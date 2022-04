Hội Phụ nữ huyện Hải Hậu thực hiện tốt công tác an sinh xã hội

Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Hải Hậu đã triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội thiết thực, thể hiện tinh thần tương thân, tương ái, giúp nhiều đối tượng yếu thế, hội viên phụ nữ nghèo vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hải Hậu thăm, tặng quà người dân khu vực cách ly xã Hải Phương.

Xác định công tác an sinh xã hội vì cộng đồng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác Hội, Hội Phụ nữ các cấp trong huyện đã đẩy mạnh tuyên truyền cho cán bộ, hội viên thông qua lồng ghép vào các ngày truyền thống của Hội, sinh hoạt chi hội, sinh hoạt các câu lạc bộ; tổ chức các hoạt động thăm hỏi, giúp đỡ, tặng quà hộ nghèo, cán bộ hội có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam, học sinh nghèo vượt khó học giỏi; quyên góp ủng hộ đồng bào vùng thiên tai, lũ lụt, các gia đình bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19; hỗ trợ sinh kế giúp phụ nữ nghèo ổn định cuộc sống... Năm 2021, các cấp Hội đã thăm, tặng 134 suất quà với tổng số tiền 46,2 triệu đồng cho thân nhân gia đình thương binh, liệt sĩ trong huyện nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20-10, Hội Phụ nữ các xã, thị trấn đã tặng 82 suất quà với tổng số tiền 24,6 triệu đồng cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Cùng với đẩy mạnh tuyên truyền bảo vệ quyền trẻ em, các cấp Hội đã tổ chức thăm, động viên, tặng quà nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Định kỳ, các câu lạc bộ “Xây dựng gia đình hạnh phúc” tổ chức phát thưởng khuyến học cho học sinh là con các thành viên; trao 22 suất học bổng Hoàng Ngân bằng xe đạp, trị giá 24,2 triệu đồng và 159 suất học bổng bằng tiền mặt, trị giá 500 nghìn đồng/suất. Thực hiện chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương”, nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Hội LHPN huyện đã kết nối các tổ chức, cá nhân có lòng hảo tâm như: chùa Khánh Quang (Hải Đường); câu lạc bộ Ni giới huyện, Công ty Cổ phần Công nghệ môi trường 86; chị Nguyễn Thị Oanh, thành viên câu lạc bộ “Nữ chủ doanh nghiệp huyện”; Ni sư Thích Đàm Ngoãn, Trụ trì chùa Phúc An (thị trấn Yên Định)… tặng 900 suất quà Tết cho hội viên phụ nữ nghèo, học sinh nghèo vượt khó học giỏi, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, Hội LHPN huyện đã trao 270 suất quà, mỗi suất quà trị giá 300 nghìn đồng; tặng 3 suất quà, trị giá 500 nghìn đồng/suất cho 3 cháu học sinh mồ côi cả cha lẫn mẹ; tặng 1 xe đạp cho 1 em học sinh mồ côi, trị giá 1,5 triệu đồng; trao tặng 30 suất quà của Hội LHPN tỉnh, mỗi suất 300 nghìn đồng; Hội LHPN các xã, thị trấn trong huyện trao tặng 593 suất quà, tổng trị giá trên 177 triệu đồng. Chung tay cùng cộng đồng phòng, chống dịch COVID-19, Hội LHPN huyện đã chỉ đạo Hội LHPN các xã, thị trấn thường xuyên đẩy mạnh tuyên truyền đến cán bộ, hội viên và nhân dân nghiêm túc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch; phối hợp các ban, ngành, đoàn thể vận động ủng hộ lương thực thực phẩm, vật tư, trang thiết bị y tế… cho nhân dân và lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh. Huy động cán bộ Hội từ huyện đến cơ sở tham gia hỗ trợ Trung tâm Y tế huyện lấy mẫu xét nghiệm PCR, test nhanh đối với các xã, thị trấn thực hiện phong tỏa, cách ly. Vận động các cấp Hội vận động tặng quà, nhu yếu phẩm và vật dụng y tế cho hội viên khó khăn, đang thực hiện cách ly với 44.150 khẩu trang y tế, 105 chai nước sát khuẩn, 340 bộ quần áo bảo hộ, 100 đôi găng tay y tế, 60 kính chắn giọt bắn, nhu yếu phẩm… trị giá trên 314 triệu đồng…

Đẩy mạnh các hoạt động vì an sinh xã hội, Hội Phụ nữ huyện còn tạo sinh kế, giúp hội viên, đặc biệt là hội viên phụ nữ nghèo tiếp cận nguồn vốn để phát triển kinh tế gia đình. Hàng năm, Hội Phụ nữ huyện chỉ đạo Hội Phụ nữ các xã, thị trấn rà soát, nắm chắc số lượng, nguyên nhân các hộ nghèo; đặc biệt là phụ nữ đơn thân, tàn tật, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo do phụ nữ làm chủ để kịp thời lên phương án giúp đỡ về ngày công lao động, giúp cây, con giống, vật nuôi, mở các lớp dạy nghề, giới thiệu việc làm… Theo thống kê, năm 2021 toàn huyện có 611 hộ nghèo, trong đó 587 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ; 5.650 hộ cận nghèo, trong đó có 2.202 hộ cận nghèo do phụ nữ làm chủ. Để hỗ trợ hội viên, Hội Phụ nữ các xã, thị trấn đã xây dựng kế hoạch giúp đỡ 610 hộ nghèo đạt 99% (trong đó 100% hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ được Hội giúp đỡ); giúp 5.529 hộ cận nghèo đạt 98%. Căn cứ vào nhu cầu, nguyện vọng của từng đối tượng cần hỗ trợ, Hội Phụ nữ các xã, thị trấn đã trao tặng 9.750 con gà, vịt, ngan giống; 72 nắp đậy hố rác cho 225 hội viên với tổng giá trị trên 289 triệu đồng. Để giúp hội viên, đặc biệt là hội viên phụ nữ nghèo tiếp cận các nguồn vốn vay, các cấp Hội Phụ nữ trong huyện đã đứng ra nhận ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội với dư nợ trên 223 tỷ đồng cho 7.017 hộ vay tại 169 tổ tiết kiệm và vay vốn. Nhờ nguồn vốn vay từ các ngân hàng, nhiều hội viên có vốn phát triển sản xuất kinh doanh, cải thiện kinh tế, xây dựng gia đình no ấm, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo. Cùng với hỗ trợ vay vốn, Hội LHPN huyện còn chú trọng tới công tác dạy nghề, giới thiệu việc làm sau đào tạo. Cũng từ năm 2021 đến nay, Hội LHPN huyện đã phối hợp với Trung tâm dạy nghề Hội LHPN tỉnh tổ chức 4 lớp dạy nghề chăn nuôi cho 140 hội viên phụ nữ tại các xã Hải Hưng, Hải Châu, Hải Hòa. Hội LHPN xã Hải Long, Hải Cường phối hợp với Công ty TNHH Vật tư nông nghiệp Tấn Anh truyền thông về kỹ thuật chăm sóc lúa và cây trồng cho 300 hội viên…

Với những hoạt động thiết thực trong công tác an sinh xã hội, Hội LHPN huyện Hải Hậu đã kịp thời chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên phụ nữ, nâng cao vai trò của tổ chức Hội. Để tiếp tục triển khai hiệu quả các hoạt động an sinh xã hội, Hội LHPN huyện sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân tham gia các chương trình, cuộc vận động, các phong trào từ thiện, nhân đạo do các cấp, ngành, Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động. Tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội nhằm chăm lo tốt đời sống hội viên phụ nữ. Tăng cường phối hợp với các nhà hảo tâm, mạnh thường quân, cơ quan, đơn vị nhằm tạo thêm nguồn lực, xã hội hóa cho các hoạt động nhân đạo, từ thiện./.

Bài và ảnh: Hoa Quyên