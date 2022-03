Đa dạng các hoạt động giáo dục pháp luật trong trường học

Thời gian qua, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trong trường học được ngành Giáo dục và Đào tạo (GD và ĐT) đặc biệt quan tâm, chú trọng. Từ nội dung, phương thức tuyên truyền đều được đổi mới theo hướng ngắn gọn, gần gũi, dễ hiểu, sát thực và sinh động góp phần phòng ngừa, ngăn chặn các tệ nạn xã hội xâm nhập vào học đường và hình thành ý thức, thói quen “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật” cho học sinh ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Học sinh Trường THCS Điền Xá (Nam Trực) tìm hiểu biển báo nguy hiểm khi tham gia giao thông.

Hàng năm, Sở GD và ĐT đã chủ động xây dựng kế hoạch đồng thời phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện tốt công tác PBGDPL trong các trường học. Trong đó đã ban hành nhiều văn bản, kế hoạch tuyên truyền, PBGDPL cho học sinh, về phòng ngừa, ngăn chặn ma túy xâm nhập trường học; tổ chức đợt cao điểm hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy”; thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với học sinh… Công tác tuyên truyền, PBGDPL trong trường học được tổ chức dưới nhiều hình thức phong phú, đa dạng, thu hút đông đảo giáo viên và học sinh tham gia thông qua tuyên truyền trong các hoạt động ngoại khóa, diễn đàn, hội nghị học tập, tập huấn; các hội thi, cuộc thi; qua phương tiện thông tin đại chúng, các kênh thông tin của Đoàn, buổi sinh hoạt chi đoàn thanh niên tiết chào cờ đầu giờ... Qua đó, đã truyền tải kịp thời và nâng cao nhận thức về pháp luật cho học sinh. 100% các đơn vị trường học trên địa bàn tỉnh đã tổ chức ký cam kết không vi phạm tệ nạn ma túy, mại dâm và các tệ nạn xã hội. Bên cạnh đó, công tác PBGDPL cho học sinh được ngành GD và ĐT đưa vào chương trình chính khóa ở cả ba cấp học. Ngoài lồng ghép vào một số bộ môn, các nội dung liên quan đến pháp luật được thể hiện rõ ở 2 môn Đạo đức và Giáo dục công dân. Đặc biệt, từ năm học 2016-2017, bộ môn Giáo dục công dân được đưa vào tổ hợp môn xã hội trong kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia đã góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền, PBGDPL trong học đường. Ngoài ra, các trường quan tâm đến xây dựng các mô hình PBGDPL ở cơ sở phù hợp với tình hình của địa phương; củng cố và xây dựng tủ sách pháp luật tại thư viện nhà trường. Các trường học còn phối hợp với Đoàn Thanh niên, Công an địa phương rèn luyện, giáo dục cho học sinh những kiến thức pháp luật cần thiết ý thức phòng ngừa vi phạm pháp luật ngay khi ngồi trên ghế nhà trường. Các tổ chức Đoàn, Đội trong các nhà trường thường xuyên hướng đoàn viên, đội viên đọc những câu chuyện ngụ ngôn, đạo đức, những tác phẩm văn học mang tính nhân văn; tăng cường các trò chơi vận động ngoài trời giúp các em rút ra các bài học, khả năng ứng xử thân thiện trong mọi tình huống, giải quyết hợp lý các mâu thuẫn trong cuộc sống... Việc rèn luyện kỹ năng sống cũng tùy theo hoàn cảnh thực tế để các nhà trường triển khai có hiệu quả; trong đó tập trung vào các vấn đề liên quan đến tệ nạn xã hội, trò chơi điện tử bạo lực hay tệ nạn ma túy, cờ bạc, khả năng ứng xử thân thiện, làm việc theo nhóm, hoạt động xã hội… Bên cạnh việc phổ biến pháp luật, các trường còn vận động học sinh xây dựng “Văn hoá giao thông”, học tập các nội dung về phòng, chống tội phạm, AIDS, ma tuý, mại dâm và phòng, chống buôn bán phụ nữ, trẻ em; tổ chức cho học sinh kí cam kết không vi phạm pháp luật, không tham gia các tệ nạn xã hội; phòng, chống bạo lực học đường; quản lý giáo dục học sinh hư, chậm tiến, vi phạm pháp luật để các em dần thay đổi nhận thức và hành vi. Việc cung cấp thêm thông tin về pháp luật giúp học sinh hiểu rõ hơn về pháp luật, có cách cư xử đúng với chuẩn mực đạo đức xã hội và pháp luật cho phép. Để các kiến thức pháp luật trở lên sinh động và gần gũi hơn với học sinh, nhiều cuộc thi được tổ chức như: “Chúng em tìm hiểu Luật Giao thông đường bộ”, thi vẽ tranh “Chúng em với an toàn giao thông”, phát động cuộc thi “Giao thông thông minh” đối với học sinh tiểu học và trung học cơ sở… Năm 2021, Sở GD và ĐT đã ban hành Kế hoạch 698/KH-SGDĐT về việc thực hiện Chiến lược bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong ngành GD và ĐT giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh. Việc tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật về giao thông đường bộ nhằm nâng cao nhận thức, ý thức tự giác tuân thủ pháp luật về an toàn giao thông; khắc phục vi phạm an toàn giao thông, tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông, đặc biệt tại cổng trường học. Theo đó, 100% khu vực cổng trường học nằm trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, các đường trục chính đô thị được tổ chức giao thông bảo đảm an toàn và chống ùn tắc. Các cơ sở giáo dục cũng tích cực phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan và chính quyền các địa phương tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông cho cán bộ quản lí, nhà giáo, nhân viên và học sinh các trường học.

Việc triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp về tuyên truyền, PBGDPL cho học sinh đã trang bị những kiến thức pháp luật cơ bản và những kỹ năng cần thiết để học sinh hiểu và thực hiện tốt pháp luật ngay từ khi còn đang ngồi học trên ghế nhà trường, giảm thiểu những hành vi vi phạm, lệch chuẩn ở lứa tuổi vị thành niên. Qua đây giúp các em bảo vệ mình trước môi trường mạng, trước các hành vi bạo lực, xâm hại; xây dựng, hình thành thói quen chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật; nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành và bảo vệ pháp luật vì mục tiêu phát triển toàn diện./.

Bài và ảnh: Hồng Minh