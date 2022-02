Đồn Biên phòng Văn Lý nâng cao hiệu quả công tác biên phòng

Những năm qua, Đồn Biên phòng Văn Lý (Hải Hậu) đã tập trung triển khai thực hiện và hoàn thành toàn diện nhiệm vụ công tác biên phòng, đồng thời kịp thời tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương những chủ trương, biện pháp phù hợp trong quản lý bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới biển và phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn.

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Văn Lý (Hải Hậu) tuyên truyền cho nhân dân trên địa bàn về các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Trung tá Phạm Vũ Trường, Chính trị viên Đồn Biên phòng Văn Lý cho biết: Năm 2021, đơn vị đã duy trì nghiêm các chế độ bảo vệ biên giới và sẵn sàng chiến đấu theo quy định; tổ chức luyện tập kế hoạch chiến đấu bảo vệ đồn, luyện tập chuyển trạng thái và tổ chức huấn luyện, giáo dục chính trị đảm bảo 100% nội dung và quân số tham gia. Đồn Biên phòng Văn Lý đã đẩy mạnh thi đua nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện “Ba khâu đột phá” trong công tác biên phòng. Theo đó, Đảng ủy, chỉ huy đồn đã quán triệt thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, quy định của cấp trên về tổ chức, biên chế của đơn vị; tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, duy trì nghiêm xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật và cải cách hành chính quân sự, đã làm chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, khắc phục kịp thời khâu yếu, mặt yếu. Kết quả huấn luyện giáo dục chính trị pháp luật cán bộ, chiến sĩ 100% đạt yêu cầu, trong đó có 75% khá, giỏi, quân số tham gia đạt 96,5%. Đơn vị cũng duy trì nghiêm xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, không để xảy ra vi phạm pháp luật, kỷ luật; bảo đảm an toàn tuyệt đối trong huấn luyện, lao động, đẩy mạnh cải cách hành chính trong thực hiện quy trình giải quyết các công việc tại đơn vị, đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19. Trong thực hiện nhiệm vụ biên phòng, đơn vị đã tổ chức 165 lượt tổ, 324 lượt cán bộ, chiến sĩ tuần tra mép nước, địa bàn; phối hợp với lực lượng công an và dân quân xã tổ chức tuần tra 360 lượt. Cùng với đó, đơn vị triển khai phối hợp với Ban văn hóa 4 xã: Hải Đông, Hải Lý, Hải Chính, Hải Triều nơi đơn vị đứng chân nhằm đẩy mạnh tuyên truyền về các nghị định của Chính phủ liên quan đến công tác biên phòng, tuyên truyền Luật Biên phòng Việt Nam năm 2020, Luật Bầu cử; vận động thanh niên chấp hành nghiêm Luật Nghĩa vụ quân sự… Đơn vị cũng thường xuyên phối hợp tham mưu, đề xuất với cấp uỷ, chính quyền địa phương, Ủy ban bầu cử; triển khai kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tự, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ góp phần vào thành công của cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Điểm nhấn đáng chú ý trong năm qua là Đồn Biên phòng Văn Lý đã huy động 124 lượt cán bộ, chiến sĩ và phương tiện tập trung đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19. Bên cạnh viết tin bài, tổ chức tuyên truyền lưu động cho quần chúng nhân dân chấp hành nghiêm quy định phòng chống dịch COVID-19, đơn vị còn tổ chức phát gần 4.000 khẩu trang và trên 300 chai nước sát khuẩn cho quần chúng nhân dân trên địa bàn. Qua công tác tuyên truyền đã góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của nhân dân trên địa bàn chấp hành nghiêm các chỉ thị của Chính phủ, quy định của Bộ Y tế và UBND các cấp về phòng chống dịch. Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Văn Lý thường xuyên phối hợp với các ban, ngành địa phương duy trì nghiêm việc gặp gỡ, sinh hoạt 11 tổ tự quản bến đậu, đầm bãi; 6 tổ tàu thuyền an toàn, động viên 4 chủ phương tiện tham gia bảo vệ chủ quyền kết hợp thông báo tình hình trên Biển Đông, quan điểm của Đảng, Nhà nước về giải quyết tình hình trên Biển Đông, động viên ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển. Đơn vị đã vận động được 112 các chủ phương tiện ký cam kết không sử dụng xung kích điện đánh bắt, khai hải sản, tổ chức cho 11 tập thể; 354 hộ gia đình và 857 cá nhân ký cam kết thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 và xuất nhập cảnh trái phép trên địa bàn. Bên cạnh đó, đơn vị chủ động nắm, quản lý chắc tình hình trên biển, địa bàn, hoạt động của các tôn giáo, tình hình có liên quan đến đền bù, giải phóng mặt bằng tuyến đường bộ ven biển đi qua 3 xã biên phòng, hoạt động của các loại tội phạm nhằm tham mưu cho các địa phương giải quyết. Qua công tác nắm tình hình đã thu được 128 nguồn tin có giá trị về hoạt động các loại tội phạm, vi phạm pháp luật, đối tượng trong diện quản lý nghiệp vụ. Trong năm, Đồn Biên phòng Văn Lý đã thực hiện 2 kế hoạch nghiệp vụ; đã bắt, khởi tố 1 vụ, 1 đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, hoàn chỉnh hồ sơ bàn giao cho Công an huyện Hải Hậu tiếp tục điều tra theo thẩm quyền; bắt, xử phạt vi phạm hành chính 2 vụ, 5 đối tượng có hành vi đánh bạc trái phép; 1 vụ, 1 đối tượng thuyền trưởng không có văn bằng, chứng chỉ chuyên môn… hoàn thành chỉ tiêu đề ra. Ngoài ra, đơn vị còn phối hợp với Công an huyện và các xã trên tuyến biên phòng bắt 2 vụ, 5 đối tượng có hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy; 2 vụ, 10 đối tượng có hành vi đánh bạc trái phép.

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Đồn Biên phòng Văn Lý tiếp tục tổ chức tốt việc học tập, giáo dục, thực hiện hiệu quả phong trào thi đua Quyết thắng; đẩy mạnh thi đua chuyên ngành, chuyên đề và các đợt thi đua cao điểm do cấp trên phát động, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện./.

Bài và ảnh: Hoàng Tuấn