Giao Tiến phát huy hiệu quả quỹ khuyến học, khuyến tài

Nhiều năm qua, Hội khuyến học xã Giao Tiến (Giao Thủy) đã có nhiều cách làm sáng tạo trong xây dựng, duy trì và phát huy hiệu quả quỹ khuyến học, góp phần vào sự thành công của công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của địa phương.

Để xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài, Hội Khuyến học xã đã củng cố và phát triển tổ chức hội vững mạnh, thu hút ngày càng đông hội viên tham gia làm khuyến học, đặc biệt là lấy tổ chức khuyến học xóm, dòng họ, trường học là nòng cốt để xây dựng quỹ. Hiện tại, Hội Khuyến học xã có 5.225 hội viên, chiếm 43,6% dân số của xã. Bên cạnh đó, Hội Khuyến học xã cũng luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền xã và sự phối hợp chặt chẽ của các nhà trường nên hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của xã ngày càng phát triển bền vững. Dưới sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng và sự ủng hộ, tạo điều kiện của chính quyền, cùng sự vào cuộc của các đoàn thể từ xã đến các thôn xóm và đội ngũ cán bộ tham gia công tác khuyến học nhiệt tình, tâm huyết, phong trào xây dựng quỹ khuyến học xã ngày càng quan tâm thực hiện. Với mục tiêu “Ở đâu có tổ chức khuyến học thì ở đó có quỹ khuyến học”, công tác xây dựng quỹ đã được triển khai với định mức cụ thể để phát động hội viên và nhân dân tham gia đóng góp và đưa việc xây dựng quỹ vào tiêu chí đánh giá thi đua khen thưởng, trao tặng các danh hiệu khuyến học. Hàng năm, Hội Khuyến học xã cùng các chi hội, dòng họ đã kêu gọi, vận động nhân dân, những người con quê hương đang làm ăn sinh sống thành đạt ở khắp mọi miền đất nước ủng hộ xây dựng quỹ vào các dịp lễ, tết, giỗ tổ… để hỗ trợ động viên, khen thưởng và cấp học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, học giỏi, đạt thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh và khen thưởng động viên giáo viên dạy giỏi. Trong đó, năm 2017, Hội đồng hương Thành phố Hồ Chí Minh đã ủng hộ quỹ khuyến học của xã bằng hiện vật trị giá 32 triệu đồng. Năm 2019, ông Phạm Xuân Lạc là người con quê hương hiện đang sinh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh ủng hộ quỹ 50 triệu đồng. Bên cạnh đó, hàng năm từ sự đóng góp của nhân dân, quỹ khuyến học xã nhận được từ 10-20 triệu đồng; đến nay quỹ có trên 100 triệu đồng. Đối với các dòng họ, thôn làng trong xã cũng xuất hiện nhiều phương thức hoạt động khuyến học, khuyến tài thu hút được đông đảo nhân dân tham gia. Trong đó thiết thực nhất là việc đóng góp ủng hộ quỹ khuyến học nhằm động viên, giúp đỡ học sinh phấn đấu học tập. Nhiều hình thức xây dựng quỹ và sử dụng quỹ được các chi hội cơ sở áp dụng hoạt động có hiệu quả. Quỹ khuyến học thôn xóm được xây dựng tự nguyện của hội viên, hàng năm mỗi hội viên góp quỹ từ 10 đến 50 nghìn đồng, trong đó nhiều người có thu nhập cao tự nguyện đóng góp thêm. Để động viên con cháu hăng say học tập nhiều dòng họ đã xây dựng quỹ khuyến học bằng nhiều cách như: góp tiền gửi tiết kiệm để trích lãi thưởng cho con cháu thi đỗ đại học, đoạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi… hoặc anh chị đỗ đạt, có công ăn việc làm ổn định góp tiền xây dựng quỹ để động viên các em, các cháu… Với phương thức này, nhiều dòng họ đã duy trì và phát triển quỹ từ 10 đến 15 triệu đồng để phát thưởng cho con cháu; trong đó có nhiều chi hội có số quỹ lên tới hàng trăm triệu đồng. Tiêu biểu như: dòng họ Hoàng Vọng có số quỹ trên 260 triệu đồng, dòng họ Cao Trần có quỹ 200 triệu đồng, dòng họ Vũ Hữu có quỹ trên 150 triệu, dòng họ Mai có quỹ gần 200 triệu đồng, dòng họ Nguyễn có quỹ 128 triệu đồng, dòng họ Phạm Xá có quỹ trên 150 triệu đồng, dòng họ Vũ có gần 150 triệu đồng… Đến nay, tổng số quỹ của các dòng họ trên địa bàn xã có số dư trên 1,9 tỷ đồng. Đối với các trường học, quỹ khuyến học được xây dựng chủ yếu do có sự tham gia đóng góp của đội ngũ cán bộ, giáo viên, Hội cựu học sinh… Do có sự động viên tích cực từ Hội Khuyến học xã đến các chi hội, dòng họ, nhà trường, trong những năm học gần đây, nhiều học sinh trong xã đã cố gắng vươn lên trở thành con ngoan trò giỏi, tỷ lệ học sinh thi đỗ vào THPT, vào đại học ngày càng cao. Qua hoạt động khuyến học, khuyến tài cho thấy, quỹ khuyến học đã thực sự là đòn bẩy thúc đẩy công tác xã hội hóa giáo dục, xây dựng xã hội học tập ở cơ sở. Từ nguồn quỹ, nhiều học sinh nghèo, học sinh mồ côi đã được động viên kịp thời để vượt khó vươn lên trong học tập. Trong 5 năm qua, toàn xã đã trao thưởng 14.781 lượt học sinh với số tiền trên 1 tỷ đồng. Với những thành tích đạt được, từ năm 2020, xã Giao Tiến được UBND huyện công nhận đạt danh hiệu “Cộng đồng học tập” cấp xã./.

Hồng Minh