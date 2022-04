Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia

Trong những năm qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 9 tháng 1 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ “Về tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc.

Công an xã Nam Điền (Nghĩa Hưng) phối hợp với Đồn Biên phòng Ngọc Lâm tuần tra giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.

Các đơn vị BĐBP tỉnh đã tăng cường công tác phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân, nhất là nhân dân các huyện ven biển nhận rõ vị trí, tầm quan trọng của biển, đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; hệ thống luật pháp có liên quan đến chủ quyền, biên giới, biển, đảo Việt Nam và quốc tế; nhiệm vụ tham gia xây dựng, quản lý và bảo vệ chủ quyền an ninh vùng biển; chủ trương phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia. BĐBP cũng phối hợp với nhiều sở, ngành, địa phương tổ chức tuyên truyền cho ngư dân, học sinh, sinh viên, các chức sắc tôn giáo... tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia với những cách làm sáng tạo, hiệu quả, tiêu biểu, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức triển lãm tư liệu Trường Sa - Hoàng Sa với tuyên truyền biển đảo Việt Nam. BĐBP tỉnh xây dựng bảng ảnh với chủ đề “Hoàng sa, Trường sa mảnh đất thiêng liêng của Tổ quốc” làm hình ảnh trực quan phục vụ tuyên truyền tới cán bộ, nhân dân, học sinh trong tỉnh, kết hợp tuyên truyền trong hoạt động “Ngày sách”, “Ngày pháp luật”, trong Hội Báo xuân; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu với nhiều nội dung tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo; các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh hàng năm đã được bổ sung thêm kiến thức về công tác biên phòng. Trong 5 năm qua, các đơn vị biên phòng đã tuyên truyền trực tiếp được 400 buổi/27.200 lượt người; tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của các xã, thị trấn trên khu vực biên giới biển được 1.406 buổi/140 giờ; vận động trên 750 ngư dân tham gia ký kết không sử dụng công cụ, kích điện khai thác hải sản trái phép trên vùng biển tỉnh; thành lập mới 48 tổ “an ninh trật tự” bến neo đậu tàu thuyền, khu vực đầm bãi, “tổ tàu thuyền an toàn” với trên 1.800 thành viên; UBND 3 huyện tuyến biển (Giao Thủy, Hải Hậu, Nghĩa Hưng) đã ra quyết định công nhận trên 400 tập thể, trên 2.100 hộ gia đình tự nguyện đăng ký tham gia phong trào bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia.

Cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, các đơn vị BĐBP tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các địa phương, các lực lượng thực hiện hiệu quả các biện pháp công tác biên phòng, tạo ra sức mạnh tổng hợp quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh vùng biển và giữ gìn trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới biển của tỉnh. Lực lượng BĐBP và Công an, Quân sự đã xây dựng quy chế phối hợp thực hiện tốt Nghị định số 77/2010/NĐ-CP, Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 5-9-2019 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng. Các lực lượng đã thường xuyên phối hợp chặt chẽ trong công tác nắm tình hình địa bàn, trên biển, hoạt động của các loại đối tượng, phòng ngừa đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm; tham mưu cho các địa phương thực hiện hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn ANTT, bảo vệ an toàn địa bàn, xây dựng khu vực phòng thủ kết hợp sản xuất với bảo vệ chủ quyền trên biển. Duy trì thực hiện hiệu quả các phong trào, mô hình tự quản về ANTT tại các khu dân cư như: Phong trào “Ba an toàn”, phong trào “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ”, phong trào “3 giỏi, 2 vững mạnh”, tổ tàu thuyền an toàn, tổ tự quản ANTT đầm bãi, tổ an ninh nhân dân, tổ hòa giải ở cơ sở, “Khu dân cư vùng Giáo tiên tiến và an toàn về ANTT”. Đồng thời, các lực lượng vũ trang thường xuyên phối hợp xây dựng củng cố lực lượng dự bị động viên, Công an các xã, thị trấn, xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng nền quốc phòng và biên phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, tạo ra thế trận liên hoàn vững chắc giữa nội địa với khu vực biên phòng, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Với việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác biên phòng và đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia đã phát huy được sức mạnh tổng hợp và sự phối hợp hiệp đồng giữa các lực lượng trong công tác quản lý, bảo vệ, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới vùng biển. Trong 5 năm qua, lực lượng BĐBP tỉnh xác lập 14 chuyên án, 57 kế hoạch nghiệp vụ đấu tranh với tội phạm ma túy; bắt khởi tố hình sự 71 vụ/116 đối tượng về các hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy thu 10 bánh và hơn 153 gam hê-rô-in; 220,549 gam ma tuý đá; trên 17 nghìn viên ma túy tổng hợp cùng nhiều vật chứng liên quan đến hoạt động phạm tội. Các đơn vị BĐBP tỉnh cũng đã phát hiện nhiều vụ tàu cá nước ngoài hoạt động xâm phạm chủ quyền đánh bắt trộm hải sản... góp phần giữ vững ANTT, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới tuyến biển của tỉnh.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ “Về tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, các đơn vị biên phòng tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trên địa bàn đứng chân thực hiện hiệu quả Nghị định số 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ về phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và thực hiện nhiệm vụ quốc phòng. Trong đó, tăng cường và nâng cao hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; duy trì và đẩy mạnh các mô hình, phong trào vận động quần chúng nhân dân tham gia giữ gìn ANTT khu vực biên giới biển, góp phần bảo vệ và giữ vững chủ quyền an ninh biên giới biển của tỉnh./.

Bài và ảnh: Thu Thủy