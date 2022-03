Xuân Trường nỗ lực thực hiện các giải pháp kéo giảm tai nạn giao thông

Sau thời gian dài hoạt động giao thông vận tải bị ngưng trệ do dịch COVID-19, đến nay hoạt động đi lại giao thông đã cơ bản được phục hồi theo đà khôi phục kinh tế. Bên cạnh mặt tích cực thì nhiệm vụ kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí số vụ, số người chết, số người bị thương cũng đặt ra cấp thiết hơn. Vì thế, UBND huyện, Ban An toàn giao thông (ATGT) huyện Xuân Trường đã xác định công tác đảm bảo trật tự ATGT là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên, liên tục triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp kiềm chế tai nạn giao thông trên địa bàn.

Tuyến tỉnh lộ 489C qua địa bàn huyện Xuân Trường được đầu tư xây dựng góp phần tăng năng lực GTVT trên địa bàn.

Những năm qua, hệ thống hạ tầng giao thông trên địa bàn huyện Xuân Trường đã được quan tâm đầu tư cải tạo, nâng cấp phục vụ tốt nhu cầu đi lại, giao thương của nhân dân. Tuy nhiên, đặc thù có cả hệ thống giao thông đường thuỷ, đường bộ với lưu lượng xe cơ giới và người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đông; trên địa bàn vẫn còn có những điểm bất cập về tổ chức giao thông cùng với ý thức tham gia giao thông của người dân chưa cao… là những yếu tố tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông. Trước tình trạng đó, để nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về ATGT của người dân, các tổ chức thành viên Ban ATGT huyện đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức, nội dung phong phú, đa dạng, thiết thực cả về nội dung, thời lượng tuyên truyền, đã góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về trật tự ATGT của người tham gia giao thông. Ban ATGT huyện và Ban ATGT các xã, thị trấn đã đẩy mạnh truyền thông bằng băng rôn, pa-nô, khẩu hiệu tại trung tâm huyện, trung tâm các xã, thị trấn, cổng, tường bao các trường học. Tổ chức thăm hỏi hỗ trợ gia đình các nạn nhân bị tử vong, bị thương nặng do tai nạn giao thông tại các xã Thọ Nghiệp, Xuân Phong, Xuân Thành, Xuân Hồng, Xuân Thủy và thị trấn Xuân Trường. Huyện cũng quan tâm đầu tư cải tạo, nâng cấp hạ tầng giao thông khắc phục các điểm bất cập để góp phần giảm thiểu, kiềm chế tai nạn giao thông. Huyện đã triển khai thi công các dự án: Cải tạo, nâng cấp đường Phú - Đài (đoạn từ tỉnh lộ 489 đến đường Bắc - Phong - Đài); cải tạo, nâng cấp đường Xuân Thuỷ - Nam Điền; cải tạo nâng cấp đường từ chân cầu Lạc Quần đi Quốc lộ 21 (cổng chào huyện Hải Hậu). Đồng thời UBND huyện cũng chỉ đạo các địa phương thực hiện công tác bảo dưỡng thường xuyên đường địa phương (Dự án LRAMP năm 2021). Các tuyến đường liên xã, trục xã, đường thôn xóm đã được các xã, thị trấn đầu tư nâng cấp bằng nhiều nguồn vốn. Toàn huyện đã đầu tư nâng cấp, làm mới được hơn 6km đường trục xã; 31km đường trục thôn xóm và gần 15km đường nội đồng với tổng kinh phí đầu tư gần 46 tỷ đồng. Công tác duy tu, sửa chữa, xử lý các điểm đen về tai nạn giao thông được quan tâm đầu tư; bổ sung 50 biển báo giao thông các loại trên các tuyến đường tỉnh, đường huyện, và một số tuyến đường trục xã…

Trong công tác quản lý vận tải, UBND huyện cũng chỉ đạo các cơ quan liên quan, các trường học trên địa bàn tăng cường công tác tuyên truyền đến học sinh, phụ huynh về việc sử dụng dịch vụ xe đưa đón học sinh đảm bảo đầy đủ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, phù hiệu kinh doanh vận tải theo quy định, các lái xe phải có giấy phép lái xe phù hợp và vận chuyển đúng số người theo quy định… Trước mùa mưa bão, Phòng Kinh tế và Hạ tầng đã tham mưu cho UBND huyện tiến hành kiểm tra các phương tiện chở khách ngang sông về đăng ký, đăng kiểm, trang thiết bị an toàn, chứng chỉ chuyên môn, điều kiện năng lực hành nghề theo quy định; tổ chức ký cam kết giao trách nhiệm cho các chủ phương tiện đò ngang phải giảm tải trong mùa bão lũ, không được chở quá số người quy định. Các địa phương đã tiến hành giải tỏa 75 trường hợp lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ tại các xã Xuân Kiên, Xuân Phương, Xuân Thượng, Xuân Ngọc, Thọ Nghiệp và thị trấn Xuân Trường. Công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm đối với người và phương tiện tham gia giao thông đã được lực lượng Công an huyện tăng cường, đặc biệt vào những dịp cao điểm, những ngày lễ, tết; đã lập biên bản xử lý 1.595 trường hợp, phạt tiền trên 1,6 tỷ đồng, tăng hiệu lực răn đe, ngăn chặn vi phạm, giảm nguy cơ gây tai nạn.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác bảo đảm trật tự ATGT của huyện Xuân Trường vẫn còn tồn tại một số bất cập, hạn chế như: công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đảm bảo trật tự ATGT mặc dù đã có nhiều cố gắng song vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra, chưa tạo thành ý thức tự giác, thói quen trong chấp hành luật giao thông của người dân. Tình trạng người điều khiển phương tiện xe cơ giới sử dụng rượu, bia quá nồng độ cồn cho phép vẫn còn nhiều; vẫn có học sinh đi xe máy khi chưa được cấp giấy phép lái xe, đi xe đạp điện không có đăng ký; đi dàn hàng ngang, lạng lách, đánh võng tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm đã được tăng cường song mới tập trung vào người điều khiển phương tiện xe mô tô, xe gắn máy; các phương tiện xe khách đỗ, đậu và đón trả khách không đúng nơi quy định vẫn còn phổ biến, xe tải chở quá tải trọng cho phép và chở vật liệu xây dựng không có bạt che chắn gây mất ATGT và vệ sinh môi trường; xe 3, 4 bánh tự chế không được phép lưu thông chưa được xử lý nhiều. Việc giải toả vi phạm hành lang ATGT đường bộ ở nhiều địa phương chưa được quan tâm triển khai, công tác quản lý lỏng lẻo, để phát sinh nhiều vi phạm, phát hiện chậm, xử lý thiếu kiên quyết, dứt điểm. Tình trạng vi phạm, lấn chiếm hành lang ATGT đường bộ, lòng, lề đường làm nơi chứa vật liệu xây dựng, bán hàng quán, đậu - đỗ phương tiện, họp chợ vẫn diễn ra ở nhiều nơi nhất là tại khu vực các chợ của các xã, thị trấn đặc biệt vào dịp Tết Nguyên đán… Do vậy trong năm 2021, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn huyện vẫn còn phức tạp, có 2/3 tiêu chí tăng: xảy ra 6 vụ (tăng 1 vụ), làm 4 người chết (tăng 2 người), 3 người bị thương (giảm 1 người) so với cùng kỳ năm trước.

Với tinh thần thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá các tồn tại, hạn chế trong công tác bảo đảm trật tự ATGT, năm 2022, Ban ATGT huyện Xuân Trường đã đề ra 7 nhóm giải pháp trọng tâm để kiềm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn như: tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về công tác bảo đảm trật tự ATGT, kế hoạch năm ATGT 2022 với chủ đề “Xây dựng văn hóa giao thông an toàn gắn với kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền về bảo đảm trật tự ATGT với nhiều hình thức đa dạng, nội dung phong phú, phù hợp. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự ATGT. Các xã, thị trấn tăng cường trách nhiệm quản lý lòng đường, vỉa hè, vận động nhân dân không dựng rạp hiếu, hỉ trên đường giao thông, chống tái lấn chiếm hành lang ATGT đường bộ. Tiếp tục rà soát, thống kê, phân loại các vi phạm hành lang đảm bảo trật tự ATGT đường bộ; thông báo, vận động các hộ tự tháo dỡ công trình vi phạm, đối với những trường hợp không tự giác chấp hành, kiên quyết cưỡng chế tháo dỡ. Thường xuyên kiểm tra công tác bảo đảm trật tự ATGT của các xã, thị trấn cũng như các dịp cao điểm, các ngày lễ, tết trong năm… Nêu cao tinh thần, trách nhiệm của người đứng đầu, lấy kết quả công tác bảo đảm TTATGT, giải tỏa và chống tái lấn chiếm hành lang ATGT là một trong những tiêu chí bắt buộc để bình xét, phân loại thi đua hàng năm đối với các cơ quan, đơn vị và chính quyền địa phương. Tranh thủ sự giúp đỡ của Trung ương, của tỉnh và huy động mọi nguồn lực để đầu tư nâng cấp, cải tạo các tuyến đường; thường xuyên duy tu, sửa chữa các tuyến đường bị xuống cấp không bảo đảm ATGT, rà soát bổ sung các cọc tiêu, biển báo tại các vị trí giao thông quan trọng; tuyên truyền vận động doanh nghiệp, nhân dân đóng góp lắp đặt hệ thống chiếu sáng tại các trục đường chính để bảo đảm ATGT cũng như ANTT trên địa bàn, đặc biệt là các điểm giao thông phức tạp; xác định và xử lý các điểm đen về ATGT./.

Bài và ảnh: Thành Trung