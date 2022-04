Xuân Kiên phấn đấu về đích sớm xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

Sau khi đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao năm 2020, Đảng ủy, UBND xã Xuân Kiên (Xuân Trường) đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, vận động nhân dân tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí và triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM kiểu mẫu giai đoạn 2022-2025. Năm 2022, xã Xuân Kiên là một trong 2 đơn vị được UBND huyện chọn làm điểm xây dựng NTM kiểu mẫu. Đến nay, xã có 1 xóm đạt danh hiệu “Khu dân cư NTM kiểu mẫu”, 5 xóm còn lại phấn đấu đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2022.

Xác định xây dựng NTM kiểu mẫu là nhiệm vụ mang tính chiến lược, lâu dài, liên tục và toàn diện trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội địa phương, Đảng ủy xã đã ban hành Nghị quyết tập trung lãnh đạo thực hiện các tiêu chí NTM kiểu mẫu; kiện toàn ban chỉ đạo xây dựng NTM kiểu mẫu xã giai đoạn 2022-2025. UBND xã đã ban hành Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 10-1-2022 về “Xây dựng NTM kiểu mẫu năm 2022”, Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 9-3-2022 về “Xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu năm 2022”. Ban chỉ đạo xây dựng NTM kiểu mẫu xã phối hợp với các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội tích cực tổ chức các hoạt động tuyên truyền qua hệ thống đài truyền thanh xã, cổ động trực quan, chăng treo pa-nô, áp-phích, băng-rôn, khẩu hiệu, hình ảnh, qua các cuộc hội nghị… đến đông đảo người dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của chương trình xây dựng NTM kiểu mẫu.

Hội viên phụ nữ xã Xuân Kiên tham gia vệ sinh môi trường khu dân cư.

Qua rà soát các tiêu chí NTM kiểu mẫu, từ khi hoàn thành chương trình xây dựng NTM và trong quá trình xây dựng NTM nâng cao, hệ thống cơ sở vật chất, hạ tầng phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã Xuân Kiên được cải tạo, nâng cấp, xây dựng đồng bộ đạt chuẩn. Các công trình như: đường giao thông, nhà văn hóa, trạm y tế, trường học, cầu, chợ… đều được quy hoạch đất đai, đầu tư xây dựng kiên cố, khang trang, hiện đại với kinh phí hàng chục tỷ đồng. Đối với các tiêu chí: sản xuất, thu nhập, hộ nghèo, hiện nay, sản phẩm nông nghiệp chủ lực ở Xuân Kiên đảm bảo phù hợp với quy hoạch, đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của xã, có giấy chứng nhận đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Xã có 1 vùng sản xuất nông nghiệp tập trung theo quy hoạch, đảm bảo hiệu quả, bền vững với tổng diện tích 30ha; 3 mô hình cánh đồng mẫu lớn với diện tích 50ha/mô hình; tổng diện tích gieo cấy giống lúa BT7 và một số giống chất lượng cao khác 198ha. Các loại giống cây trồng, vật nuôi được sử dụng đảm bảo thích ứng với đặc thù phát triển kinh tế ở địa phương. Xã có 1 mô hình HTX dịch vụ sản xuất nông nghiệp tham gia vào chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ các sản phẩm chủ lực của địa phương, thường xuyên chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường đảm bảo ổn định trong các chu kỳ thu hoạch. Phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và các ngành nghề nông thôn là nhiệm vụ quan trọng trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và xây dựng NTM kiểu mẫu. Những năm qua, xã Xuân Kiên vẫn duy trì, phát triển một số ngành nghề như: chế biến lương thực, thực phẩm, sản xuất cơ khí, chế biến lâm sản, tạo việc làm, thu nhập ổn định cho người dân. Một số doanh nghiệp trên địa bàn đã đầu tư máy móc, trang thiết bị hiện đại, mở rộng quy mô sản xuất, hưởng ứng phong trào thi đua “Sản xuất, kinh doanh giỏi”. Nhằm gia tăng giá trị nông sản của địa phương, thời gian qua, xã đã tập trung hỗ trợ các cá nhân sản xuất phát triển sản phẩm OCOP. Năm 2021, xã có 2 sản phẩm được công nhận đạt chuẩn OCOP nem nắm và giò lụa, trong giai đoạn 2022-2025 xã lựa chọn tiếp tục tham gia chương trình OCOP 2 sản phẩm bánh tẻ và miến dong. Đến nay, toàn xã không còn hộ nghèo, thu nhập bình quân đầu người đạt 52,8 triệu đồng/năm. Xã phấn đấu năm 2022, thu nhập bình quân đầu người tăng 1,5 lần, đạt mức trên 66 triệu đồng/năm. Thực hiện các mục tiêu về phát triển giáo dục, y tế, văn hóa trong xây dựng NTM kiểu mẫu, các tiêu chí về cơ sở vật chất trường học các cấp, tỷ lệ học sinh trong độ tuổi được đến trường, lên lớp và tốt nghiệp hàng năm ở Xuân Kiên luôn đảm bảo đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra. Cả 3 trường mầm non, tiểu học, THCS đều đạt chuẩn “xanh - sạch - đẹp - an toàn”. Trạm Y tế xã được xây dựng khang trang, đủ điều kiện khám, chữa bệnh cho người dân. Công tác y tế được thực hiện đảm bảo 100% dân số được quản lý, tiêm chủng, theo dõi, chăm sóc sức khỏe đầy đủ; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 90%. Trong xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, tỷ lệ hộ gia đình được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa” ở xã luôn đạt 87-90%/năm, 100% xóm đạt danh hiệu “Khu dân cư văn hóa”. Cả 6 xóm đều có nhà văn hóa, địa điểm sinh hoạt cộng đồng, tập luyện thể dục thể thao, khu vui chơi, giải trí. Các xóm đang đẩy mạnh xây dựng mô hình đội, câu lạc bộ văn hóa, thể thao tiêu biểu ở cơ sở. Xã Xuân Kiên đã triển khai hiệu quả mô hình phân loại, thu gom, xử lý rác thải, chất thải tại nguồn trong sản xuất và hộ gia đình. UBND xã hỗ trợ mỗi hộ gia đình 2 thùng chứa rác hữu cơ và vô cơ để thu gom rác thải tách biệt, xử lý theo quy định. Các hộ, cơ sở kinh doanh chăn nuôi ở xã luôn thực hiện các biện pháp đảm bảo vệ sinh chuồng trại, vệ sinh khuôn viên gia đình để phòng ngừa dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, không gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Hiện nay, 100% tuyến đường giao thông trên địa bàn xã đã được cứng hóa, bê tông hóa; đường dong, ngõ xóm có rãnh thoát nước đảm bảo không lầy lội, ngập úng vào mùa mưa, được kiểm tra, khơi thông định kỳ; trên 60% tuyến đường trục xã, trục xóm được trồng hoa, cây bóng mát ven đường, lắp đèn điện chiếu sáng; nhiều hộ gia đình chỉnh trang, cải tạo vườn tạp, làm hàng rào quanh nhà bằng cây xanh, góp phần tạo cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp.

Đồng chí Bùi Ngọc Khích, Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Kiên cho biết: Phát huy những thành tựu đạt được trong xây dựng NTM, NTM nâng cao, bắt tay vào xây dựng NTM kiểu mẫu, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Xuân Kiên sẽ chung sức, đồng lòng, nỗ lực, quyết tâm thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu đã đề ra, phấn đấu về đích xây dựng NTM kiểu mẫu trong thời gian sớm nhất. Trong đó, cấp ủy, chính quyền tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động toàn dân đoàn kết xây dựng NTM kiểu mẫu gắn với thực hiện các phong trào thi đua lao động, sản xuất, kinh doanh. Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM nâng cao; rà soát, thực hiện các tiêu chí NTM kiểu mẫu; đặc biệt chú trọng các tiêu chí về sản xuất, môi trường, tăng tỷ lệ người dân tham gia BHYT, xây dựng, phát triển các sản phẩm OCOP mới của địa phương. Dự kiến trong quý II và quý III năm 2022, xã tiếp tục triển khai tổ chức trồng mới các tuyến đường hoa, cây xanh trên địa bàn các khu dân cư. Tiếp tục đầu tư, nâng cấp hệ thống xử lý rác thải tập trung của xã (thời gian dự kiến trong tháng 7-2022). Tiếp tục huy động các nguồn lực xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu ở 5 xóm còn lại theo phương châm “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”; chú trọng, ưu tiên đầu tư hỗ trợ phát triển sản xuất, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập bền vững cho người dân./.

Bài và ảnh: Khánh Dũng