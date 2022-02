Trường Mầm non Nam Thái làm theo lời Bác

Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Trường Mầm non Nam Thái (Nam Trực) đã có nhiều việc làm thiết thực, gắn với thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Thông qua việc học và làm theo Bác, mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường đã khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần chăm sóc, giáo dục trẻ ngày một tốt hơn.

Cô và trò Trường Mầm non Nam Thái trong một giờ hoạt động góc.

Trường Mầm non Nam Thái được sáp nhập từ 2 Trường Mầm non Nam Phúc và Nam Thái. Hiện tại, nhà trường có trên 360 học sinh, được chăm sóc, giáo dục ở 4 khu với tổng diện tích 2.000m2. Trong những năm qua, nhằm đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chi bộ nhà trường đã cụ thể hóa bằng những việc làm cụ thể, qua đó mỗi cán bộ, đảng viên, giáo viên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, rèn luyện phẩm chất, tư cách đạo đức nhà giáo, thi đua trong công tác chuyên môn, nhiệt tình trong việc chăm sóc, giáo dục trẻ. Để việc học và làm theo Bác lan tỏa sâu rộng, chi bộ, Ban giám hiệu nhà trường đã lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, giáo viên đưa những nội dung học tập và làm theo Bác gắn với thực hiện chuyên môn nghiệp vụ cũng như các phong trào thi đua yêu nước, thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”. Qua triển khai việc học tập và làm theo Bác, nhận thức và hành động của cán bộ, giáo viên có những chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chăm sóc, giáo dục trẻ. Các nhóm, lớp đã tích cực thực hiện làm đồ dùng, đồ chơi và trang trí các góc chơi theo hướng “mở” giúp các em tiếp cận bài học nhanh hơn, tiết học cũng trở nên sôi nổi, sinh động và hấp dẫn hơn. Đặc biệt, trong thực hiện chương trình giáo dục mầm non mới, giáo viên nhà trường đã chủ động nghiên cứu, đổi mới phương pháp giảng dạy và triển khai lồng ghép các chuyên đề như: tạo hình, giáo dục dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm, giáo dục âm nhạc, làm quen với toán, làm quen với âm nhạc... nhằm phát huy khả năng sáng tạo, tự khám phá của trẻ trong vui chơi, học tập và nâng cao nhận thức, hiểu biết qua từng tiết học, bài giảng. Nhà trường đã thực hiện linh hoạt các chủ đề về Bác như: Kể mẩu chuyện về Bác, dạy trẻ lòng yêu thương, kính trọng ông bà, cha mẹ, thầy cô, người lớn, đoàn kết với bạn bè... Đến nay, 100% nhóm lớp có “Thư viện của bé” với 115 đầu sách các loại.

Cô giáo Phạm Thị Yến, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt hiệu quả cao, Ban giám hiệu nhà trường đã phát động phong trào thi đua tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường gắn chức trách, nhiệm vụ cụ thể của từng người. Mỗi cán bộ, đảng viên, giáo viên của nhà trường đều đăng ký những việc làm cụ thể, thiết thực như nâng cao chất lượng giảng dạy, chăm sóc, giáo dục trẻ; thực hành tiết kiệm điện, nước, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho trẻ… Trong các cuộc sinh hoạt chi bộ nhà trường, họp hội đồng nhà trường và sinh hoạt chuyên môn, cán bộ, giáo viên có trách nhiệm tự “soi mình” theo các việc đã đăng ký, báo cáo trước chi bộ những việc đã làm tốt, việc chưa hiệu quả, từ đó cùng chi bộ tìm ra giải pháp khắc phục trong tháng tiếp theo. Đến nay, đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhân viên nhà trường đều thực hiện nghiêm túc các quy định về đạo đức nhà giáo, coi trọng việc rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, lương tâm nghề nghiệp; ngăn ngừa và đấu tranh kiên quyết với các biểu hiện vi phạm pháp luật và đạo đức. Không có giáo viên nào vi phạm quy chế chuyên môn và những điều giáo viên không được làm. Bên cạnh đó, Ban giám hiệu nhà trường xây dựng kế hoạch giảng dạy, chỉ đạo cho từng nội dung, từng thời điểm cụ thể cho mỗi giáo viên; thường xuyên thăm lớp, dự giờ và tổ chức cho các giáo viên đi tham quan, học tập kinh nghiệm ở các trường bạn. Các giáo viên được thường xuyên được đi tập huấn chuyên đề về tổ chức các hoạt động giáo dục phát triển vận động cho trẻ theo từng độ tuổi. Việc triển khai chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” của nhà trường được phòng GD và ĐT huyện xây dựng đơn vị trọng điểm thực hiện chuyên đề và được đánh giá, xếp loại tốt. Hàng năm, nhà trường có trên 100% giáo viên tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường. Từ năm học 2016-2017 đến nay, nhà trường có 8 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện. Để đảm bảo chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục các cháu khỏe mạnh, giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng, nhà trường đã chú trọng và thực hiện nghiêm túc quy trình nấu ăn, vệ sinh an toàn thực phẩm, không để xảy ra trường hợp đáng tiếc nào về ngộ độc thực phẩm. Bên cạnh đó, hàng năm, nhà trường phối hợp với Trạm Y tế xã tổ chức khám bệnh định kỳ cho trẻ 3 lần để nắm bắt kịp thời số trẻ bị suy dinh dưỡng, béo phì và mắc các bệnh thông thường để có kế hoạch điều chỉnh chế độ chăm sóc cho phù hợp với từng đối tượng trẻ. 100% trẻ mẫu giáo và 95,2% trẻ ở độ tuổi nhà trẻ ăn bán trú tại lớp. Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng giảm 1,4% so với năm học trước. Tỷ lệ nuôi ăn bán trú đạt 97,2%-98,9%.

Từ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những năm qua, Trường Mầm non Nam Thái đã có nhiều chuyển biến tích cực trong các mặt hoạt động. Năm học 2019-2020, trường được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, là lá cờ đầu trong phong trào thi đua của ngành Giáo dục Nam Định. Đặc biệt trong năm học 2020-2021 trường được UBND tỉnh Nam Định công nhận Trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, đạt kiểm định chất lượng giáo dục mức độ 2, đạt chuẩn xanh - sạch - đẹp - an toàn. Năm 2021, chi bộ nhà trường được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen Chi bộ “Trong sạch vững mạnh” tiêu biểu 5 năm liền (2016-2020)./.

Bài và ảnh: Hồng Minh