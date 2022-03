Hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực giáo dục

Với mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo (GD và ĐT), nhiều năm qua, ngành GD và ĐT luôn quan tâm, triển khai đồng bộ các giải pháp đổi mới công tác thanh tra, kiểm tra, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật ở các cơ sở giáo dục, từng bước nâng cao chất lượng GD và ĐT trên địa bàn tỉnh.

Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra thực hiện quy chế thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2021 tại Hội đồng thi Trường THPT Xuân Trường B.

Hàng năm, Thanh tra Sở GD và ĐT đã chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, nâng cao trách nhiệm của các cơ quan quản lý, cơ sở giáo dục, đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, người lao động. Người đứng đầu cơ quan quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục nắm chắc những thông tin phản ánh về các sai phạm, tiêu cực trong công tác quản lý, công tác dạy và học trên địa bàn, tại đơn vị; xác minh, xử lý và trả lời kịp thời theo thẩm quyền; tổ chức các cuộc thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm những sai phạm nhằm giữ vững kỷ cương, kỷ luật trường, lớp, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trong lĩnh vực giáo dục; thông báo kết quả triển khai, công bố kết luận thanh tra theo quy định. Bên cạnh đó, Sở GD và ĐT tiếp tục kiện toàn cơ cấu tổ chức, nhân sự làm công tác thanh tra, đảm bảo đội ngũ cán bộ Thanh tra Sở đủ về số lượng, có chất lượng, ổn định; sắp xếp, bố trí hợp lý để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Hàng năm, thanh tra Sở đã tham mưu cho lãnh đạo Sở thực hiện nhiệm vụ thanh tra của ngành, đáp ứng nhiệm vụ quản lý, chỉ đạo của ngành trong mỗi giai đoạn và từng năm học, bảo đảm đúng quy định, phù hợp với hướng dẫn của Bộ GD và ĐT, định hướng của Thanh tra tỉnh và gắn với nhiệm vụ của ngành; phân định rõ thanh tra chuyên ngành và thanh tra hành chính, không bị chồng chéo, trùng lặp. Các cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ; phòng GD và ĐT các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch kiểm tra và tổ chức thực hiện kế hoạch có chất lượng, hiệu quả, định kỳ tổ chức rút kinh nghiệm, chú trọng cải cách hành chính, nâng cao chất lượng công vụ và kịp thời đề ra những giải pháp để khắc phục những hạn chế, thiếu xót. Việc đổi mới hoạt động thanh tra, kiểm tra cũng được thực hiện theo hướng tinh giản về số lượng, nội dung, quy mô tổ chức nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm; không thanh tra toàn diện nhà trường và hoạt động sư phạm nhà giáo; thanh tra, kiểm tra có thể thực hiện ở nhiều nội dung tại một đơn vị hoặc thanh tra một số nội dung tại nhiều đơn vị như: Việc thực hiện chế độ chính sách đối với nhà giáo, quản lý giáo dục; bồi dưỡng, tập huấn giáo viên; đạo đức nhà giáo; thực hiện quy chế dân chủ trong nhà trường; thực hiện quy chế chuyên môn; việc dạy thêm học thêm, việc thu chi tài chính có biểu hiện trái quy định… kịp thời tiến hành thanh tra đột xuất khi cần thiết. Bên cạnh đó, đội ngũ thanh tra chuyên trách thường xuyên tăng cường các cuộc thanh tra hành chính, kiểm tra đôn đốc trách nhiệm của thủ trưởng các đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ năm học, tổ chức các cuộc vận động, phong trào thi đua, xây dựng quy chế dân chủ cơ sở, thực hiện Luật Phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thực hiện Luật Giải quyết khiếu nại, tố cáo. Kết quả các cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành và thanh tra hành chính đã khẳng định những việc đơn vị đã thực hiện được, kịp thời biểu dương các đơn vị thực hiện tốt đồng thời chỉ ra những thiếu xót trong công tác quản lý, chuyên môn, góp phần thúc đẩy phong trào giáo dục toàn diện trong nhà trường. Trong năm học 2020-2021, Sở GD và ĐT đã tổ chức thanh tra 19/19 cuộc theo kế hoạch với 34 đơn vị và các hội đồng coi thi, chấm thi; ban hành 36 kết luận thanh tra; tổ chức kiểm tra việc thực hiện công tác giáo dục đạo đức, lối sống, an ninh, an toàn trường học, phòng chống bạo lực học đường, việc thực hiện nhiệm vụ năm học, của cấp học… Các cuộc thanh tra, kiểm tra được tiến hành và ban hành kết luận thanh tra, công khai kết luận thanh tra, thông báo kết quả kiểm tra đảm bảo đúng quy định; các nhận xét, đánh giá, kết luận, kiến nghị đảm bảo chính xác, khách quan. Việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra được thực hiện tốt. Bên cạnh đó, Sở đã ban hành các văn bản về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng; duy trì thường xuyên công tác tiếp công dân; xây dựng sổ sách ghi chép, theo dõi đơn thư khiếu nại, tố cáo và các loại khác đúng quy định được cập nhật đầy đủ các nội dung vào phần mềm “Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo dành cho các cơ quan trực thuộc cấp tỉnh” theo sự chỉ đạo của Thanh tra tỉnh và phần mềm “Hệ thống thông tin quản lý về thanh tra” của Bộ GD và ĐT. Do làm tốt công tác tuyên truyền pháp luật, chỉ đạo các đơn vị thực hiện Luật Phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở nên đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân giảm, đặc biệt số đơn thư vượt cấp đã giảm rõ rệt. Trong năm học vừa qua, có 3 lượt công dân đến cơ quan Sở GD và ĐT để kiến nghị, phản ánh; tiếp nhận 76 đơn thư và xử lý theo đúng quy định.

Thông qua hoạt động thanh tra, ngành GD và ĐT đã phát hiện và kịp thời chấn chỉnh, nhắc nhở những sai phạm của các đơn vị giáo dục, qua đó việc quản lý giáo dục trong các đơn vị, cơ sở giáo dục có nhiều chuyển biến tiến bộ, từng bước được đổi mới, kỷ cương; công tác dạy và học nói riêng, các hoạt động giáo dục nói chung đã đi vào nền nếp, được cán bộ, giáo viên đồng tình, nhân dân đồng thuận, các cấp ủy đảng, chính quyền đánh giá cao. Kết quả này đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Hàng năm, chất lượng và số lượng học sinh giỏi quốc gia, tỷ lệ học sinh thi đỗ tốt nghiệp THPT, trúng tuyển vào đại học của học sinh trong tỉnh luôn ổn định, đứng trong tốp dẫn đầu trong cả nước; số lượng học sinh THPT đoạt huy chương trong các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực ngày càng cao./.

Bài và ảnh: Hồng Minh