TNHH Thanh Tùng trao học bổng trị giá hơn 20 triệu đồng; nhiều lượt học sinh được miễn giảm đóng góp trong các chương trình giảng dạy liên kết với các trung tâm, tổ chức như chương trình học tiếng Anh với người nước ngoài, hoạt động tham gia các chương trình ngoài giờ lên lớp. Nhà trường còn có Quỹ học bổng “Vượt lên chính mình” do nhóm cựu học sinh hiện đang công tác tại Nhật Bản sáng lập dành cho những học sinh đạt kết quả cao trong các kỳ thi, định kỳ hàng tháng có từ 5 đến 10 học sinh nhận 500 nghìn đồng/học sinh kéo dài suốt 9 tháng trong năm học.

Trong hai năm học vừa qua, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, nhiều đơn vị, trường học trong tỉnh đã nhận được sự động viên, hỗ trợ kinh phí phòng chống dịch bệnh kịp thời từ các tổ chức, cá nhân. Hội Khuyến học, Phòng GD và ĐT huyện Nam Trực đã vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài huyện cùng chung tay ủng hộ vật chất, tinh thần nhằm chia sẻ những khó khăn đối với cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh tại các nhà trường không may nhiễm bệnh. Trong đó, Công ty Cổ phần May Nam Tiến Nam Định đã trao 50 triệu đồng ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19 cho các trường: THCS Nguyễn Hiền và THCS Nam Tiến, mỗi trường 25 triệu đồng, góp phần hỗ trợ, động viên thầy và trò các nhà trường vượt qua khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2021-2022. Trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Trường THPT Nguyễn Trường Thuý (Xuân Trường) đã kêu gọi các công ty, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm tài trợ cho trường hơn 20 bộ máy vi tính và hệ thống camera cùng các phụ kiện đi kèm, lắp đặt tại các lớp học trị giá gần 200 triệu đồng. Do đó, góp phần để nhà trường bảo đảm tiến độ chương trình dạy học được dễ dàng và thuận lợi.

Ở tỉnh ta, chủ trương xã hội hóa giáo dục đã ngày càng phát huy hiệu quả trong khai thác và phát huy được tiềm năng của toàn xã hội cho sự phát triển giáo dục. Từ sự hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh, ngân sách của địa phương, từ sự giúp đỡ của các đơn vị, các nhà hảo tâm, phụ huynh, những ngôi trường kiên cố mọc lên ngày càng nhiều với tương đối đầy đủ trang thiết bị dạy và học hiện đại. Ở một số địa phương, số tiền huy động để xây dựng, kiên cố hóa trường lớp từ các nguồn lực đã lên tới hàng chục tỷ đồng, trong đó có 50% của nhân dân đóng góp. Bên cạnh đó, thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, các địa phương cũng tích cực đầu tư hệ thống trường học ngày càng khang trang, hiện đại, cơ bản có đầy đủ phòng học, phòng chức năng cùng hệ thống các trang thiết bị từng bước đồng bộ, đáp ứng ngày càng cao yêu cầu đổi mới giáo dục từ việc chăm sóc, nuôi dạy trẻ ở cấp học mầm non cho tới công tác giảng dạy của các trường phổ thông. Công tác xã hội hóa giáo dục đã góp phần đưa chất lượng GD và ĐT của tỉnh luôn giữ vững thành tích trong tốp dẫn đầu toàn quốc.

Thời gian tới, ngành GD và ĐT tiếp tục cùng với các địa phương tranh thủ từ các nguồn vốn, ngân sách và đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục ngày càng thu được hiệu quả cao trong việc xây dựng, chỉnh trang cơ sở vật chất trường học, tạo điều kiện tốt nhất cho giáo viên và học sinh các nhà trường giảng dạy và học tập, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện./.

