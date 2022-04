Đại hội Cựu chiến binh huyện Xuân Trường lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2022-2027)

Tỏa sáng phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ"

Sau những năm tháng chiến đấu ở chiến trường trở về cuộc sống đời thường, các cựu chiến binh (CCB) huyện Xuân Trường đã tiếp tục phát huy truyền thống, phẩm chất cao quý “Bộ đội Cụ Hồ” trong công tác, lao động, sản xuất. Từ uy tín, trách nhiệm và tinh thần “nói đi đôi với làm”, cán bộ, hội viên CCB huyện đã có nhiều cách làm hay, việc làm thiết thực thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, qua đó xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Công ty Đúc đồng Nam Thiên của cựu chiến binh Phan Văn Điền, xã Xuân Ninh (Xuân Trường) tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương, trong đó chủ yếu là con em cựu chiến binh, cựu quân nhân trong huyện.

Hội CCB huyện Xuân Trường hiện có trên 10 nghìn hội viên, sinh hoạt tại 25 cơ sở Hội. Giữ vững phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, cán bộ, hội viên CCB trong huyện luôn tích cực tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự ở cơ sở. Các cấp Hội thường xuyên tổ chức quán triệt, học tập các Nghị quyết của Đảng và Hội cấp trên tới toàn thể hội viên; vận động hội viên tích cực “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; các phong trào thi đua: “CCB làm kinh tế giỏi, giảm nghèo bền vững”, “CCB chung sức tham gia xây dựng NTM”, công tác nghĩa tình đồng đội, vận động, tập hợp hội viên tham gia sinh hoạt… Các cấp Hội CCB trong huyện thường xuyên chú trọng củng cố kiện toàn tổ chức cán bộ, phát triển hội viên, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh. Nhiệm kỳ 2017-2022, Hội CCB huyện đã tổ chức 5 lớp tập huấn nghiệp vụ cho 262 lượt cán bộ; kiện toàn các chức danh chủ tịch Hội CCB cơ sở; kết nạp 1.734 hội viên mới. Hàng năm, 100% cán bộ Hội đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó trên 80% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Hội CCB huyện có 653 cán bộ, hội viên tham gia cấp ủy, tăng 121 đồng chí so với nhiệm kỳ trước. Tham gia HĐND các cấp trong huyện nhiệm kỳ 2021-2026 có 199 hội viên.

Xác định công tác hỗ trợ hội viên CCB phát triển kinh tế, giảm nghèo, làm kinh tế giỏi là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của tổ chức Hội, các cấp Hội CCB trong huyện đã khuyến khích hội viên nêu cao ý chí tự lực, tự cường, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đầu tư thâm canh, nâng cao hiệu quả sản xuất, tích cực tham gia phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”. Các cấp Hội đã phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, phổ biến kinh nghiệm sản xuất, mở các lớp khởi sự kinh doanh, tham gia đóng góp xây dựng quỹ nội bộ, Quỹ “Vòng tay đồng đội”, hỗ trợ hội viên vay vốn... Hiện, tổng dư nợ do Hội CCB huyện quản lý qua kênh Ngân hàng Chính sách xã hội đạt 34,6 tỷ đồng; quỹ Hội và quỹ nội bộ cho nhau vay đạt 8,96 tỷ đồng, các kênh khác là 49,2 tỷ đồng. Từ sự hỗ trợ của các nguồn vốn vay ưu đãi, nhiều hội viên CCB đã đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh, thành lập các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, trang trại, gia trại… góp phần giảm nghèo, nâng cao đời sống của cán bộ, hội viên, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Đến nay, toàn huyện có 6.972 hộ gia đình CCB khá và giàu, chiếm 71,3%, tăng 11%; có 14 hộ nghèo, chiếm 0,14%, giảm 0,7% so với nhiệm kỳ 2017-2022. Hiện, toàn huyện có 16 trang trại, 178 gia trại, 22 công ty, 33 doanh nghiệp do CCB làm chủ, tạo việc làm cho 2.258 lao động địa phương, trong đó 804 con em hội viên. Đồng hành, hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, từ năm 2020, Hội CCB Xuân Trường còn thành lập câu lạc bộ “CCB, cựu quân nhân sản xuất, kinh doanh giỏi” thu hút 112 hội viên tham gia nhằm đẩy mạnh liên kết, hỗ trợ vốn, tăng cường tham quan học tập mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả, giúp CCB, cựu quân nhân thoát nghèo bền vững. Cũng trong nhiệm kỳ, Hội CCB các cấp huyện Xuân Trường đã phối hợp với các ngành chức năng mở 11 lớp tập huấn kỹ thuật, học nghề và vay vốn, thu hút 517 cán bộ, hội viên tham gia. Đồng chí Đinh Quang Lại, Chủ tịch Hội CCB huyện cho biết: “Phong trào giúp nhau làm kinh tế giỏi của hội viên CCB trên địa bàn đã huy động được các nguồn lực, tiềm năng, nâng cao năng lực làm kinh tế cho các CCB, từ đó góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương”.

Cùng với việc hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, các cấp Hội CCB huyện Xuân Trường còn phối hợp với các cơ quan, ngành chức năng tham gia giải quyết tốt chế độ chính sách cho hội viên và thực hiện công tác nghĩa tình đồng đội. Trong 5 năm qua, các cấp Hội đã tổ chức thăm hỏi 1.461 hội viên ốm đau; tổ chức nghi lễ trang trọng cho 537 hội viên từ trần; xóa 12 nhà tạm, nhà không an toàn cho hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở; tổ chức trao quà, phát thưởng cho 63 học sinh là con em CCB nghèo vượt khó, học giỏi. Cán bộ, hội viên CCB trong huyện còn tích cực ủng hộ Quỹ vì người nghèo, Quỹ đền ơn đáp nghĩa, Quỹ da cam, Quỹ phòng, chống dịch COVID-19, ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt… với trên 3,8 tỷ đồng. Với mục tiêu mỗi cơ sở Hội có ít nhất một công trình, phần việc do CCB đảm nhận, mỗi hội viên CCB có việc làm tốt ngay tại thôn xóm, khu dân cư trong xây dựng NTM, các cấp Hội đã tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM; nêu gương sáng hiến đất, hiến công, tự nguyện tháo dỡ nhà cửa, tường rào, công trình xây dựng… để giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án. Các cấp Hội đã ủng hộ 21,9 tỷ đồng, trên 128 nghìn m2 đất, gần 15 nghìn ngày công lao động; trong đó tiêu biểu là Hội CCB các xã: Xuân Kiên, Xuân Hòa, Xuân Ngọc, Xuân Bắc, Xuân Thượng, Xuân Hồng, Xuân Tân…

Với những kết quả đạt được từ các phong trào thi đua, cuộc vận động, các cấp Hội CCB huyện Xuân Trường đã ngày càng khẳng định vị trí, vai trò, truyền thống tốt đẹp của người lính “Bộ đội Cụ Hồ”, được cấp uỷ, chính quyền và Hội cấp trên ghi nhận, đánh giá cao. Thời gian tới, các cấp Hội CCB trong huyện tiếp tục quán triệt và thực hiện Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCB Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới”. Tập trung nâng cao chất lượng tổ chức Hội, xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh; đoàn kết, vận động, tập hợp các thế hệ CCB, cựu quân nhân góp phần xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền, cùng quân và dân trong huyện thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Trong đó, phấn đấu 100% cán bộ, hội viên kiên định, vững vàng về chính trị tư tưởng; kết nạp 98% đối tượng đủ điều kiện vào Hội; hội viên tham gia sinh hoạt đạt từ 85% trở lên; hàng năm có 96% tổ chức Hội cơ sở đạt trong sạch, vững mạnh, không có Hội cơ sở yếu kém; 94% chi hội đạt trong sạch, vững mạnh; 92% gia đình hội viên đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”; 97% hội viên đạt danh hiệu “Hội viên gương mẫu”; giảm hộ nghèo xuống dưới 0,1% (theo tiêu chí tiếp cận đa chiều mới), không còn nhà hội viên không an toàn./.

Bài và ảnh: Hoa Xuân