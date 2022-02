Sôi nổi phong trào hiến máu tình nguyện của tuổi trẻ

Những năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện đã thu hút được đông đảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh tham gia, trong đó đoàn viên, thanh niên là lực lượng tích cực đi đầu tham gia có hiệu quả, thể hiện truyền thống tương thân, tương ái “Thương người như thể thương thân” và tinh thần xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng của tuổi trẻ trong tỉnh.

Đoàn viên, thanh niên trong tỉnh tham gia hiến máu trong Ngày hội “Những giọt máu hồng” hè 2021.

Từ khi là sinh viên Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Nam Định, anh Lê Ngọc Quang đã hiểu “hiến máu cứu người là một nghĩa cử cao đẹp, thể hiện lòng nhân ái và trách nhiệm của mỗi cá nhân với cộng đồng. Hiến máu không ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn giúp cơ thể thay máu, nâng cao sức đề kháng” nên anh Quang đã tham gia các hoạt động hiến máu tình nguyện do nhà trường tổ chức. Sau khi về công tác tại Công ty cổ phần Công trình đô thị Nam Định, tham gia các hoạt động xã hội, anh Quang càng tích cực tham gia ngày hội hiến máu tình nguyện do Công ty và Hội Chữ thập đỏ thành phố Nam Định tổ chức, phát động, ngoài ra còn sẵn sàng làm tình nguyện viên hiến máu trực tiếp khi có bệnh nhân cấp cứu cần máu. Trung bình mỗi năm, anh tham gia hiến máu tình nguyện từ 2-3 lần. Đến nay, anh đã tham gia hiến máu được 30 lần. Không chỉ trực tiếp hiến máu, anh Quang còn tham gia tuyên truyền, vận động người thân, bạn bè, đồng nghiệp cùng tham gia phong trào để nhân lên những nghĩa cử cao đẹp. Chia sẻ về lý do sẵn sàng tình nguyện trong các phong trào mà địa phương, cơ quan tổ chức, anh Quang cho biết: “Với tôi, hiến máu tình nguyện là việc làm rất có ý nghĩa vì mình có thể giúp đỡ, góp phần cứu chữa những bệnh nhân cần máu. Mỗi lần đi qua sân Trung tâm Văn hóa Thể thao - Thanh thiếu niên tỉnh thấy treo khẩu hiệu “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại” tôi cảm thấy rất xúc động và rạo rực, chắc chắn trong tương lai tôi vẫn tiếp tục tham gia hiến máu tình nguyện”. Trong nhiều năm liên tục cùng tham gia phong trào hiến máu tình nguyện, anh Lê Ngọc Quang đã trở thành tấm gương điển hình cho đoàn viên, thanh niên noi theo. Sự nhiệt tình, năng nổ, tích cực của anh đã trở thành động lực lan tỏa giá trị nhân văn cao đẹp trong phong trào hiến máu tình nguyện của tuổi trẻ trong tỉnh.

Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, phong trào hiến máu tình nguyện của tuổi trẻ trong tỉnh thời gian qua đã thu hút được đông đảo đoàn viên, thanh niên hưởng ứng, đăng ký tham gia và đạt được kết quả tích cực. Hàng năm, Tỉnh Đoàn luôn duy trì tổ chức 2 đợt hiến máu nhân đạo đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đoàn viên, thanh niên và nhân dân về ý nghĩa cao đẹp của việc hiến máu cứu người, lợi ích khi tham gia hiến máu tình nguyện. Bằng nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng, thiết thực như qua các buổi sinh hoạt Đoàn; tuyên truyền qua website Tỉnh Đoàn, các cơ sở đoàn; băng rôn, khẩu hiệu, phát tờ rơi... đã góp phần nâng cao, nhận thức của cán bộ, đoàn viên, thanh niên và nhân dân về hiến máu tình nguyện, đồng thời thu hút đông đảo các cán bộ, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh tham gia với số lượng đơn vị máu thu được luôn ở mức cao. Năm 2021, toàn tỉnh có 13.744 cán bộ, đoàn viên thanh niên đăng ký tham gia và thu được 9.786 đơn vị máu toàn phần, trong đó một số đơn vị tiêu biểu như Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Điều dưỡng Nam Định, huyện Đoàn Hải Hậu, Giao Thủy, Xuân Trường… Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phối hợp với Báo Tiền phong, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tổ chức thành công chương trình “Chủ nhật đỏ”, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm và phát huy mạnh mẽ tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên, sinh viên trong tham gia hiến máu tình nguyện, qua đó thu được một lượng máu đáng kể để cứu chữa người bệnh. Qua chương trình “Chủ nhật đỏ” 2021 được tổ chức tại 4 đơn vị trên địa bàn tỉnh, gồm: Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp, Trường Đại học Điều dưỡng, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật và Tỉnh Đoàn đã thu được 1.739 đơn vị máu. Cũng tại chương trình, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã trao tặng 26 Bằng khen cho các cá nhân tiêu biểu hiến máu từ 8 lần trở lên... Qua hoạt động tình nguyện đầy ý nghĩa đã tạo sức lan tỏa trong tuổi trẻ tỉnh, được các cấp, ngành và xã hội ghi nhận, đánh giá cao. Đồng chí Triệu Văn Thái, TUV, Bí thư Tỉnh Đoàn cho biết: Thông qua các phong trào hiến máu tình nguyện, tuổi trẻ trong tỉnh đã hình thành “ngân hàng máu di động” đến các cấp bộ Đoàn với hàng nghìn đoàn viên, thanh niên tình nguyện tham gia hiến máu. Từ thực tế phong trào xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương, mô hình, điển hình trong hiến máu nhân đạo, góp thêm những giọt máu hồng nhân đôi cơ hội sống cho những người cần máu.

Với tinh thần “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh tiếp tục phấn đấu hàng năm tổ chức ít nhất một phong trào hiến máu tình nguyện, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong các cấp bộ Đoàn trong tỉnh góp phần giáo dục tư tưởng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên, từ đó đưa phong trào hiến máu tình nguyện ngày càng phát triển./.

Bài và ảnh: Văn Huỳnh