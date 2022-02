Từ nguồn Quỹ "Vòng tay đồng đội"

Trải qua những năm tháng gian khổ nơi chiến trường, trở về với cuộc sống đời thường, các thế hệ cựu chiến binh (CCB) đều đã tuổi cao, sức yếu, nhiều người gặp khó khăn trong cuộc sống. Phát huy tình đồng chí, đồng đội, thời gian qua, các cấp Hội CCB tỉnh đã thành lập Quỹ “Vòng tay đồng đội”, từ đó triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ, tiếp thêm động lực giúp hội viên vươn lên trong cuộc sống.

Cựu chiến binh Nguyễn Xuân Đình (bên phải), thôn Đồng Nguyên, xã Thành Lợi được Hội Cựu chiến binh các cấp huyện Vụ Bản hỗ trợ xây nhà tình nghĩa. Ảnh: Do cơ sở cung cấp

CCB Ngô Xuân Tứ, sinh năm 1952 ở thôn Nhì, xã Trung Thành (Vụ Bản), trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đã tham gia chiến đấu hơn 6 năm 8 tháng tại chiến trường 6 tỉnh miền Tây Nam Bộ và bị nhiễm chất độc da cam. Trở về cuộc sống đời thường với cơ thể không lành lặn, cuộc sống của gia đình ông gặp rất nhiều khó khăn. Nhiều năm nay, ông Tứ cùng vợ, người con trai bị liệt nửa người và 1 cháu trai nhỏ tuổi phải sống trong căn nhà cấp 4 đã xuống cấp nghiệm trọng. Đồng cảm, chia sẻ với hoàn cảnh của hội viên, Hội CCB xã Trung Thành đã báo cáo và được Hội CCB huyện trích quỹ “Vòng tay đồng đội” ủng hộ 20 triệu đồng; vận động Công ty Trực thăng miền Bắc ủng hộ 80 triệu đồng; cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân xã Trung Thành hỗ trợ, giúp đỡ 20 ngày công để xây nhà tình nghĩa. Sau gần 2 tháng khởi công, ngôi nhà mái bằng “mơ ước”, kiên cố của ông Tứ đã hoàn thành với diện tích sử dụng 70m2, kinh phí xây dựng 220 triệu đồng với tường gạch bao quanh, công trình phụ đầy đủ. Ngày nhận nhà, ông Tứ xúc động cho biết: “Ước mơ cả đời của tôi nay đã thành hiện thực. Nếu không có sự giúp đỡ của Hội CCB các cấp, cấp ủy, chính quyền địa phương, bà con lối xóm thì không biết đến bao giờ tôi mới xây được nhà mới để ở. Từ nay, tôi có thể yên tâm sinh sống, nỗ lực lao động sản xuất để ổn định cuộc sống. CCB Nguyễn Xuân Đình, ở thôn Đồng Nguyên, xã Thành Lợi (Vụ Bản) tham gia chiến tranh biên giới phía Bắc từ năm 1979, đến năm 1986 thì phục viên. Trở về địa phương, ông tích cực tham gia vào các phong trào, hoạt động chung của xã và Hội CCB. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của chiến tranh, sức khỏe của ông Đình không được tốt, thường xuyên đau ốm, hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn. Nhiều năm qua, gia đình ông sinh sống trong căn nhà đã xuống cấp nghiêm trọng, tường gạch bị bong tróc, lún, nứt. Để hỗ trợ ông Đình xây nhà mới, Hội CCB xã Thành Lợi đã đề nghị Hội CCB huyện Vụ Bản hỗ trợ kinh phí giúp ông xây nhà, đồng thời phát động cán bộ, hội viên trong xã ủng hộ. Sau hơn 3 tháng thi công, căn nhà mái bằng có diện tích 100m2 đã được hoàn thành và bàn giao cho gia đình ông Đình với tổng kinh phí xây dựng 620 triệu đồng. Trong đó, Hội CCB huyện hỗ trợ 20 triệu đồng từ quỹ “Vòng tay đồng đội”, Hội CCB xã Thành Lợi ủng hộ 10 triệu đồng, phần còn lại do con cháu, anh em người nhà ông Đình giúp đỡ, ủng hộ. Cùng với ông Tứ, ông Đình, trong năm 2021, Hội CCB huyện Vụ Bản đã hỗ trợ cho 3 hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để xây dựng nhà mới. Việc hỗ trợ xây nhà tình nghĩa từ nguồn quỹ “Vòng tay đồng đội” do hội viên đóng góp là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, tình đồng chí, đồng đội thắm thiết, thể hiện sự quan tâm, chăm lo của Hội CCB các cấp, tạo động lực để hội viên vươn lên trong cuộc sống.

Quỹ “Vòng tay đồng đội” ra đời năm 2008, từ ý tưởng của nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu lúc đó. Triển khai Quỹ, Hội CCB tỉnh đã chỉ đạo các cấp Hội CCB trong tỉnh vận động, kêu gọi hội viên, các mạnh thường quân đóng góp kinh phí xây dựng Quỹ với mục tiêu hỗ trợ hội viên nghèo, hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở xây, sửa nhà; thăm hỏi hội viên ốm đau, mắc bệnh hiểm nghèo; tặng học bổng cho các cháu học sinh là con, cháu của CCB vượt khó học giỏi; tạo nguồn vốn cho hội viên vay để phát triển kinh tế gia đình. Triển khai Quỹ, hàng năm, các cấp Hội CCB tổ chức phát động, ký giao ước thi đua thực hiện phong trào “CCB gương mẫu”, trong đó có chỉ tiêu đóng góp xây dựng Quỹ “Vòng tay đồng đội” ủng hộ các hoạt động từ thiện; với việc phát động mỗi hội viên ủng hộ 15 nghìn đồng mỗi năm để gây Quỹ, qua đó khơi dậy tình cảm đồng chí, đồng đội và trách nhiệm của mỗi hội viên. Căn cứ trên nguồn Quỹ gây được, Hội CCB tỉnh hướng dẫn các đơn vị tiến hành rà soát số hội viên nghèo, hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, phân loại đối tượng, từ đó xây dựng kế hoạch, xác định thứ tự ưu tiên để xét và quyết định mức hỗ trợ phù hợp. Sau khi khảo sát còn 72 nhà của hội viên thuộc diện dột nát, không an toàn năm 2021, Hội CCB các cấp đã trích trên 1,2 tỷ đồng từ Quỹ “Vòng tay đồng đội” để xây, sửa 60 nhà tình nghĩa, trong đó, xây mới 9 nhà, trị giá 387 triệu đồng; sửa chữa, nâng cấp 51 nhà, trị giá 860 triệu đồng. Từ nguồn Quỹ Hội CCB các cấp cũng đã trao thưởng quà khuyến học cho con, cháu CCB là học sinh, sinh viên vượt khó học giỏi năm học 2020-2021 trị giá 561,5 triệu đồng; phối hợp với Phòng khám đa khoa Việt Mỹ tổ chức khám, tư vấn sức khỏe miễn phí cho 1.157 cán bộ Hội; tổ chức thăm, tặng 4.165 suất quà, trị giá 789,5 triệu đồng cho hội viên là thương binh tiêu biểu, ốm đau nặng hoặc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Cùng với việc giúp đỡ hội viên xây, sửa nhà, thăm hỏi, tặng quà khi đau ốm, trao học bổng, Hội CCB các cấp còn trích Quỹ “Vòng tay đồng đội” cho hội viên vay với lãi suất thấp hoặc không lãi suất để phát triển kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo bền vững. Đến nay, đã có hàng trăm hội viên được vay vốn từ Quỹ với lãi suất ưu đãi để mở các mô hình trang trại VAC, kinh doanh buôn bán nhỏ...

Xây dựng và phát huy hiệu quả nguồn Quỹ “Vòng tay đồng đội” là việc làm ý nghĩa, mang tính nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn, lá lành đùm lá rách” của Hội CCB các cấp. Để tiếp tục phát triển Quỹ, thời gian tới, các cấp Hội tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa; vận động, tranh thủ các nguồn lực để xây dựng Quỹ, từ đó góp phần bảo đảm an sinh xã hội./.

Hoa Quyên