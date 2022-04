Quan tâm, hỗ trợ hội viên nông dân tuyến biển

Thời gian qua, Hội Nông dân (HND) tỉnh và Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã đẩy mạnh chương trình phối hợp với nhiều hoạt động thiết thực vận động hội viên nông dân triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của tỉnh.

Ký kết xây dựng mô hình “Nông dân tự quản về an ninh trật tự và tham gia giữ gìn bình yên tuyến biển” tại xã Giao Xuân (Giao Thủy).

Hàng năm, hai ngành đều tổ chức triển khai nội dung chương trình phối hợp, tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm của địa phương, đơn vị; hướng dẫn các cấp Hội cơ sở phối hợp với BĐBP đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, hội viên và nhân dân khu vực biên giới biển; vận động hội viên nông dân tích cực phát triển kinh tế - xã hội; tham gia xây dựng nông thôn mới (NTM) gắn với bảo vệ chủ quyền vùng biển. HND các cấp tuyến biển phối hợp với các đồn biên phòng tập trung tuyên truyền các văn bản pháp luật liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh vùng biển, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới biển với nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú như qua hệ thống phát thanh của địa phương, lồng ghép trong các buổi sinh hoạt chi hội, sinh hoạt các câu lạc bộ nông dân... Đội ngũ cán bộ biên phòng làm công tác vận động quần chúng đã “bám dân, bám địa bàn”, thường xuyên phối hợp nắm chắc tình hình, tuyên truyền vận động các chức sắc, chức việc, người có uy tín và giáo dân trên địa bàn thực hiện tốt các quy định về hoạt động tôn giáo; tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với mô hình “Khu dân cư vùng giáo tiên tiến và an toàn về an ninh trật tự”. HND các xã, thị trấn tuyến biển tích cực phối hợp với các đồn biên phòng đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch COVID-19 và xuất, nhập cảnh trái phép” ở khu vực biên giới biển; tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Tiêu biểu HND xã Giao Xuân (Giao Thủy) phối hợp với Đồn Biên phòng Ba Lạt tuyên truyền thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch; vận động gia đình hội viên nông dân ký cam kết thực hiện “3 không”: không xuất nhập cảnh trái phép; không bao che, tiếp tay cho xuất nhập cảnh trái phép; không tổ chức môi giới xuất, nhập cảnh trái phép. Từ hiệu quả của mô hình điểm “Nông dân tự quản về an ninh trật tự và tham gia giữ gìn bình yên tuyến biển” triển khai tại xã Phúc Thắng (Nghĩa Hưng) và xã Giao Xuân (Giao Thủy) với 160 cán bộ, hội viên nông dân tham gia, trong năm 2021, các cấp HND tuyến biển đã phối hợp với công an xã và đồn biên phòng nhân rộng, xây dựng 5 mô hình tại các xã Nghĩa Hải, Nam Điền, thị trấn Rạng Đông (Nghĩa Hưng), Hải Chính, Hải Lý (Hải Hậu), nâng tổng số mô hình an ninh trật tự toàn tuyến lên 11 mô hình với hơn 600 thành viên tham gia.

Thực hiện chương trình phối hợp phát triển kinh tế - xã hội, trong năm 2021, hai ngành tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua, trọng tâm là phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; vận động hội viên xây dựng mô hình trang trại, gia trại, tích tụ ruộng đất, xây dựng mô hình tổ hợp tác liên kết trong sản xuất, tiêu thụ nông sản, tham gia xây dựng mô hình cánh đồng lớn. Năm 2021, toàn tuyến biên giới biển có 20.962 hộ đăng ký đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, trong đó có 12.749 hộ đạt bằng 60,8%; thành lập được 1 tổ hội nông dân nghề nghiệp “Tổ làm vườn” thị trấn Thịnh Long (Hải Hậu), 2 chi hội nông dân nghề nghiệp gồm “Nuôi cá mú” xã Phúc Thắng (Nghĩa Hưng), “Nuôi trồng thủy sản” xã Giao Hải (Giao Thủy) với 62 thành viên tham gia. Đến nay, toàn tuyến có 12 tổ hợp tác, 14 tổ hội nghề nghiệp, 2 chi hội nghề nghiệp với 427 thành viên. Cùng với đó, 2 ngành đã phối hợp tham gia xây dựng các Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, “Ngày vì người nghèo”, “Nạn nhân chất độc màu da cam”, xây dựng “Nhà tình nghĩa”, tặng “Sổ tình nghĩa”, phụng dưỡng “Mẹ Việt Nam Anh hùng”, chăm sóc người có công với cách mạng... Nhân dịp Tết Nguyên đán, các cấp Hội đã phối hợp với MTTQ và các đoàn thể thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo; chúc thọ các cụ cao tuổi. HND các cấp 3 huyện tuyến biển đã tặng 791 suất quà tết cho hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá 208,8 triệu đồng. Thực hiện chương trình “BĐBP Nam Định chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau”, các đơn vị đã nhận giúp đỡ 8 gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn; phối hợp tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng, ấm lòng dân bản” nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 tại 5 đồn biên phòng, Hải đội 2...

Trong chương trình xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu, BĐBP và HND huyện Nghĩa Hưng đã phối hợp xây dựng mô hình “Tuyến đường hoa nông thôn kiểu mẫu” tại xóm 5, xã Nghĩa Hải, trồng 130 chậu hoa giấy trên tuyến đường dài 1.200m; xây dựng mới 1 mô hình “Vườn cây ăn quả” giúp nông dân phát triển kinh tế, diện tích 720m2; mô hình trồng 2 sào cây hồng xiêm, bưởi diễn cho gia đình anh Đặng Văn Nam, hội viên thuộc diện hộ cận nghèo, gia đình đông con, chưa có nhà ở tổ dân phố số 2, thị trấn Rạng Đông. Phối hợp tổ chức thành lập tổ hội nghề nghiệp nuôi ba ba gồm 20 thành viên tham gia; xây dựng mô hình tuyến đường cau 40 cây tại tổ dân phố 5, thị trấn Rạng Đông. Chăm sóc tuyến đường hoa, tổng vệ sinh các khu công cộng; làm vệ sinh, thu gom rác thải, khơi thông dòng chảy các kênh mương, phát quang 11,5km trục đường liên xã và trồng mới 4.800m đường hoa xây dựng NTM kiểu mẫu. Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương tổ chức thực hiện chiến dịch “hãy làm sạch biển” và lồng ghép tuyên truyền các văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường biển. Thực hiện sự chỉ đạo của HND tỉnh về việc nhân rộng mô hình “Phân loại rác thải sinh hoạt và xử lý rác thải hữu cơ làm phân bón tại hộ gia đình”, đến nay, mô hình đã được nhân rộng trên địa bàn 3 huyện tuyến biển. Toàn tuyến có tổng số 37.157 thùng rác, trên 22.128 hố rác có nắp đậy xử lý men vi sinh tại các hộ gia đình. HND huyện Giao Thủy tuyên truyền, vận động hội viên nông dân tham gia xây dựng được 638 bể chứa bao bì thuốc bảo vệ thực vật trên các cánh đồng, nhận tự quản 195 tuyến đường, dòng sông có gắn biển; đảm bảo an ninh trật tự và vệ sinh khuôn viên tại 115 nhà văn hóa thôn, xóm. HND huyện Hải Hậu tích cực vận động hội viên nông dân chỉnh trang vườn hộ gia đình, xây dựng “vườn kiểu mẫu”. Đến nay đã có 34/34 xã, thị trấn triển khai thực hiện, vận động trên 1.300 hộ gia đình đăng ký xây dựng mô hình “vườn kiểu mẫu”. Hưởng ứng chương trình trình “Trồng mới 1 tỷ cây xanh - Vì một Việt Nam xanh” do UBND huyện Giao Thủy phát động, HND xã Giao Thịnh, thị trấn Quất Lâm phối hợp trồng và chăm sóc 1.200 cây xanh dọc tuyến đường 489B và Quốc lộ 37B từ cầu Thức Hóa đến cầu Hà Lạn với chiều dài 4km. HND xã Giao Hải phối hợp với Đồn Biên phòng Quất Lâm ra quân tổng vệ sinh môi trường, trồng cây xanh 2 bên đường và 140 bồn cây, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp...

Nhờ đẩy mạnh chương trình phối hợp, HND tỉnh và BĐBP tỉnh đã tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng NTM; củng cố, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh và phong trào quần chúng ở địa phương hoạt động có hiệu quả, phát huy vai trò của nông dân và các tầng lớp nhân dân tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới vùng biển./.

Bài và ảnh: Lam Hồng