Hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc

Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Trực Ninh hiện có trên 36 nghìn hội viên. Xác định hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thời gian qua, Hội Phụ nữ các cấp trong huyện đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực giúp hội viên nâng cao chất lượng cuộc sống, từng bước khẳng định vị thế của phụ nữ trong gia đình và xã hội.

Các cấp Hội Phụ nữ trong huyện thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho hội viên vào nội dung các Luật: Hôn nhân và Gia đình, Bình đẳng giới, Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, Phòng, chống bạo lực gia đình, An toàn thực phẩm...; trang bị cho cán bộ hội và cộng tác viên làm công tác gia đình các kiến thức về giáo dục, tư vấn tiền hôn nhân, giáo dục đời sống gia đình, kỹ năng sống, sức khoẻ sinh sản cho người chưa thành niên, truyền thông cộng đồng về giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình. Cùng với đó các cấp Hội tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình về xây dựng gia đình, bảo vệ an toàn cho phụ nữ và trẻ em phù hợp với tình hình thực tế của địa phương như các câu lạc bộ: “Các bà mẹ có con tuổi vị thành niên”, “Không sinh con thứ 3”, “Gia đình văn hóa”, “Nuôi con bằng sữa mẹ”, “Xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Gia đình không có người vi phạm trật tự an toàn giao thông”, “Địa chỉ tin cậy”... Đặc biệt, thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, các cấp Hội đã duy trì hiệu quả hoạt động của 385 mô hình “Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch xây dựng NTM”. Trong năm 2021, Ban thường vụ Hội LHPN huyện còn triển khai lấy ý kiến về việc khảo sát tiêu chí “gia đình 5 có, 3 sạch” trong chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 tới 100% cán bộ chuyên trách cấp huyện, xã và một số cán bộ các ngành thông qua trả lời bảng câu hỏi. Để hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc, các cấp Hội còn tổ chức nhiều hoạt động chăm lo, hỗ trợ hội viên nghèo, con em hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Ban Thường vụ Hội LHPN huyện phát động mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ tiết kiệm 5.000 đồng trở lên ủng hộ xây dựng Quỹ “Mái ấm tình thương” và Quỹ “Học bổng Hoàng Ngân” để tặng học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi và xây mới, sửa chữa nhà cho cán bộ, hội viên nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở. Năm 2021, cán bộ, hội viên trong huyện đã thu được 128,8 triệu đồng, tổ chức trao thưởng 125 suất học bổng Hoàng Ngân cho con, em cán bộ, hội viên phụ nữ nghèo vượt khó học giỏi với tổng số tiền 62,5 triệu đồng, tặng 13 xe đạp trị giá 14,3 triệu đồng. Nhân các dịp lễ, tết, các cấp Hội tích cực tham mưu với cấp uỷ Đảng, chính quyền, vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm thường xuyên thăm hỏi, động viên gia đình chính sách, cán bộ, hội viên phụ nữ nghèo có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, hội viên phụ nữ, các cấp Hội Phụ nữ trong huyện đã đẩy mạnh các hoạt động chung tay cùng địa phương phòng, chống dịch. Cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn huyện đã ủng hộ trên 35 triệu đồng; 26.900 khẩu trang y tế; 467 chai nước sát khuẩn cho các khu cách ly và các lực lượng tuyến đầu chống dịch; tổ chức 111 buổi tuyên truyền về phòng, chống dịch COVID-19; tổ chức 189 buổi ra quân dọn vệ sinh môi trường; viết 303 tin, bài có nội dung tuyên truyền phòng, chống dịch phát trên hệ thống loa truyền thanh các xã, thị trấn và Trang thông tin của Hội. Ngoài ra, Hội Phụ nữ các cấp còn thăm, tặng quà các khu cách ly trong huyện với tổng trị giá 15 triệu đồng; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trong huyện vận động ủng hộ Quỹ vắc-xin COVID-19 huyện trên 1 tỷ đồng; cử 405 cán bộ chi hội tham gia các tổ COVID cộng đồng. Tiêu biểu là Hội LHPN thị trấn Cổ Lễ vận động ủng hộ được trên 27 triệu đồng, đảm nhận việc nấu cơm phục vụ các chốt cách ly và mua nhu yếu phẩm cho bà con xóm Trại, tổ dân phố Tây Kênh. Hội Phụ nữ xã Trực Khang phối hợp với nhà hảo tâm tặng 8.500 khẩu trang, 10 chai nước sát khuẩn cho hội viên nghèo. Hội LHPN xã Trực Hùng vận động ủng hộ được 14,6 triệu đồng, 7.500 khẩu trang, 294 chai nước rửa tay khô... Triển khai Chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động nhằm giúp đỡ cán bộ, hội viên phụ nữ nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, toàn huyện đã ủng hộ 45 suất quà, trị giá 300 nghìn đồng/suất chuyển về Hội LHPN tỉnh.

Nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, các cấp Hội đã phối hợp với các ban, ngành thường xuyên tổ chức các lớp học nghề, chuyển giao KHKT về trồng trọt, sử dụng phân bón, phòng chống dịch bệnh cho vật nuôi, chăm sóc cây trồng phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Các chi hội cũng tích cực tuyên truyền, vận động chị em chuyển đổi sang các mô hình kinh tế hiệu quả, cho thu nhập cao như trồng rau an toàn, trồng nấm, nuôi cá, mở trang trại VAC, phát triển các ngành nghề phụ, ngành nghề truyền thống của địa phương... Đồng thời, duy trì việc tín chấp với các ngân hàng, quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo giúp hội viên vay vốn. Tổng nguồn vốn tín chấp qua tổ chức Hội hiện đạt trên 179 tỷ đồng cho 4.662 hộ vay vốn. Thực hiện Đề án 939 ”Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025”, Hội LHPN huyện còn hỗ trợ 2 ý tưởng khởi nghiệp tham gia cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp nâng tầm thương hiệu sản phẩm OCOP ” năm 2021 do Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức; tổ chức trưng bày, giới thiệu sản phẩm sạch, sản phẩm OCOP của hội viên các xã, thị trấn tại Đại hội đại biểu Phụ nữ huyện lần thứ XXIII và tham gia giới thiệu sản phẩm trưng bày tại Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Nam Định lần thứ XVII.

Với những hoạt động thiết thực và cụ thể của các cấp Hội Phụ nữ, công tác “Hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc” trên địa huyện Trực Ninh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Thời gian tới, Hội Phụ nữ các cấp trong huyện tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc, trong đó chú trọng triển khai cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống./.

Hoa Xuân