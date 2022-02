Hiệu quả đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán

Thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) trước, trong, sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 từ ngày 15-12-2021 đến hết tháng 2-2022, Công an tỉnh đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ các mặt công tác, chủ động phòng ngừa, tấn công, trấn áp quyết liệt các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, tiếp tục kéo giảm phạm pháp hình sự với mục tiêu cao nhất là bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn, không để bị động, bất ngờ trên địa bàn tỉnh. Qua hơn 2 tháng triển khai, nhiều tập thể, cá nhân đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, kiên quyết, mưu trí, dũng cảm, lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc, được cấp ủy, chính quyền, nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Thượng tá Ngô Minh Mai, Trưởng Công an huyện Ý Yên cho biết, triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội lần này, Công an huyện xác định tiếp tục phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và nhân dân ngay từ cơ sở, nhất là ở những địa bàn xa trung tâm, khu vực giáp ranh với các tỉnh Ninh Bình, Hà Nam đồng thời chủ động tấn công, trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội, không để hình thành các ổ nhóm, tụ điểm phức tạp. Từ ngày 15-12-2021 đến nay, Công an huyện đã bắt, vận động ra đầu thú 2 đối tượng truy nã; đấu tranh triệt phá 3 chuyên án hình sự, ma túy, kinh tế; bắt, khởi tố 2 vụ, 2 bị can về tội môi giới, chứa mại dâm; bắt, khởi tố 5 vụ, 9 bị can về tội đánh bạc; bắt, khởi tố 7 vụ, 9 bị can về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy. Vụ việc tiêu biểu là qua phản ánh của quần chúng nhân dân được biết đối tượng Hà Công Hoan (SN 1971), trú tại xóm Ninh Thôn, xã Yên Phong có hoạt động phạm tội về ma túy phức tạp. Khoảng 11 giờ 30 phút ngày 29-12-2021, tổ công tác của Công an huyện mật phục, bắt được đối tượng Vũ Đình Hưng (SN 1982) trú tại xóm Hoàng Đan, xã Yên Hưng đang sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà Hà Công Hoan, thu giữ 1 gói ma túy. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Hà Công Hoan, thu thêm 6 gói heroin. Công an huyện Ý Yên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hà Công Hoan về tội chứa chấp, sử dụng trái phép chất ma túy và mua bán trái phép chất ma túy. Ngăn chặn các hành vi buôn bán, vận chuyển pháo nổ, bảo đảm an ninh, an toàn cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 là nhiệm vụ rất quan trọng được Công an huyện tích cực triển khai. Trong đó, trước Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 Công an huyện đã bắt được đối tượng Hoàng Văn Bạo (SN 1981), trú tại xóm Hạc Bổng, xã Yên Trị đang vận chuyển 10 dàn pháo nổ loại 36 quả, tổng trọng lượng 15kg, được xác định là một trong những vụ vận chuyển pháo nổ lớn nhất tỉnh dịp Tết năm nay.

Lực lượng Cảnh sát giao thông (Công an huyện Ý Yên) điều tra, xác minh phương tiện giao thông vi phạm pháp luật trong đợt tấn công, trấn áp tội phạm đầu năm mới 2022.

Đối với địa bàn huyện Vụ Bản, công tác đấu tranh quyết liệt kết hợp với phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm, tệ nạn xã hội trước, trong và sau Tết được xác định là những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của lực lượng Công an huyện. Theo đó, từ ngày 15-12-2021 đến nay, Công an huyện đã chỉ đạo lực lượng Công an xã, thị trấn tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, thôn, xóm, tổ dân phố phối hợp trong việc triển khai ký cam kết bảo đảm ANTT. Kết quả, 41.723 hộ gia đình có mặt tại địa phương; 12.227 học sinh, sinh viên; 91 cơ quan; 119 doanh nghiệp; 232 cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng đã ký cam kết, đạt tỷ lệ 100%. Lực lượng Công an huyện đã tổ chức đấu tranh, khám phá 1 chuyên án, bắt 1 đối tượng cướp giật tài sản trên địa bàn xã Vĩnh Hào; bắt, khởi tố 2 vụ, 2 bị can về tội đánh bạc; xử lý hành chính về hành vi đánh bạc 8 vụ, phạt cảnh cáo 3 đối tượng, phạt tiền 22 đối tượng, tổng số tiền 41,35 triệu đồng; xử phạt vi phạm hành chính về về trật tự xã hội 24 vụ, phạt tiền 28 đối tượng, tổng số 39,55 triệu đồng. Trên lĩnh vực đấu tranh trấn áp tội phạm kinh tế, Công an huyện đã xử lý hành chính vi phạm pháp luật 4 vụ, phạt tổng số tiền 2,3 triệu đồng về các hành vi kinh doanh hàng hóa quá hạn sử dụng, không treo biển thông báo không bán thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi tại điểm bán theo quy định. Trên lĩnh vực môi trường, Công an huyện đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 5 vụ, 7 đối tượng, phạt tổng số tiền 11,5 triệu đồng về các hành vi đốt rác, đổ rác không đúng nơi quy định, sử dụng kích điện để đánh bắt thủy sản. Trên lĩnh vực đấu tranh trấn áp tội phạm ma túy, Công an huyện đã triệt phá 1 chuyên án; bắt, khởi tố 1 bị can về các tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy”, thu giữ 0,243 gam ma túy tổng hợp; bắt, khởi tố 6 vụ, 6 bị can về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”...

Cùng với Công an các huyện, thành phố, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh cũng tích cực thi đua lập nhiều thành tích trong đợt này. Phòng Kỹ thuật hình sự (Công an tỉnh) trong đấu tranh, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội luôn thầm lặng nhưng vô cùng quan trọng. Thông qua việc sử dụng các phương tiện kỹ thuật hiện đại, các loại hóa chất chuyên dụng, đồng thời nghiên cứu, phân tích các thông tin về thời gian, địa điểm, phương thức, thủ đoạn, đối tượng gây án và đối tượng bị xâm hại, nhiều vụ án phức tạp xảy ra trên địa bàn tỉnh đã được các phòng chuyên môn, Công an các huyện, thành phố kết hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự sớm tìm ra manh mối, bắt giữ thủ phạm để xử lý đúng người, đúng tội. Trong đợt tấn công, trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội lần này có hàng chục vụ việc đã được cán bộ, chiến sĩ Phòng Kỹ thuật hình sự tập trung giải quyết. Vụ việc tiêu biểu là khoảng 13 giờ 5 phút ngày 24-12-2021, trên Quốc lộ 10, thuộc địa bàn thôn Hồng Phúc, xã Mỹ Tân (Mỹ Lộc) xảy ra vụ tai nạn giao thông đường bộ đặc biệt nghiêm trọng giữa xe mô tô HONDA Dream, biển số 29H9-7370 với xe ô tô màu ghi xám. Sau khi gây tai nạn, xe ô tô và người điều khiển đã bỏ chạy khỏi hiện trường. Hậu quả vụ tại nạn giao thông làm 1 người trên xe mô tô HONDA Dream tử vong tại chỗ và người còn lại bị đa chấn thương nặng. Đây là vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, không có nhân chứng trực tiếp, các dấu vết đã bị mất và thay đổi do xe ô tô gây tai nạn đã bỏ chạy, đi sửa chữa, thay thế phụ tùng. Ngay sau khi nhận được trưng cầu của Công an huyện Mỹ Lộc, Phòng Kỹ thuật hình sự đã áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ; xác định xe ô tô nhãn hiệu FORD Ranger, biển số 29H-147.96 đã va chạm với xe máy trên khi đang đi cùng chiều phía trước. Kết quả này đã giúp Công an huyện Mỹ Lộc có cơ sở khoa học để đấu tranh với đối tượng và củng cố chứng cứ phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử đối tượng phạm tội... Vào cuối năm 2021, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) qua nắm địa bàn đã phát hiện Hoàng Thanh Quân (SN 1974) trú tại phường Mỹ Xá (thành phố Nam Định) có biểu hiện phạm tội về ma túy. Quá trình kiểm tra Quân, tổ công tác phát hiện dưới đường, cạnh nơi Quân đứng có 1 vỏ bao thuốc lá Thăng Long, bên trong đựng 1 gói nilon màu đen với 5 túi ma túy heroin, tuy nhiên Quân lại kiên quyết không thừa nhận số ma túy trên là của mình. Ngay sau khi nhận được trưng cầu giám định, Phòng Kỹ thuật hình sự đã áp dụng một số biện pháp nghiệp vụ xác định bao thuốc chứa tang vật trên chính là của Hoàng Thanh Quân, đối tượng đã có nhiều tiền án, tiền sự về ma túy, giúp cơ quan chức năng điều tra, truy tố, xét xử đúng người, đúng tội.

Những chiến công, thành tích tiêu biểu của lực lượng Công an trong đợt tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm ANTT trước, trong, sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 đã góp phần quan trọng bảo đảm tốt an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội vì bình yên cuộc sống của nhân dân./.

Bài và ảnh: Xuân Thu