Nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân

Với chủ đề “Công nhân Việt Nam - Tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng”, Tháng Công nhân năm 2022 đang được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh và các cấp Công đoàn thực hiện tốt nhiều hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của công nhân, viên chức, lao động; đồng thời phát động nhiều phong trào thi đua sôi nổi, thu hút sự tham gia của người lao động.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh trao tặng quà cho công nhân lao động ngành Điện lực trực tiếp cấp điện phục vụ SEA Games 31 tại Sân vận động Thiên Trường.

Đồng chí Vũ Văn Nghĩa, TUV, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cho biết: Tháng Công nhân năm nay được tổ chức từ ngày 1-5 đến ngày 31-5 gắn với Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2022, kỷ niệm 136 năm Ngày Quốc tế Lao động (1-5), kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh với các hoạt động triển khai bảo đảm có trọng tâm, phù hợp với thực tiễn ngành, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp. Tháng Công nhân năm 2022 được LĐLĐ tỉnh triển khai sâu rộng với phương châm không để bất cứ người lao động nào gặp khó khăn. Đây là dịp cao điểm để các cấp Công đoàn tổ chức các hoạt động thiết thực nhằm chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, lao động; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ; tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, trách nhiệm của các cấp chính quyền, huy động sự phối hợp đồng bộ của các cấp, các ngành, đơn vị, doanh nghiệp và các nguồn lực xã hội để chăm lo, xây dựng đội ngũ công nhân, viên chức, lao động, đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Công đoàn các cấp trong tỉnh chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền, phối hợp tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2022; tập trung đẩy mạnh các phong trào “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”; tăng cường kiểm soát các nguy cơ, rủi ro và giải pháp cải thiện, điều kiện làm việc, chăm sóc sức khỏe người lao động, hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Tại các đơn vị, doanh nghiệp, Tháng Công nhân được tổ chức với các hoạt động thiết thực và đa dạng. Đồng chí Trịnh Viết Cường, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Sợi dệt nhuộm Yulun Việt Nam, Khu Công nghiệp Bảo Minh (Vụ Bản) cho biết, công ty có trên 500 công nhân lao động, trong đó có 500 đoàn viên công đoàn. Tháng Công nhân năm nay, công ty tổ chức ký kết thỏa ước lao động tập thể; tổ chức “Ngày hội công nhân” với các hoạt động như: giao lưu thể thao, hội thi tay nghề kỹ năng… Tại huyện Xuân Trường, phát động và hưởng ứng các hoạt động nhân dịp Tháng Công nhân năm 2022, LĐLĐ huyện phối hợp với Ủy ban MTTQ huyện tổ chức trao quà cho 126 đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, Ủy ban MTTQ huyện đã trao 63 tạ gạo từ nguồn hỗ trợ của Ban vận động Quỹ vì người nghèo tỉnh cho đoàn viên, công nhân lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo; LĐLĐ huyện trao 63 suất quà, mỗi suất trị giá 300 nghìn đồng cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn với tổng số 18,9 triệu đồng trích từ nguồn kinh phí của LĐLĐ huyện. Là một trong những công nhân được nhận quà đầu tiên trong các hoạt động của Tháng Công nhân năm 2022, anh Nguyễn Minh Tiến, công nhân Công ty TNHH Lakeland (VIETNAM) Industries, xã Xuân Trung cho biết, “Được sự quan tâm động viên, chia sẻ khó khăn của các cấp Công đoàn trong dịp Tháng Công nhân tôi sẽ nỗ lực hơn trong lao động sản xuất, gắn bó với doanh nghiệp và cố gắng tìm ra những ý tưởng sáng tạo để góp phần giúp hoạt động sản xuất của công ty ngày càng hiệu quả, chất lượng”. Hưởng ứng các hoạt động Tháng Công nhân năm 2022, LĐLĐ huyện Giao Thủy tổ chức công bố quyết định thành lập Công đoàn cơ sở, công nhận đoàn viên tại Công ty TNHH Giày Sunshine, xã Bình Hòa. Được thành lập từ tháng 1-2020, công ty có ngành nghề gia công mặt hàng giày thể thao, thu hút hơn 750 công nhân lao động. Bên cạnh đó, LĐLĐ huyện cũng trao tặng 10 suất quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 300 nghìn đồng. Trong Tháng Công nhân, LĐLĐ tỉnh đã trao tiền hỗ trợ làm nhà “Mái ấm Công đoàn” cho 2 gia đình đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn với mức hỗ trợ 40 triệu đồng/nhà; tuyên truyền về sức khỏe sinh sản và khám chuyên khoa phụ sản, xét nghiệm ung thư gan miễn phí cho 500 nữ công nhân lao động tại Công ty TNHH Golden Victory Việt Nam (Nghĩa Hưng). Ngoài ra, Công đoàn các cơ quan, doanh nghiệp đã đẩy mạnh tuyên truyền ý nghĩa Tháng Công nhân; vận động đoàn viên, người lao động phát huy tinh thần trách nhiệm, sáng tạo trong sản xuất để đồng hành với doanh nghiệp vực dậy sản xuất, kinh doanh sau những khó khăn bởi dịch bệnh; tập trung lựa chọn, đề xuất các mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả để tạo sự lan tỏa rộng, góp phần cải thiện đời sống và niềm tin của người lao động vào tổ chức Công đoàn. Đặc biệt, hưởng ứng chương trình “Một triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” do Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức, LĐLĐ tỉnh kêu gọi cán bộ, đoàn viên, người lao động phấn đấu có 5.000 sáng kiến tham gia chương trình.

Các hoạt động thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2022 đang để lại nhiều ấn tượng sâu đậm không chỉ đối với công nhân lao động mà còn có sức lan tỏa rộng trong xã hội. Từ đó chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh, đồng thời phát huy vai trò tiên phong, tinh thần trách nhiệm của giai cấp công nhân Việt Nam trong thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, phục hồi sản xuất sau đại dịch COVID-19./.

Bài và ảnh: Văn Huỳnh