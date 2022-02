Bộ đội Biên phòng tỉnh tham gia thực hiện "mục tiêu kép"

Thời gian qua, trước tình hình dịch COVID-19 có những diễn biến phức tạp, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã nỗ lực thực hiện hiệu quả nhiệm vụ kép vừa quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới vùng biển của tỉnh, vừa tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Văn Lý (Hải Hậu) tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, để thực hiện hiệu quả công tác biên phòng góp phần nâng cao năng lực quản lý, bảo vệ chủ quyền vùng biển, giữ gìn an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới biển của tỉnh, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị làm tốt công tác nắm tình hình, các biện pháp công tác biên phòng bảo vệ chủ quyền an ninh vùng biển, vận động ngư dân vươn khơi bám biển kết hợp với bảo vệ chủ quyền vùng biển. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân thực hiện phong trào bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, các đơn vị đã tập trung nâng cao chất lượng công tác nắm tình hình trên biển và trên địa bàn; đấu tranh hiệu quả với hoạt động vi phạm chủ quyền của tàu thuyền nước ngoài; tổ chức duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; thường xuyên luyện tập và thực hành xử lý các tình huống xảy ra trên biển. Với các biện pháp đồng bộ, toàn diện đã góp phần tạo chuyển biến tích cực, nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác biên phòng. Trong năm 2021, các đơn vị đã tổ chức tuần tra cửa sông, bãi ngang 1.719 lượt tổ/2.896km; kiểm tra, kiểm soát 9.475 lượt phương tiện/21.792 lượt người; tuần tra bảo vệ chủ quyền vùng biển kết hợp giám sát hoạt động nghề cá Vịnh Bắc Bộ, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU) 8 đợt/9.675 hải lý; qua đó đã phát hiện, bắt xử lý vi phạm hành chính 23 vụ/60 phương tiện, với số tiền 641 triệu đồng. Các đơn vị nghiệp vụ đã xác lập, đấu tranh kết thúc 1 chuyên án ma túy, 23 kế hoạch nghiệp vụ về tội phạm ma túy, trộm cắp tài sản, tàng trữ pháo nổ…; khởi tố, điều tra 21 vụ án hình sự; đã bắt, khởi tố 21 vụ/22 đối tượng có hành vi tàng trữ, mua bán trái phép các chất ma túy; xử phạt vi phạm hành chính 46 vụ/102 trường hợp, với số tiền trên 810 triệu đồng… góp phần giữ vững bình yên tuyến biển của tỉnh.

Cùng với thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới vùng biển, thời gian qua, trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch COVID-19 đặc biệt là từ đợt bùng phát dịch lần thứ tư đến nay, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, kịp thời các biện pháp phòng, chống dịch bệnh với tinh thần “chống dịch như chống giặc” các đơn vị kiểm tra, rà soát, điều chỉnh, bổ sung các kế hoạch phòng chống dịch, thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ” và “mục tiêu kép” vừa hoàn thành nhiệm vụ chính trị, vừa hoàn thành nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh. Bên cạnh đó, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh chỉ đạo các đơn vị thành lập các tổ, chốt kiểm soát cố định tại các bến đậu tàu thuyền và các tổ kiểm soát lưu động tuần tra, kiểm soát tuyến mép nước, nơi tập trung đông người; thường trực quân số 24/24 giờ, kịp thời phát hiện, xử lý các hoạt động vi phạm. Đặc biệt BĐBP tỉnh đã thực hiện đồng bộ, quyết liệt các biện pháp để ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch COVID-19 từ đường biển vào địa bàn; đã thành lập 4 chốt kiểm soát tại địa bàn Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Hải Thịnh và Đồn Biên phòng Ngọc Lâm nhằm kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra vào địa bàn và kiểm soát các tàu thuyền nước ngoài ra vào làm thủ tục xuất nhập cảnh; kịp thời phát hiện, xử lý các hoạt động vi phạm, nhất là hoạt động nhập cảnh trái phép bằng đường biển, những trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch. Các chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 phối hợp với lực lượng y tế thực hiện chặt chẽ công tác kiểm tra y tế các thuyền viên làm thủ tục giấy tờ xuất, nhập cảnh; kiên quyết từ chối nhập cảnh các trường hợp người nước ngoài nghi bị nhiễm bệnh, đồng thời chủ động các phương án phòng, chống dịch bệnh theo từng cấp độ để kịp thời ứng phó khi có tình huống xảy ra.

Các đơn vị biên phòng trong tỉnh đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể các xã, thị trấn trên địa bàn tổ chức phát động và triển khai thực hiện phong trào toàn dân tham gia phòng, chống dịch COVID-19 và xuất nhập cảnh trái phép; thành lập các tổ tuyên truyền lưu động với mô hình “Tiếng loa Biên phòng” đến từng thôn, xóm và các hộ gia đình để tuyên truyền, vận động ký cam kết chấp hành nghiêm các nội dung phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định, đặc biệt là nhắc nhở người dân thực hiện tốt 5K trong phòng, chống dịch bệnh... Trong năm qua, các đơn vị đã tổ chức tuyên truyền tập trung 14 buổi/418 lượt người, tuyên truyền lưu động 78 buổi; phát 2.500 tờ rơi, trên 14 nghìn khẩu trang cho nhân dân; phối hợp tổ chức nấu 8.430 suất cơm miễn phí tại các điểm cách ly tập trung trên địa bàn thị trấn Thịnh Long (Hải Hậu); tăng cường 94 cán bộ, chiến sĩ tham gia phòng, chống dịch COVID-19 tại các tỉnh phía Nam; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tại Cửa khẩu cảng Hải Thịnh thực hiện tốt công tác cách ly phòng, chống dịch trong kiểm soát, xuất nhập cảnh; tổ chức phân luồng, kiểm tra giám sát, cách ly tại chỗ 326 tàu/2.632 thuyền viên đi từ vùng dịch về và từ Trung Quốc, Singapore, Malaysia nhập cảnh vào Cửa khẩu cảng Hải Thịnh; test nhanh và làm thủ tục cho 798 tàu cá/2.394 lao động, 236 phương tiện vận tải/2.125 lao động…

Với các biện pháp đồng bộ, BĐBP tỉnh đã thực hiện tốt “nhiệm vụ kép” vừa phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả, vừa quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới vùng biển, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội ở các địa phương ven biển của tỉnh./.

Bài và ảnh: Thu Thủy