Quan tâm giải quyết chế độ cho người lao động tham gia BHXH mắc COVID-19

Đến hết ngày 2-3, số ca mắc COVID-19 cộng dồn toàn tỉnh là 79.420 ca; hiện có 46.762 ca F0 đang điều trị tại nhà, 56.307 trường hợp đang cách ly tại nhà; trong số đó có nhiều người trong độ tuổi lao động đang tham gia đóng BHXH thuộc diện F0 hoặc F1 phải nghỉ ở nhà để chăm con nhỏ bị mắc COVID-19. BHXH tỉnh đã phối hợp với Sở Y tế nhằm kịp thời giải quyết chế độ, đảm bảo quyền lợi cho người lao động (NLĐ) tham gia BHXH nhiễm COVID-19.

Đồng chí Nguyễn Cửu Long, Phó Giám đốc BHXH tỉnh cho biết: Toàn tỉnh có 213.116 người tham gia BHXH bắt buộc; 21.836 người tham gia BHXH tự nguyện. Thực hiện giải quyết chế độ BHXH đối với NLĐ mắc COVID-19 có hồ sơ đủ điều kiện, đến nay, toàn tỉnh đã có 482 người được hưởng với tổng số tiền là hơn 631 triệu đồng; nhiều đơn vị có số lao động cao được hưởng thanh toán chế độ ốm đau do mắc COVID-19 như: Công ty TNHH Santerlon Travel Goods (146 người), Công ty TNHH Công nghệ may mặc Spectre Việt Nam (162 người); Công ty May Việt Thuận (75 người), Công ty TNHH Youngone (38 người); Công ty May Sông Hồng (29 người).

Trạm Y tế phường Lộc Vượng (thành phố Nam Định) triển khai khai thực hiện cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH đối với người lao động điều trị COVID-19 tại nhà theo các quy định của pháp luật.

Về chế độ ốm đau, theo quy định tại Điều 25 Luật BHXH năm 2014, NLĐ bị ốm đau hoặc phải nghỉ việc để chăm sóc con dưới 7 tuổi bị ốm đau mà có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền sẽ được hưởng chế độ ốm đau. Chế độ này hiện được áp dụng để chi trả cho NLĐ bị mắc COVID-19 và nghỉ việc để chăm sóc con dưới 7 tuổi bị mắc COVID-19. Về thời gian hưởng: Tại Thông tư số 56/2017/TT-BYT quy định, mỗi lần khám, người bệnh được cấp một giấy chứng nhận (GCN) nghỉ việc hưởng BHXH tối đa là 30 ngày. Trường hợp F0 cần nghỉ dài hơn 30 ngày thì khi hết hoặc sắp hết thời hạn nghỉ ghi trên GCN nghỉ việc hưởng BHXH đã được cấp, người F0 phải tiến hành tái khám để người hành nghề xem xét quyết định. Về mức hưởng: Tại khoản 1 Điều 28 Luật BHXH năm 2014 quy định, trong thời gian nghỉ, NLĐ sẽ được hưởng 75% mức tiền lương đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc.

Đối với chế độ dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau ốm đau: Căn cứ Điều 29 của Luật BHXH năm 2014, sau khi điều trị các bệnh khác hoặc COVID-19, nếu NLĐ đã nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau đủ thời gian trong một năm theo quy định mà trong vòng 30 ngày trở lại làm việc, sức khỏe của NLĐ vẫn chưa hồi phục thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe. Thời gian nghỉ hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe trong trường hợp này sẽ do người sử dụng lao động và Công đoàn cơ sở quyết định nhưng tối đa không quá 10 ngày đối với NLĐ sức khỏe chưa phục hồi sau thời gian ốm đau do mắc bệnh cần chữa trị dài ngày; Tối đa 7 ngày đối với trường hợp ốm đau do phải phẫu thuật; 5 ngày đối với các trường hợp khác. Mức tiền được hưởng trong thời gian nghỉ dưỡng sức là 30% mức lương cơ sở, tức là 447 nghìn đồng/ngày. Cơ quan BHXH sẽ giải quyết chế độ cho NLĐ trong tối đa 6 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Đồng chí Khương Thành Vinh, Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết: Căn cứ Hướng dẫn của Bộ Y tế và sau khi thống nhất với BHXH tỉnh, ngày 24-2 Sở Y tế đã ban hành Công văn số 16 đề nghị các Bệnh viện, Trung tâm Y tế các huyện, thành phố triển khai cấp GCN nghỉ việc hưởng BHXH đối với người lao động điều trị COVID-19 tại nhà theo các quy định của pháp luật. Theo đó, Trạm Y tế xã, phường, thị trấn nơi quản lý cách ly điều trị ca bệnh COVID-19 tại nhà có trách nhiệm cấp GCN nghỉ việc hưởng BHXH theo mẫu tại Phụ lục 7 Thông tư 56/2017/TT-BYT. Việc cấp GCN nghỉ việc hưởng BHXH và cách ghi nội dung giấy nghỉ việc hưởng BHXH thực hiện theo Thông tư 56/2017/TT-BYT ngày 29-12-2017 của Bộ Y tế quy định chi tiết thi hành Luật Bảo hiểm xã hội và Luật An toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế. Trường hợp Trạm Y tế cấp xã không tổ chức thực hiện khám bệnh, chữa bệnh thì Bệnh viện, Trung tâm Y tế tuyến huyện chịu trách nhiệm cấp GCN.

Về quy trình: Cơ sở KCB thực hiện việc đăng ký mẫu dấu của cơ sở y tế, mẫu chữ ký của người hành nghề được phép ký GCN với cơ quan BHXH theo hướng dẫn tại Phụ lục 8 Thông tư 56/2017/TT-BYT, trường hợp ủy quyền ký thay thủ trưởng đơn vị tại GCN theo quy định tại mục c, khoản 5, Điều 26 của Thông tư 56/2017/TT-BYT. Ngay khi có quyết định của UBND xã, phường, thị trấn về việc cách ly tại nhà; Trạm Y tế xã, phường, thị trấn có trách nhiệm tạo lập GCN nghỉ việc hưởng BHXH cho người lao động, cập nhật đầy đủ thông tin người bệnh COVID-19 trên Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định BHYT (https://gdbhyt.baohiemxahoi.gov.vn).

Đối với các trường hợp F0 điều trị tại nhà chưa được cấp GCN trước ngày ban hành văn bản này hoặc cấp không đúng, không đủ nội dung hoặc ngày cấp GCN sau ngày bắt đầu điều trị thì Trạm Y tế/Bệnh viện, Trung tâm Y tế tuyến huyện thực hiện cấp GCN đối với người lao động, đồng thời đóng dấu cấp lại theo quy định tại điểm a, khoản 5, Điều 26, Thông tư số 56/2017/TT-BYT.

Với phương châm đảm bảo tốt nhất quyền lợi thụ hưởng cho người tham gia, ngành BHXH tỉnh, Sở Y tế và các cơ quan chức năng nhanh chóng giải quyết đầy đủ, kịp thời các chế độ BHXH đối với NLĐ mắc COVID-19 có hồ sơ đủ điều kiện theo quy định của pháp luật. Trường hợp NLĐ bị nhiễm COVID-19 gặp khó khăn trong việc cấp các hồ sơ giấy tờ làm căn cứ giải quyết hưởng chế độ BHXH thì liên hệ với cơ quan y tế tại địa phương để được hướng dẫn./.

