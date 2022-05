Khắc phục những bất cập của hạ tầng giao thông đường bộ

Để nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về lĩnh vực giao thông vận tải (GTVT), thời gian qua Sở GTVT đã chú trọng phối hợp với các địa phương tiếp nhận, rà soát giải quyết những bất cập trong xây dựng, bảo vệ kết cấu hạ tầng đảm bảo an toàn giao thông theo kiến nghị của cử tri.

Thanh tra Giao thông (Sở GTVT) phối hợp với Công an huyện Ý Yên thực hiện kiểm soát tải trọng xe lưu động.

Đồng chí Đinh Xuân Hùng, Giám đốc Sở GTVT cho biết: Trong năm 2021 và những tháng đầu năm 2022, mặc dù tiếp tục bị ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch COVID-19 nhưng ngành GTVT đã nỗ lực thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về GTVT trên địa bàn theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ GTVT và của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh. Những tháng đầu năm 2022, Sở GTVT đã hoàn thành các thủ tục hồ sơ để báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tại kỳ họp bất thường tháng 4-2022 thông qua Quy hoạch Tuyến đường gom hai bên đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông kết nối liên vùng tỉnh Nam Định đến Hà Nam; Tuyến đường bộ mới thành phố Nam Định - Đường cao tốc Bắc - Nam (tuyến đường giảm tải cho Quốc lộ 10) và tuyến đường nhánh. Bên cạnh đó, Sở cũng quan tâm giải quyết tốt những kiến nghị của cử tri các địa phương về những bất cập, hạn chế trong hoạt động quản lý Nhà nước về GTVT. Sở xác định những kiến nghị của cử tri là giải pháp hiệu quả, thiết thực để ngành GTVT nỗ lực không ngừng thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về GTVT trên địa bàn theo chức năng, nhiệm vụ được UBND tỉnh giao. Trong năm 2021, Sở GTVT đã tiếp nhận kiến nghị của cử tri các huyện Vụ Bản, Ý Yên, Mỹ Lộc và thành phố Nam Định. Qua đó, Sở đã kịp thời phối hợp với UBND các địa phương; chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn kiểm tra, rà soát, xây dựng phương án cụ thể, chi tiết để tham mưu cho HĐND, UBND tỉnh quyết định các phương án xử lý hiệu quả các bất cập trong đầu tư nâng cấp các công trình giao thông và bảo đảm trật tự ATGT. Phát huy những kết quả đã đạt được, những tháng đầu năm 2022, Sở GTVT đã tiếp nhận và phối hợp với UBND các huyện Ý Yên, Hải Hậu; các sở, ngành liên quan để tham mưu cho UBND tỉnh giải pháp khắc phục, hạn chế trong lĩnh vực GTVT. Theo đó, cử tri huyện Ý Yên kiến nghị Sở GTVT nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh quan tâm đầu tư xây dựng, nâng cấp tuyến đường gom hai bên đường cao tốc Bắc Nam, đoạn đi qua địa bàn huyện Ý Yên (đoạn từ xã Yên Trung đến xã Yên Bằng) với chiều dài là 20,5km để kết nối đồng bộ hệ thống giao thông. Sở GTVT được UBND tỉnh giao nhiệm vụ lập quy hoạch tuyến đường gom hai bên đường cao tốc Bắc Nam phía Đông kết nối liên vùng tỉnh Nam Định đến Hà Nam tại Văn bản số 894/UBND-VP5 ngày 17-11-2021. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở GTVT đã hoàn thiện hồ sơ quy hoạch tuyến đường gom hai bên đường cao tốc Bắc Nam phía Đông kết nối liên vùng tỉnh Nam Định đến Hà Nam. Ngày 26-4-2022, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 11/NQ-HĐND bổ sung quy hoạch phát triển giao thông đường bộ tỉnh Nam Định đến năm 2030, trong đó có tuyến đường gom hai bên đường cao tốc Bắc Nam phía Đông kết nối liên vùng tỉnh Nam Định đến Hà Nam. Theo Nghị quyết của HĐND tỉnh, phương án quy hoạch tuyến đường là: Tuyến đường gom phía Tây (phía phải theo hướng Hà Nội - Ninh Bình) có điểm đầu kết nối với đường tỉnh 495B, thôn Chanh Thượng, xã Liêm Sơn, huyện Thanh Liêm (Hà Nam) và điểm cuối đê tả Đáy (cầu Nam Bình, giáp ranh tỉnh Nam Định với tỉnh Ninh Bình), chiều dài tuyến khoảng 20,5km; tuyến đường gom phía Đông (phía trái theo hướng Hà Nội - Ninh Bình) có điểm đầu kết nối với tuyến nhánh của đường tỉnh 495B tại vị trí đầu cầu An Khoái, xã Liêm Sơn, huyện Thanh Liêm tỉnh Hà Nam và điểm cuối tại đê tả Đáy (cầu Nam Bình, giáp ranh 2 tỉnh Nam Định và Ninh Bình), chiều dài tuyến khoảng 21km; tổng chiều dài hai tuyến đường gom phía Tây và phía Đông khoảng 41,5km, quy mô tối thiểu đường cấp III đồng bằng, mỗi tuyến 4 làn xe, tổng bề rộng nền đường khoảng 17m, phạm vi giải phóng mặt bằng khoảng 40m. Trên cơ sở Nghị quyết của HĐND tỉnh, Sở GTVT sẽ tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt phương án quy hoạch tuyến. Căn cứ quy hoạch tuyến được phê duyệt các cơ quan có liên quan đề nghị UBND tỉnh cân đối hoặc đề xuất Trung ương bố trí triển khai đầu tư tuyến đường gom hai bên đường cao tốc Bắc Nam kết nối đồng bộ hệ thống giao thông toàn tỉnh và phát triển kinh tế - xã hội cho khu vực.

Cử tri huyện Hải Hậu phản ánh và kiến nghị: trên tuyến Quốc lộ 21B đi qua địa phận xã Hải Ninh (tại đoạn đường cong qua cầu Kênh Đối 37) từ cuối năm 2016 đến nay đã xảy ra 7 vụ tai nạn, làm chết 5 người, nhiều người bị thương; đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo mở rộng khúc cua, tăng cường gờ giảm tốc, lắp đặt thêm biển báo, đèn tín hiệu, đèn chiếu sáng, phản quang... trên tuyến để đảm bảo an toàn giao thông. Cầu Kênh Đối 37 nằm trên tuyến Quốc lộ 21B quy mô đường cấp IV đồng bằng, bình đồ tuyến cong, hai bên đường là ruộng lúa, tầm nhìn thoáng. Hai bên đầu cầu có 2 đường ngang dân sinh, chiều rộng mặt đường 3m, trước và sau cầu được bố trí đầy đủ sơn gờ giảm tốc, hệ thống biển báo. Hàng năm, để tạo êm thuận cho người và phương tiện, đảm bảo giao thông do hiện tượng lún võng đầu cầu, Sở GTVT đã báo cáo và được Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho phép đầu tư sửa chữa vuốt nối. Tuy nhiên, do vị trí cầu nằm trong đoạn cua lớn, đầu cầu 2 bên tồn tại hai đường dân sinh đấu nối không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, dẫn đến vị trí này tiềm ẩn nguy cơ cao mất an toàn giao thông. Để khắc phục mất an toàn giao thông tại khu vực này, Sở GTVT đề nghị UBND huyện, Ban An toàn giao thông huyện Hải Hậu chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật để người dân nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ khi tham gia giao thông. Đóng và điều chỉnh vị trí đấu nối đường nhánh 2 bên đầu cầu sang vị trí khác phù hợp với quy định của Chính phủ, Bộ GTVT về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông. Phối hợp cung cấp hồ sơ các vụ tai nạn giao thông tại khu vực này về Sở GTVT để báo cáo Bộ GTVT, Tổng cục Đường bộ Việt Nam xử lý điểm đen, điểm tiềm ẩn mất an toàn giao thông theo quy định.

Việc kịp thời nắm bắt và xử lý kiến nghị của cử tri về những bất cập trong hệ thống hạ tầng giao thông trong tỉnh của Sở GTVT góp phần đảm bảo năng lực giao thông cho các hoạt động kinh tế - xã hội, thuận lợi cho việc đi lại, cải thiện chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh, hướng tới sự hài lòng của người dân./.

