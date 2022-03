Phong trào "Tuổi trẻ sáng tạo" trong đoàn viên, thanh niên

Với thế mạnh là sức trẻ, nhiệt huyết, đoàn viên, thanh niên luôn là lực lượng xung kích, đi đầu trong nhiều hoạt động đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Hưởng ứng phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động, Đoàn Thanh niên tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, sâu rộng, thu hút đông đảo thanh, thiếu niên tham gia. Phong trào của thanh niên vốn nhiều ý tưởng đạt giải cao, có tính ứng dụng rộng rãi, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Giới thiệu sản phẩm STEM “Máy hút bụi mini làm bằng ống nhựa” do đoàn viên Trường THPT Trần Hưng Đạo (thành phố Nam Định) năm học 2020-2021 chế tạo.

Triển khai phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đã chủ động triển khai phong trào xung kích lao động sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ với nhiều hoạt động phong phú, mang lại giá trị hữu ích trong công việc và cuộc sống. Đoàn viên, thanh niên trong tỉnh đã có hàng nghìn sáng kiến, giải pháp cải tiến kỹ thuật, ứng dụng khoa học, công nghệ mới áp dụng vào sản xuất và đời sống; tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, địa phương, đơn vị. Nhiều cuộc thi, giải thưởng sáng tạo trẻ tiếp tục được mở rộng, tạo môi trường, động lực cho thanh, thiếu nhi thi đua sáng tạo. Trong đó Đoàn các trường THPT, Trung tâm GDTX tổ chức phát động các đợt thi đua dạy tốt - học tốt nhân các ngày lễ, kỷ niệm trong năm; vận động đoàn viên giáo viên tích cực rèn luyện, trau dồi, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới phương pháp giảng dạy; thường xuyên tham gia các đợt hội giảng các cấp, tham gia hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng học sinh dự thi học sinh giỏi, tham gia giảng dạy các môn khoa học tự nhiên bằng tiếng Anh. Đoàn các trường THPT tích cực tham gia cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp trường, cấp tỉnh và cấp quốc gia; tiêu biểu như đề tài “Nghiên cứu chuyển gen tạo rễ tơ cây Xáo tam phân thông qua Agrobacterium rhizogenens K599” của đoàn viên, thanh niên Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong và đề tài “Chế tạo vật liệu thông minh Nano BioCellulose - Chitosan - Cốt nghệ tươi - Nano Bạc từ nguyên liệu thân thiện với môi trường dùng làm màng bọc và bảo quản thực phẩm thay thế túi nilon” của đoàn viên, thanh niên Trường THPT Nguyễn Khuyến đạt giải Nhất cuộc thi “Ngày hội STEM” và cuộc thi khoa học kỹ thuật (KHKT) dành cho học sinh trung học năm học 2019-2020 cấp tỉnh thường xuyên đạt giải nhì cuộc thi KHKT cấp quốc gia. Bên cạnh đó, Tỉnh Đoàn Nam Định đã thường xuyên phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức “Cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh Nam Định” thu hút đông đảo các bài dự thi đến từ các huyện, thành phố trong tỉnh gồm: lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử viễn thông; lĩnh vực cơ khí tự động hóa, xây dựng, giao thông; lĩnh vực vật liệu, hóa chất, năng lượng; lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp, tài nguyên và môi trường; lĩnh vực y dược; lĩnh vực giáo dục. Phong trào “3 trách nhiệm” được Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn quan tâm triển khai nhằm phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên công nhân, lao động trẻ trong việc thực hiện nhiệm vụ lao động sản xuất và tạo môi trường để đoàn viên, thanh niên là cán bộ, công chức, viên chức phấn đấu, rèn luyện; phát huy vai trò, trách nhiệm trong triển khai nhiệm vụ chuyên môn, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, công nhân trẻ năng động, sáng tạo, giỏi nghề, trong sạch, yêu nước, xung kích đi đầu trong các lĩnh vực công tác. Tiêu biểu là các công trình thanh niên như: “Vì lưới điện quê hương” của chi đoàn PA04, “Vùng giáo an toàn” của chi đoàn PA02, “Phòng máy thanh niên” của chi đoàn PA06; “Tổ lấy tin nhanh” của chi đoàn PX03 của Đoàn Thanh niên Công an tỉnh. Bên cạnh đó, đoàn viên, thanh niên hăng hái thi đua đề xuất các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng các tiến bộ KHKT, quy trình công nghệ mới vào sản xuất tạo ra nhiều sản phẩm mới có chất lượng và hiệu quả kinh tế cao. Tiêu biểu như Đoàn Công ty cổ phần Dây lưới thép Nam Định (Đoàn Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh) phát động phong trào “Sáng tạo trẻ, tăng năng suất, chất lượng sản phẩm”, “Thanh niên thực hiện 8 giờ vàng ngọc” tích cực nâng cao tay nghề, không ngừng phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp thức hóa sản xuất, tiết kiệm nguyên vật liệu, tăng năng suất chất lượng sản phẩm; Đoàn Công ty cổ phần Bia NaDa xung kích phát triển mở rộng thị trường, kết hợp tổ chức công đoàn các phòng, ban, chuyên môn có các cải tiến ổn định chất lượng, tiết kiệm chi phí, an toàn cháy nổ an toàn lao động. Chi đoàn Văn phòng Tỉnh ủy có các sáng kiến như: “Lập danh mục tài liệu, tạo đường link liên kết để theo dõi, khai thác các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy”; cải tiến quy trình cập nhật văn bản đẩy nhanh tiến độ số hóa tài liệu tại kho lưu trữ Tỉnh ủy Nam Định. Đoàn Thanh niên Sở Tư pháp có 2 sáng kiến trong cải cách hành chính được hội đồng sáng kiến của Sở công nhận... Qua các cuộc thi trong thực tế lao động sản xuất đã tạo môi trường thuận lợi cho tuổi trẻ phấn đấu, rèn luyện và trưởng thành. Từ đó đã xuất hiện nhiều tấm gương đoàn viên, thanh niên tiêu biểu, những gương công nhân tiên tiến, người thợ trẻ giỏi trên tất cả các lĩnh vực được các cấp, ngành từ Trung ương đến địa phương, đơn vị công nhận. Đến nay, thanh niên toàn tỉnh có 12.300 ý tưởng, sáng kiến, giải pháp cải tiến kỹ thuật trong đó có nhiều ý tưởng, sáng kiến được áp dụng mang lại hiệu quả cao.

Với những kết quả đạt được có thể khẳng định, phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” đã tạo điều kiện để tuổi trẻ trong tỉnh phát huy vai trò trách nhiệm, sự năng động, sáng tạo, bản lĩnh của mình để góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đồng thời đây cũng là môi trường thuận lợi để mỗi cơ sở Đoàn, mỗi đoàn viên, thanh niên khẳng định tài năng, sức sáng tạo chung tay xây dựng quê hương ngày càng phát triển./.

Bài và ảnh: Văn Huỳnh