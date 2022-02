Mô hình "3 quản, 3 biết" trong quản lý lưu trú, tạm trú ở phường Mỹ Xá

Trên địa bàn thành phố Nam Định hiện có 845 cơ sở hoạt động kinh doanh nhà trọ với tổng số hơn 2.000 phòng, 7.335 nhân khẩu tạm trú, tập trung chủ yếu ở khu vực ven đô thuộc các phường Mỹ Xá, Lộc Hòa và xã Lộc An... Tuy nhiên với số lượng người từ các nơi khác về làm việc, học tập và tạm trú trên địa bàn ngày càng đa dạng về thành phần, thường xuyên thay đổi nơi ở đã gây ra những khó khăn cho công tác quản lý. Trước tình hình đó, Công an thành phố Nam Định đã chọn phường Mỹ Xá là địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự (ANTT) làm điểm triển khai, thực hiện mô hình “3 quản, 3 biết” trong công tác quản lý lưu trú, tạm trú từ tháng 6 năm 2021 để rút kinh nghiệm về giữ gìn ANTT nói chung và các khu nhà trọ nói riêng, qua đó nhân ra diện rộng.

Công an phường Mỹ Xá rà soát danh sách người lưu trú, tạm trú trên địa bàn.

Trung tá Phạm Văn Hải, Trưởng Công an phường Mỹ Xá cho biết, hiện trên địa bàn có khoảng 15 nghìn lao động thường xuyên làm việc tại 107 doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc Khu công nghiệp Hòa Xá, Cụm công nghiệp An Xá và một số cơ sở kinh doanh thương mại, dịch vụ. Cùng với sự phát triển của các loại hình doanh nghiệp, nhiều hình thức kinh doanh, dịch vụ nhà nghỉ, nhà trọ... cũng phát triển theo. Trên địa bàn phường hiện có 317 hộ kinh doanh cho thuê lưu trú và cho thuê nhà trọ với tổng số 530 phòng trọ, 1.150 nhân khẩu tạm trú, trong đó thường xuyên có hơn 250 người nước ngoài. Triển khai mô hình, nội dung “3 quản” được phường xây dựng gồm: Chủ hộ quản, tổ trưởng dân phố quản, cảnh sát khu vực quản với mục tiêu quản lý, nắm chắc số nhân khẩu đến tạm trú, lưu trú tại hộ, tại cơ sở kinh doanh, theo dõi những di biến động về nhân khẩu tạm trú, lưu trú. Nội dung “3 biết” là: Chủ hộ biết, tổ trưởng dân phố biết, cảnh sát khu vực biết mặt, biết tên, tuổi, nghề nghiệp làm gì, ở đâu, biết những biểu hiện hoạt động, mối quan hệ bất minh của những người đến tạm trú, lưu trú tại hộ, cơ sở kinh doanh, địa bàn; kịp thời phát hiện những hoạt động vi phạm pháp luật để báo ngay cho cơ quan công an có biện pháp ngăn chặn, đấu tranh bảo đảm ổn định tình hình địa phương. Với sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, mô hình “3 quản, 3 biết” ở phường Mỹ Xá đã nhanh chóng huy động được sức mạnh tổng hợp của các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức quần chúng, nhân dân; tạo chuyển biến tích cực trong công tác đăng ký, quản lý tạm trú, tiếp nhận thông báo lưu trú ở cơ sở; phát huy vai trò của các lực lượng, ý thức chấp hành pháp luật của người dân. Mô hình được áp dụng đã đổi mới phương pháp khai báo tạm trú, thông báo lưu trú ở các tổ dân phố, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình, đồng thời nâng cao công tác quản lý Nhà nước về cư trú. Việc triển khai nghiêm túc đến từng khu dân cư, tổ dân phố và kết hợp, gắn liền với phong trào “Xây dựng xã, phường, khu dân cư không có tội phạm và tệ nạn xã hội”, mô hình đã phát huy tác dụng trong giữ gìn ANTT tại địa phương... Ông Trần Hữu Phái, Tổ trưởng tổ dân phố số 4 Mỹ Trọng, phường Mỹ Xá cho biết, nằm tiếp giáp với Khu công nghiệp Hòa Xá, khu dân cư có 110 hộ, 351 nhân khẩu thường trú, có 35 hộ cho thuê trọ, 103 phòng trọ với 261 nhân khẩu tạm trú, 2 nhà nghỉ thường xuyên có khách thuê phòng lưu trú. Từ khi triển khai mô hình “3 quản, 3 biết” đã giúp cho công tác quản lý lưu trú tại tổ dân phố được chặt chẽ hơn. Đến nay, 100% các hộ cho thuê trọ đã thực hiện nghiêm túc quy ước phối hợp của mô hình; kịp thời phối hợp với tổ dân phố, cảnh sát khu vực báo cáo, trao đổi thông tin về số người đến, người đi để theo dõi, quản lý. Qua đó, từ tháng 6 năm 2021 đến nay, các lực lượng chức năng tại đây đã kiểm tra 65 lượt tạm trú, phát hiện 15 trường hợp không khai báo tạm trú để kịp thời nhắc nhở, xử lý... Ông Trần Văn Lạp, chủ hộ cho thuê nhà trọ ở tổ dân phố 3 Mỹ Trọng cho biết, hiện gia đình có 7 phòng cho thuê, thường xuyên có từ 15 đến 20 nhân khẩu tạm trú. Nhận thức việc kinh doanh nhà trọ nếu không quản lý tốt số người đến thuê trọ sẽ để các đối tượng phức tạp trà trộn, lợi dụng việc cho thuê phòng nhằm vi phạm pháp luật làm ảnh hưởng xấu đến ANTT địa phương. Vì vậy trong quá trình cho thuê trọ, gia đình đều chấp hành tốt những quy định của pháp luật, của địa phương, sự kiểm tra, hướng dẫn của các cơ quan chức năng. Đặc biệt từ khi triển khai mô hình “3 quản, 3 biết” trong công tác quản lý tạm trú, lưu trú, các thành viên trong gia đình đã nhận thức rõ trách nhiệm, nghĩa vụ của mình trong việc phối hợp để làm tốt công tác quản lý tạm trú, lưu trú đối với các nhân khẩu đến thuê trọ.

Mô hình “3 quản, 3 biết” trong công tác quản lý lưu trú, tạm trú trên địa bàn phường Mỹ Xá bước đầu đã phát huy tác dụng tốt. Thông qua mô hình, chủ hộ cho thuê trọ, chủ cơ sở cho thuê lưu trú, tổ trưởng các tổ dân phố, Công an phường Mỹ Xá đang phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý lưu trú, tạm trú theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi lực lượng tham gia, thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật và sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác đăng ký, quản lý tạm trú, thông báo lưu trú góp phần bảo đảm ANTT phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Triển khai hiệu quả ở phường Mỹ Xá, mô hình “3 quản, 3 biết” trong công tác quản lý lưu trú, tạm trú tiếp tục được Công an thành phố nhân rộng ra các phường Lộc Hòa, Lộc Hạ, xã Lộc An từ đầu năm 2022./.

Bài và ảnh: Xuân Thu