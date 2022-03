Kỷ niệm 112 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (8-3-1910 - 8-3-2022)

Phát huy vai trò phụ nữ trong xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc

Gia đình là nền tảng của xã hội, xây dựng gia đình hạnh phúc là mục tiêu phấn đấu của mỗi gia đình Việt Nam. Nhận thức rõ vai trò của người phụ nữ trong gia đình, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) các cấp trong tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm chăm lo, hỗ trợ hội viên xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

Tư vấn sức khỏe cho hội viên phụ nữ huyện Nam Trực.

Hỗ trợ hội viên phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc, Hội Phụ nữ các cấp đã chú trọng tuyên truyền nội dung về các Luật: Hôn nhân và Gia đình, Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, Bình đẳng giới, Phòng, chống bạo lực gia đình…; mở các lớp tập huấn, diễn đàn, tọa đàm trang bị cho cán bộ, hội viên và cộng tác viên làm công tác gia đình các kiến thức về giáo dục, tư vấn tiền hôn nhân; giáo dục đời sống gia đình, kỹ năng sống, sức khoẻ sinh sản cho người chưa thành niên; truyền thông cộng đồng về giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình, xây dựng gia đình tiến bộ, hạnh phúc. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, cuộc vận động: “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; “Rèn luyện phẩm chất đạo đức: Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”... Đặc biệt, việc thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” đã góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống cho phụ nữ, gia đình và cộng đồng, hỗ trợ chị em xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững. Việc cụ thể hóa nội dung 8 tiêu chí của cuộc vận động phù hợp với thực tế từng địa phương đã giúp hội viên nâng cao kiến thức, kỹ năng chăm sóc, giáo dục con em; đưa trẻ em đến trường đúng độ tuổi; vận động người thân không phạm tội và mắc các tệ nạn xã hội; thực hiện ăn, ở hợp vệ sinh, chống ô nhiễm môi trường, giữ gìn nguồn nước sạch. Đến nay, toàn tỉnh đã duy trì hiệu quả hoạt động của mô hình “Chi hội 5 không, 3 sạch xây dựng NTM” tại 100% chi hội. 100% chi hội chủ động xây dựng kế hoạch giúp đỡ ít nhất 2 gia đình hội viên chưa đạt tiêu chí của cuộc vận động, trong đó ít nhất 1 tiêu chí về nghèo đa chiều. Năm 2021, Hội Phụ nữ các cấp giúp 585 gia đình hội viên thoát nghèo theo tiêu chí đa chiều. Để giúp phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc, Hội Phụ nữ các cấp còn triển khai nhiều biện pháp chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho phụ nữ và trẻ em. Theo đó, thực hiện chủ đề năm 2021 “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”, các cấp Hội đã phát động cuộc thi “Gia đình an toàn trước thiên tai và biến đổi khí hậu”; phối hợp với các ngành chức năng tổ chức các hoạt động tuyên truyền đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực, thu hút 12.550 hội viên phụ nữ tham dự. Thực hiện Đề án 938 “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ”, các cấp Hội tiếp tục triển khai các mô hình về giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình: “Các bà mẹ có con tuổi vị thành niên”, “Khi mẹ vắng nhà”, “Phụ nữ với văn minh đô thị”, “Gia đình Công giáo gương mẫu”, “Phụ nữ với pháp luật”, “Địa chỉ tin cậy”, “Nhóm trẻ gia đình”, “Nuôi con bằng sữa mẹ”… góp phần nâng cao nhận thức, kiến thức về tổ chức cuộc sống gia đình, giáo dục truyền thống gia đình Việt Nam, cách đối nhân, xử thế, giao lưu, học hỏi, chia sẻ, giúp chị em xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Đến nay, Hội Phụ nữ các cấp đang duy trì hiệu quả 349 mô hình về an toàn cho phụ nữ và trẻ em, 485 “Địa chỉ tin cậy”. Nhân các dịp lễ, tết, trong năm 2021, các cấp Hội đã vận động các tập thể, cá nhân, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh hỗ trợ, thăm, tặng quà hội viên phụ nữ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bệnh tật, già yếu với gần 3 tỷ đồng; vận động cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia ủng hộ 216 triệu đồng vào Quỹ “Vì người nghèo”; tổ chức thăm hỏi, tặng quà Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, giúp đỡ gia đình chính sách trên 198 triệu đồng; xây mới và sửa chữa 17 nhà “Mái ấm tình thương” cho phụ nữ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; ủng hộ quỹ học bổng Hoàng Ngân trên 829 triệu đồng...

Cùng với công tác tuyên truyền, chăm sóc bảo vệ phụ nữ, trẻ em, các cấp Hội luôn xác định việc giúp hội viên nâng cao chất lượng cuộc sống sẽ giúp phụ nữ chủ động phát triển sản xuất, ổn định kinh tế gia đình. Hội LHPN các cấp đã triển khai sâu rộng chương trình “Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế”, đồng thời, rà soát, thống kê các mô hình phụ nữ phát triển kinh tế tiêu biểu để nhân rộng; khuyến khích sự vào cuộc của cán bộ Hội ở cơ sở để tạo gương sáng, động lực giúp hội viên, phụ nữ tự giác tham gia phát triển sản xuất, cải thiện thu nhập; khảo sát, phân loại phụ nữ nghèo, đặc biệt là phụ nữ nghèo làm chủ hộ; trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch giúp đỡ, hỗ trợ vay các nguồn vốn của Hội quản lý, mở các lớp tập huấn phổ biến kiến thức chuyển giao khoa học kỹ thuật... Đến nay, tổng nguồn vốn các cấp Hội Phụ nữ đang quản lý trên 2,9 nghìn tỷ đồng, hỗ trợ 386.928 hộ vay tại 7.709 tổ tiết kiệm và vay vốn. Nhằm nâng cao hiệu quả các đề án: “Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn” (Đề án 1956) và “Hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, giai đoạn 2017-2025 (Đề án 939), từ đầu năm 2021 đến nay, các cấp Hội đã phối hợp, liên kết với các ngành, các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh tổ chức tuyển sinh 75 lớp đào tạo nghề may công nghiệp, chăn nuôi gia súc, gia cầm, thêu ren, dệt tiểu thủ công nghiệp... thu hút 2.204 hội viên phụ nữ tham gia, có 1.895 phụ nữ có việc làm sau đào tạo, đạt 86%.

Việc đa dạng các hoạt động hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc của Hội Phụ nữ các cấp trong tỉnh đã giúp hội viên phụ nữ hiểu sâu sắc về vai trò của gia đình đối với sự phát triển của xã hội; xây dựng hình ảnh người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới có sức khỏe, tri thức, kỹ năng nghề nghiệp, năng động, sáng tạo, có lối sống văn hoá, lòng nhân ái. Từ đó, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, đảm bảo tốt hơn quyền lợi chính đáng của phụ nữ, tạo điều kiện để phụ nữ phát triển toàn diện và xây dựng gia đình bền vững, đóng góp tích cực vào phát triển của tỉnh./.

Bài và ảnh: Hoa Xuân