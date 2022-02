Xây dựng cơ sở vật chất trường học nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu ở Nam Trực

Xác định xây dựng trường chuẩn quốc gia, trường xanh - sạch - đẹp - an toàn là bước đệm quan trọng, có tác động lớn đến chất lượng giáo dục và đào tạo, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), NTM nâng cao, kiểu mẫu, những năm gần đây, huyện Nam Trực đã có nhiều bứt phá vươn lên trong xây dựng cơ sở vật chất trường học đạt chuẩn quốc gia, trường xanh - sạch - đẹp - an toàn. Hiện tại Nam Trực đã có 61/61 trường học các cấp đạt chuẩn quốc gia (đạt tỷ lệ 100%); 48/61 trường đạt chuẩn xanh - sạch - đẹp - an toàn (78,69%).

Một giờ học ở Trường Tiểu học xã Nam Dương.

Đạt được thành công đó, UBND huyện chỉ đạo Phòng GD và ĐT huyện đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của toàn xã hội cùng chăm lo cho sự nghiệp giáo dục; đồng thời tham mưu để cấp trên ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học theo hướng đồng bộ, hiện đại. Phòng GD và ĐT huyện phối hợp với các phòng, ban chuyên môn của huyện, Đảng ủy, chính quyền các xã, thị trấn tăng cường cơ sở vật chất trường học, xây dựng trường chuẩn quốc gia, trường xanh - sạch - đẹp - an toàn gắn với lộ trình về đích NTM của các xã, thị trấn. Trước tiên, để mở rộng quỹ đất và quy hoạch mặt bằng chi tiết các nhà trường, UBND huyện chỉ đạo Phòng GD và ĐT phối hợp các phòng, ban chuyên môn của huyện, Đảng ủy, chính quyền các xã, thị trấn quy hoạch mặt bằng trường lớp đến năm 2025 và mở rộng quỹ đất cho các nhà trường theo quy định diện tích của trường chuẩn quốc gia. Huyện quyết liệt chỉ đạo để giải phóng mặt bằng và bàn giao diện tích đất để đưa vào sử dụng đối với các trường mầm non chưa có khu tập trung và các trường THCS sau sáp nhập (khu Mầm non Nam Giang 12 nghìn m2, khu Mầm non Nam Đào 7.000m2, Mầm non Nam Thịnh 4.403m2, Mầm non Nam Cường 4.817m2, THCS Hoàng Ngân 10 nghìn m2) và bổ sung diện tích đất cho các trường còn thiếu. Toàn ngành GD và ĐT huyện đã mở rộng được 56.900m2 đất, trong đó khối mầm non 31.615m2, khối tiểu học 3.585m2, khối THCS 21.700m2. Hiện tại, cơ bản các trường học đã có đủ diện tích theo tiêu chí trường chuẩn quốc gia. Đồng thời Nam Trực là đơn vị đầu tiên của tỉnh hoàn thành Đề án quy hoạch mặt bằng chi tiết các nhà trường với kết quả 100% nhà trường đã có quy hoạch mặt bằng chi tiết được các cấp có thẩm quyền phê duyệt, đây là căn cứ để đầu tư và quản lý đầu tư cơ sở vật chất các nhà trường. Huyện chỉ đạo các địa phương ưu tiên dành nguồn vốn từ nguồn cấp quyền sử dụng đất, nguồn xây dựng NTM, nguồn kinh phí khác cho xây dựng cơ sở vật chất trường lớp. Từ năm 2016 đến nay, kinh phí đầu tư cho xây dựng trường lớp trên địa bàn huyện ước đạt 235 tỷ đồng, trong đó 100 tỷ đồng tiết kiệm chi từ nguồn vốn sự nghiệp giáo dục, 60 tỷ đồng ngân sách huyện hỗ trợ và ngân sách của các xã, thị trấn đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho giáo dục và 75 tỷ đồng từ các nguồn xã hội hóa. Với sự quyết tâm chỉ đạo của các cấp chính quyền, sự nỗ lực của ngành GD và ĐT huyện, sự ủng hộ của người dân, toàn ngành GD và ĐT huyện đã đưa 5 trường học xây mới vào hoạt động, xây dựng mới 255 phòng học, 13 phòng chức năng, 24 nhà vệ sinh cho giáo viên và học sinh, 10 nhà bếp, 4 nhà đa năng, 13 thư viện xanh, vườn cổ tích… phục vụ nhiệm vụ xây dựng trường chuẩn quốc gia. Đến hết năm 2018 đã có 100% trường trên địa bàn huyện được công nhận trường chuẩn quốc gia, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng huyện đạt chuẩn NTM. Từ năm 2019 đến nay, huyện tiếp tục tập trung chỉ đạo xây dựng các trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, xây dựng trường xanh - sạch - đẹp - an toàn đảm bảo đúng lộ trình về đích NTM nâng cao. Hiện tại 58 trường học thuộc các cấp học trên địa bàn 19 xã: Bình Minh, Điền Xá, Đồng Sơn, Hồng Quang, Nam Cường, Nam Dương, Nam Hải, Nam Hoa, Nam Hồng, Nam Hùng, Nam Lợi, Nam Mỹ, Nam Thái, Nam Thắng, Nam Thanh, Nam Tiến, Nam Toàn, Nghĩa An, Tân Thịnh đã đạt chuẩn xanh - sạch - đẹp - an toàn, nâng tổng số xã đạt NTM nâng cao của huyện lên 19/20 đơn vị.

Với những kết quả trong xây dựng trường chuẩn quốc gia, trường xanh - sạch - đẹp - an toàn, các trường học của huyện đều đã có diện tích, cảnh quan đảm bảo đáp ứng yêu cầu dạy học và quản lý. Tiêu biểu như Trường Tiểu học Nam Tiến xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, trường xanh - sạch - đẹp - an toàn. Hiện tại trường có 30 phòng học, 10 phòng học bộ môn, đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, xanh - sạch - đẹp - an toàn và đạt kiểm định chất lượng mức độ 3. Để xây dựng trường chuẩn quốc gia, trường xanh - sạch - đẹp - an toàn, từ tháng 10-2020, Trường THCS Điền Xá đã tiến hành xây mới khu bảo vệ, cổng trường, chỉnh trang cảnh quan với tổng kinh phí 650 triệu đồng từ các nguồn tài trợ; bổ sung các trang thiết bị phục vụ quản lý và dạy học tạo môi trường học đường thân thiện, lành mạnh, có tính giáo dục cao.

Kết quả xây dựng trường chuẩn quốc gia, trường xanh - sạch - đẹp - an toàn đã góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của huyện, đảm bảo sự đồng đều giữa các nhà trường. 100% cơ sở giáo dục mầm non của huyện đã triển khai theo Chương trình giáo dục mầm non sửa đổi; thực hiện có hiệu quả các chuyên đề: phát triển vận động; xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm; 100% trẻ đến trường được đảm bảo an toàn về thể chất và tinh thần; tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng giảm còn dưới 3%. Khối các trường tiểu học đã phát huy được các thành tố tích cực của các mô hình thí điểm như: VNEN; dạy học tiếng Việt theo tài liệu Công nghệ giáo dục lớp 1; dạy Mỹ thuật theo phương pháp Đan Mạch; dạy Khoa học theo phương pháp Bàn tay nặn bột và tổ chức các hoạt động định hướng dạy học trải nghiệm sáng tạo nhằm hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh, tăng cường các hoạt động giáo dục kỹ năng sống, phát triển thể lực, thể chất học sinh, giúp cho học sinh phát triển toàn diện. Hàng năm số học sinh hoàn thành chương trình lớp học đạt tỷ lệ 99,7-100%, trong đó tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%. Ở khối các trường THCS, công tác bồi dưỡng học sinh giỏi luôn duy trì đạt kết quả cao. Thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9 trong 5 năm gần đây, đoàn Nam Trực có 2 năm liền đoạt giải Nhất, 2 năm giải Nhì, 1 năm giải Ba. Đặc biệt, ngoài Trường THCS Nguyễn Hiền tham gia kỳ thi học sinh giỏi tỉnh, đã xuất hiện thêm nhiều đơn vị tham gia như THCS: Nam Đào, Nam Tiến, Điền Xá, Nam Dương... 5 năm gần đây huyện đã có 373 học sinh thi đỗ Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, trong đó có 255 học sinh Trường THCS Nguyễn Hiền, 118 học sinh của các trường THCS khác trong toàn huyện; là đơn vị luôn đứng thứ hai toàn tỉnh (sau thành phố Nam Định) có tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS đỗ vào Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong cao. Bên cạnh chất lượng học sinh giỏi, chất lượng tuyển sinh vào lớp 10 luôn đứng trong tốp các trường dẫn đầu toàn tỉnh. Đặc biệt, 5 năm gần đây, huyện có 1 năm đứng thứ Nhất, 2 năm xếp thứ Hai, 1 năm xếp thứ Ba về chất lượng tuyển sinh vào THPT không chuyên./.

Bài và ảnh: Minh Thuận