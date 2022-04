Những vấn đề cần quan tâm trong tuyển sinh đầu cấp năm học 2022-2023

Hiện các trường học trên địa bàn tỉnh đang nỗ lực hoàn thành chương trình năm học 2021-2022 và chuẩn bị cho công tác tuyển sinh đầu bậc học. Sở GD và ĐT đã chỉ đạo các đơn vị giáo dục xây dựng phương án tuyển sinh phù hợp nhằm đảm bảo chính xác, công bằng, khách quan, tạo thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh.

Học sinh Trường THPT C Hải Hậu (Hải Hậu) trong một giờ thực hành môn Hóa học.

Để chuẩn bị cho năm học 2022-2023, Trường THCS Trần Đăng Ninh (thành phố Nam Định) - đơn vị xây dựng cơ sở giáo dục chất lượng cao của tỉnh đang tích cực chuẩn bị lên kế hoạch tuyển sinh. Dự kiến trường tuyển 240 học sinh lớp 6 và chia làm 8 lớp. Hiện tại trường có đầy đủ phòng học và các phòng chức năng đảm bảo cho 100% học sinh được học 2 buổi/ngày. Các phòng học có đầy đủ bàn, ghế, các thiết bị hiện đại như máy tính, máy chiếu, ti vi... đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng cho học sinh ngồi học. Chuẩn bị tiếp nhận học sinh lớp 6, cũng là khối lớp thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) 2018 trong năm học này, nhà trường tiến hành rà soát đồ dùng thiết bị dạy học; xây dựng kế hoạch sắp xếp, bố trí sử dụng, bổ sung đội ngũ giáo viên từng môn học đảm bảo thực hiện tốt Chương trình GDPT 2018.

Dự kiến năm học 2022-2023, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong tuyển 570 học sinh vào lớp 10 (490 học sinh vào lớp chuyên, 80 học sinh vào lớp không chuyên) chia thành 16 lớp, trong đó có 14 lớp chuyên (2 lớp chuyên Toán, 2 lớp chuyên tiếng Anh, 2 lớp chuyên Ngữ văn, 1 lớp chuyên Tin học, 1 lớp chuyên Vật lý, 1 lớp chuyên Hoá học, 1 lớp chuyên Sinh học, 1 lớp chuyên Lịch sử, 1 lớp chuyên Địa lý, 1 lớp chuyên tiếng Nga, 1 lớp chuyên tiếng Pháp) và 2 lớp không chuyên. Hiện tại trường đã đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực để chuẩn bị cho công tác tuyển sinh và tiếp nhận học sinh lớp 10. Học sinh dự tuyển vào trường và phụ huynh sẽ được cung cấp các thông tin chi tiết, chính xác, kịp thời và được tư vấn về cách thức học tập, cách lựa chọn môn dự thi phù hợp năng lực, sở trường.

Hiện tại các nhà trường đang tích cực chuẩn bị cho công tác tuyển sinh đầu cấp theo Kế hoạch Tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2022-2023 của UBND tỉnh. Sở GD và ĐT đã hướng dẫn các phòng GD và ĐT, các trường THPT thực hiện công tác tuyển sinh: Đối với khối Mầm non, huy động 100% trẻ 5 tuổi (diện phổ cập giáo dục) trên địa bàn đến trường. Căn cứ điều kiện thực tế của địa phương, các cơ sở giáo dục mầm non huy động trẻ dưới 5 tuổi đến trường, lớp ở các loại hình trường, lớp công lập, tư thục. Các trường khối tiểu học huy động 100% trẻ 6 tuổi (diện phổ cập giáo dục), chú trọng huy động trẻ khuyết tật có khả năng học hòa nhập trên địa bàn xã, phường, thị trấn được giao nhiệm vụ phổ cập vào lớp 1. Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục Mầm non không phải là yêu cầu bắt buộc để tuyển sinh vào lớp 1. Các trường khối THCS huy động 100% học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học, trong độ tuổi quy định, có hồ sơ hợp lệ trên địa bàn xã, phường, thị trấn được giao nhiệm vụ phổ cập giáo dục vào lớp 6; tạo điều kiện cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn được đi học (không để học sinh phải bỏ học vì gia đình khó khăn kinh tế); chú trọng huy động trẻ khuyết tật có khả năng hòa nhập đến trường học. Thời gian hoàn thành công tác tuyển sinh trước ngày 30-6. Riêng đối với khối THPT, sẽ tổ chức thi vào lớp 10 Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong từ ngày 24 đến 26-5; tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập hệ không chuyên trong 2 ngày 14 và 15-6. Theo đó, học sinh thi vào Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong sẽ làm 3 bài thi môn chung gồm Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và thêm bài thi môn chuyên. Nội dung đề thi nằm trong chương trình THCS, có tiếp cận chương trình liên thông bồi dưỡng học sinh giỏi (theo Công văn 1563/SGDĐT-GDTrH ngày 26-12-2017 của Sở GD và ĐT về việc Điều chỉnh Khung chương trình liên thông bồi dưỡng học sinh giỏi cấp THCS). Thời gian hoàn thành công tác tuyển sinh trước ngày 30-6. Về tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập khối không chuyên, sẽ tuyển khoảng 70% số học sinh tốt nghiệp THCS năm học 2021-2022 vào các trường THPT trong tỉnh. Sở GD và ĐT tỉnh đã xây dựng chỉ tiêu cụ thể và gửi tới từng đơn vị. Học sinh có thể đăng ký dự tuyển vào bất kỳ trường THPT nào trên địa bàn tỉnh nếu đã tốt nghiệp THCS chương trình giáo dục phổ thông hoặc chương trình giáo dục thường xuyên, trong độ tuổi theo quy định hiện hành của Điều lệ trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học; có hộ khẩu thường trú tại tỉnh hoặc tốt nghiệp THCS tại tỉnh Nam Định. Tại kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập hệ không chuyên, mỗi thí sinh phải làm đủ 3 bài thi. Trong đó, môn Toán và Ngữ văn thi theo hình thức trắc nghiệm kết hợp tự luận; mỗi môn đều thi trong 120 phút; phần thi trắc nghiệm chiếm 20%, phần thi tự luận chiếm 80% tổng số điểm bài thi. Bài thi môn Ngoại ngữ theo hình thức trắc nghiệm kết hợp với tự luận, phần thi trắc nghiệm chiếm không quá 50% tổng số điểm bài thi, thời gian làm bài 60 phút. Thí sinh có thể chọn một trong ba thứ tiếng: Anh, Nga hoặc Pháp. Nội dung thi sẽ nằm trong chương trình THCS hiện hành do Bộ GD và ĐT quy định, chủ yếu nằm trong chương trình lớp 9; đề thi có độ phân hoá, có câu hỏi mở, gắn với thực tiễn. Điểm của bài thi môn Ngữ văn và Toán tính hệ số 2, điểm bài thi môn Ngoại ngữ tính hệ số 1. Sở GD và ĐT căn cứ vào kết quả điểm xét tuyển, quy định điểm sàn xét trúng tuyển đợt 1 cho từng loại hình trường (THPT xây dựng cơ sở giáo dục chất lượng cao; THPT công lập; THPT ngoài công lập). Trường hợp đặc biệt, những trường đã lấy hết học sinh đạt từ điểm sàn trở lên mà chưa đạt 70% chỉ tiêu được giao, Sở GD và ĐT xem xét, hạ điểm sàn cho đơn vị này để đảm bảo quyền lợi học tập của học sinh tại địa phương, chất lượng đầu vào của nhà trường. Sở GD và ĐT sẽ hướng dẫn tổ chức đăng ký dự thi theo hình thức trực tuyến, hợp đồng sử dụng phần mềm và đường truyền đảm bảo chất lượng, an toàn; thu hồ sơ; phương án ra đề, tổ chức coi, chấm thi, xét tuyển. Thời gian hoàn thành công tác tuyển sinh trước ngày 31-8.

Cùng với công tác tuyển sinh, Sở GD và ĐT giao Phòng GD và ĐT các huyện, thành phố, các nhà trường chủ động dự báo số lượng học sinh năm học mới, từ đó có kế hoạch chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên theo đúng quy định; tích cực rà soát mạng lưới trường học, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất; tổ chức phân tuyến tuyển sinh hợp lý, không để tình trạng nơi quá tải, nơi lại ít học sinh; đặc biệt, các nhà trường dự kiến bổ sung trang thiết bị dạy học phù hợp Chương trình GDPT 2018, sách giáo khoa mới, đặc biệt là ở các khối lớp 3, lớp 7, lớp 10; chú trọng bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhất là đội ngũ giáo viên triển khai thực hiện Chương trình GDPT 2018 năm học 2022-2023. Việc xếp lớp phải đảm bảo đồng đều về số lượng, chất lượng, các mặt: giáo dục, giới tính, điều kiện, hoàn cảnh của học sinh giữa các lớp sao cho phù hợp. Đặc biệt, tại các trường thuộc khu vực thành phố Nam Định phải chú trọng tăng cường cơ sở vật chất, khắc phục việc thiếu phòng học, phòng chức năng dẫn đến tình trạng sĩ số học sinh/lớp vượt so với quy định, không đảm bảo đủ mỗi lớp 1 phòng học; hay tình trạng phòng học không đảm bảo diện tích, bếp ăn chưa đúng quy trình “bếp một chiều”, gây khó khăn trong công tác nuôi ăn bán trú ở khối các trường mầm non; thiếu các phòng Giáo dục nghệ thuật, Phòng Thư viện, Phòng Thiết bị, Phòng học ngoại ngữ, bãi tập ở khối các trường tiểu học; phòng Thư viện, Thiết bị, phòng Tin học, Phòng Đội, phòng Nghe nhìn, phòng Hóa sinh, phòng Vật lý... ở khối các trường THCS… để triển khai chương trình GDPT 2018. Tiến tới khắc phục tình trạng học sinh phải xin chuyển trường, chuyển lớp ở các bậc học, cấp học do sự chênh lệch cơ sở vật chất và chất lượng giáo dục, đồng thời có sự cân đối trong việc tuyển học sinh ở các trường chất lượng cao để các trường đại trà có nguồn học sinh tuyển chọn tham dự kỳ thi học sinh giỏi các cấp./.

