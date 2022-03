Thực hiện hiệu quả các hoạt động thúc đẩy bình đẳng giới

Triển khai Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới (BĐG) giai đoạn 2021-2030 và các chương trình, đề án liên quan đến BĐG và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021-2025 và đến năm 2030, tỉnh đã chỉ đạo xây dựng triển khai nhiều chính sách, chương trình, trong đó chú trọng đặt ra các điều kiện, chỉ tiêu chăm lo phát triển vai trò của phụ nữ trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội; lồng ghép các nội dung BĐG vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tạo điều kiện bước đầu cho cả nam và nữ phát huy quyền làm chủ và bình đẳng trên mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội và trong gia đình.

Hội viên Hội Phụ nữ thị trấn Cát Thành (Trực Ninh) tình nguyện đóng góp kinh phí, tham gia nấu, phục vụ suất cơm cho các trường hợp đang cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung huyện.

Đồng chí Hoàng Đức Trọng, TUV, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB và XH) cho biết: Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Chiến lược quốc gia về BĐG giai đoạn 2021-2030, UBND tỉnh đã ban hành 2 Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về BĐG trên địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2025. Công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi về BĐG và vì sự tiến bộ của phụ nữ được các cơ quan, ban, ngành, địa phương trong tỉnh quan tâm, thực hiện bằng nhiều hình thức như lồng ghép trong các cuộc họp, hội nghị của mỗi đơn vị, nội dung tập trung vào việc trang bị, cung cấp cho phụ nữ các thông tin, kiến thức về giới và vận động phụ nữ thực hiện tốt các quy định của pháp luật. Năm 2021, Sở LĐ-TB và XH phối hợp với Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 9/KH-VSTBPN truyền thông về BĐG; cấp phát 19.960 tờ gấp tuyên truyền về BĐG trong lĩnh vực chính trị; 43 nghìn tờ rơi tuyên truyền về BĐG trong các lĩnh vực; phối hợp với đài truyền thanh các địa phương tuyên truyền các chuyên đề kiến thức, pháp luật liên quan đến phụ nữ và trẻ em, an toàn cho phụ nữ và trẻ em trong gia đình, trường học, phòng chống bạo lực gia đình (BLGĐ), bạo lực trên cơ sở giới, tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện BĐG và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới cho 12.550 hội viên, phụ nữ. Công an tỉnh tiếp tục thực hiện các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức của cấp uỷ, lãnh đạo và cán bộ, đảng viên, chiến sĩ về công tác phụ nữ thời kỳ CNH, HĐH đất nước nói chung và trong sự nghiệp bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội nói riêng, tiếp tục thực hiện hiệu quả và tổ chức tổng kết Kế hoạch hành động vì sự tiến bộ phụ nữ trong Công an tỉnh, tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm xâm hại trẻ em, người chưa thành niên vi phạm pháp luật, BLGĐ và tội phạm mua bán người. Tại các huyện, thành phố, hoạt động tuyên truyền, phổ biến Luật BĐG và các văn bản hướng dẫn thi hành được đẩy mạnh, đặc biệt là ở cơ sở và được lồng ghép với nhiều nội dung và hình thức khác nhau về các chủ trương, đường lối của Đảng về công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ, các kiến thức có liên quan đến phụ nữ và trẻ em, các thông tin về sức khỏe, kế hoạch hóa gia đình, nuôi dạy con, vệ sinh môi trường, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, phòng chống HIV/AIDS, phòng chống BLGĐ. Hội LHPN tỉnh chỉ đạo các cấp Hội phối hợp với hệ thống truyền thanh địa phương tuyên truyền các chuyên đề kiến thức pháp luật liên quan đến phụ nữ, trẻ em; phòng chống BLGĐ, bạo lực trên cơ sở giới; phòng chống xâm hại trẻ em, chăm sóc sức khỏe sinh sản tuổi vị thành niên, phòng chống đuối nước và tai nạn thương tích cho trẻ em; phổ biến Luật Phòng chống BLGĐ và Luật Trẻ em ở 100% xã, phường, thị trấn. Các cấp Hội phối hợp tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện BĐG và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới thu hút 12.550 hội viên, phụ nữ tham gia; duy trì 349 mô hình về an toàn cho phụ nữ và trẻ em, 485 mô hình “Địa chỉ tin cậy” hoạt động hiệu quả. Các cấp Hội còn tập trung đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, sáng tạo khởi nghiệp; hỗ trợ đào tạo nghề cho 11.390 lao động nữ nông thôn (trong đó 86% có việc làm sau đào tạo); nâng cao chất lượng các hoạt động hỗ trợ phát triển mô hình kinh tế của phụ nữ giúp chị em chủ động về kinh tế để đảm bảo bình đẳng. Phong trào giúp phụ nữ nghèo tiếp tục được triển khai sâu rộng. Đến nay, 100% cơ sở Hội đã thành lập được 5.246 nhóm tiết kiệm tại chi/tổ phụ nữ, thu hút trên 306 nghìn lượt thành viên tham gia, giúp cho trên 295 nghìn phụ nữ nghèo…

Đồng chí Trần Thị Định, TUV, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết: Những năm qua, Hội Phụ nữ các cấp trong tỉnh đã tham mưu, đề xuất với Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác cán bộ nữ; nâng tỷ lệ cán bộ nữ vào quy hoạch; tỷ lệ nữ tham gia lãnh đạo các cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội. Trong đó, chủ động tham mưu trong công tác giới thiệu nguồn và quy hoạch cán bộ nữ; tổng hợp, rà soát đánh giá thực trạng cán bộ nữ cấp tỉnh. Hội LHPN tỉnh phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường công tác tuyên truyền Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị; Chương trình hành động của Chính phủ về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước; các chỉ đạo của Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BĐG và vì sự tiến bộ của phụ nữ trong tình hình mới... Tham mưu với cấp ủy các cấp trong chỉ đạo Đại hội đại biểu phụ nữ nhiệm kỳ 2021-2026 và đảm bảo tỷ lệ nữ tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đến nay, 100% cán bộ chuyên trách cấp tỉnh, huyện và chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở đạt chuẩn chức danh theo quy định. Trong 5 năm qua, toàn tỉnh có 385 lượt cán bộ nữ các cấp được luân chuyển, điều động, bổ nhiệm giữ nhiều chức danh lãnh đạo nữ, trong đó có 83 cán bộ Hội Phụ nữ các cấp được luân chuyển bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể địa phương. Nhiệm kỳ 2021-2026, tỉ lệ nữ cấp ủy cơ sở đạt 21,8% (tăng 5,5% so với nhiệm kỳ 2015-2020); có 16 bí thư đảng ủy, 36 phó bí thư đảng ủy là nữ. Cấp ủy cấp huyện là nữ đạt 17,3% (tăng 4,4% so với nhiệm kỳ 2015-2020); có 12 nữ ủy viên ban thường vụ huyện ủy, lãnh đạo chủ chốt cấp huyện. Tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội khóa XV của tỉnh đạt 50%; tham gia HĐND các cấp tăng so với nhiệm kỳ trước. Trong đó, cấp tỉnh đạt 24,59%; cấp huyện đạt 25,71%; cấp xã đạt 25,13%.

Kế hoạch 41 của UBND tỉnh về thực hiện Chiến lược quốc gia về BĐG trên địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2025 đề ra mục tiêu: Tiếp tục thu hẹp khoảng cách giới, tạo điều kiện, cơ hội để phụ nữ và nam giới tham gia, thụ hưởng bình đẳng trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần vào sự phát triển bền vững. Đến năm 2025, toàn tỉnh đạt 60% các cơ quan quản lý Nhà nước, chính quyền địa phương các cấp có lãnh đạo chủ chốt là nữ; Giảm tỷ trọng lao động nữ làm việc trong khu vực nông nghiệp trong tổng số lao động nữ có việc làm xuống dưới 30% vào năm 2025. Đến năm 2025 có 80% người bị BLGĐ, bạo lực trên cơ sở giới được phát hiện và được tiếp cận ít nhất một trong các dịch vụ hỗ trợ cơ bản; 50% người gây BLGĐ, bạo lực trên cơ sở giới được phát hiện ở mức chưa bị truy cứu trách nhiệm hình sự được tư vấn, tham vấn. 100% tổ chức Đảng, chính quyền, cơ quan hành chính, ban, ngành, đoàn thể các cấp được phổ biến, cập nhật thông tin về BĐG và cam kết thực hiện bình đẳng giới. Để thực hiện thắng lợi hiệu quả các chỉ tiêu trên, tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, trách nhiệm quản lý của chính quyền các cấp trong việc nâng cao nhận thức, triển khai thực hiện và hoàn thiện thể chế về bình đẳng giới. Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện các quy định về bình đẳng giới. Hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật bảo đảm các nguyên tắc BĐG trên các lĩnh vực có liên quan. Thực hiện lồng ghép các nội dung BĐG trong xây dựng chính sách, pháp luật và các chương trình, chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Xây dựng và triển khai các Chương trình nhằm thúc đẩy thực hiện BĐG và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới. Truyền thông nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi về bình đẳng giới; đưa nội dung về BĐG vào hệ thống bài giảng chính thức trong các cấp học; phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; nâng cao năng lực về BĐG cho cán bộ làm công tác pháp chế, tăng cường lồng ghép giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; tăng cường sự tham gia bình đẳng của phụ nữ vào các vị trí lãnh đạo và quản lý ở các cấp hoạch định chính sách./.

Bài và ảnh: Việt Thắng