Nhân rộng các phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Bám sát đặc điểm, tình hình từng cơ quan, đơn vị, địa phương, những năm qua Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) tỉnh (Ban Chỉ đạo 138 tỉnh) đã chỉ đạo, phối hợp, triển khai thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ hiệu quả, thiết thực, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Công an huyện Trực Ninh hướng dẫn người đi đò thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang nơi công cộng phòng, chống dịch COVID-19.

Trong khối doanh nghiệp, từ năm 2016 đến nay phong trào bảo vệ ANTQ được xây dựng, duy trì qua mô hình khu công nghiệp, cụm công nghiệp an toàn về an ninh trật tự (ANTT). Từ mô hình thực hiện thí điểm tại Khu công nghiệp Bảo Minh (Vụ Bản) và các Cụm công nghiệp: An Xá (thành phố Nam Định), Cổ Lễ (Trực Ninh), đến nay đã lan tỏa ra hơn 80% doanh nghiệp trong các khu, cụm công nghiệp của tỉnh. Nhằm nâng cao chất lượng mô hình, Công an tỉnh đã ban hành nhiều kế hoạch chuyên đề về bảo đảm ANTT trong các doanh nghiệp như: Kế hoạch tổ chức hội nghị đối thoại, lắng nghe ý kiến của doanh nghiệp trong công tác bảo đảm ANTT; đẩy mạnh phòng, chống dịch COVID-19 tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh; phương án bảo đảm ANTT các vụ đình công, lãn công, phòng ngừa không để xảy ra phức tạp ngay tại cơ sở... Qua đánh giá kết quả mô hình giai đoạn 2016-2021, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh khẳng định, tình hình ANTT trong các doanh nghiệp đang có nhiều chuyển biến tích cực; không xảy ra biểu tình, gây rối; các vụ việc được giải quyết ngay từ cơ sở, không để diễn biến phức tạp trở thành “điểm nóng”; số vụ đình công, lãn công hàng năm giảm trung bình gần 18%; tội phạm hình sự giảm khoảng 1%; không xảy ra trọng án; không xảy ra hoạt động tội phạm, tệ nạn xã hội có tổ chức hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, có tính chất phức tạp. Từ hiệu quả của mô hình khu công nghiệp, cụm công nghiệp an toàn về ANTT, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh giao cho Liên đoàn Lao động tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Công an tỉnh ban hành kế hoạch liên ngành số 372 ngày 8-9-2021 nhằm tiếp tục duy trì, thực hiện mô hình trong giai đoạn 2021-2026.

Trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong khối các nhà trường, 2 mô hình “Trường học văn minh, học sinh thân thiện, không ma túy và bạo lực học đường” và “Phát động đoàn viên, học sinh, sinh viên tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc, phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên không gian mạng” do Công an tỉnh, Tỉnh Đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp triển khai, thực hiện cũng đạt nhiều kết quả tích cực. Trong 2 năm qua, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Công an tỉnh tổ chức nói chuyện chuyên đề về nhận diện, đấu tranh với thông tin xấu độc trên mạng, phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật trong học sinh, sinh viên tại Trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định thu hút sự tham gia của 300 cán bộ, giáo viên, sinh viên. Công an các đơn vị, địa phương đã phối hợp với 10 trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, trung học phổ thông tổ chức 6 buổi tuyên truyền về phòng, chống tội phạm; qua đó cộng đồng mạng đã đăng tải, lan tỏa hơn 1.500 tin, bài, video clip trên 154 trang fanpage, facebook, website có nội dung tuyên truyền, đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch; kịp thời phát hiện, xác minh 8 vụ việc, 10 trường hợp liên quan đến đăng tải thông tin sai sự thật; xử phạt hành chính 5 trường hợp, số tiền 28,75 triệu đồng, yêu cầu gỡ bỏ toàn bộ thông tin sai sự thật. Đồng chí Vũ Đức Thọ, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết, qua 2 năm thực hiện mô hình, các nhà trường có nhiều biện pháp ngăn chặn, không để các đối tượng phản động lôi kéo giáo viên, học sinh. Tình trạng vi phạm pháp luật của học sinh giảm 5,23% mỗi năm; không để ma túy xâm nhập học đường; tai nạn giao thông liên quan đến học sinh giảm cả 3 tiêu chí. Hiện toàn tỉnh có 524/752 cơ sở giáo dục, bằng 69,7% đạt tiêu chí “Trường học văn minh, học sinh thân thiện, không có ma túy và bạo lực học đường”.

Tỉnh Nam Định là địa bàn trọng điểm về tôn giáo nên phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong đồng bào các tôn giáo luôn được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo, thực hiện tốt, huy động sự tham gia của đông đảo các chức sắc, tín đồ tôn giáo từ cơ sở. Hưởng ứng phong trào, các tôn giáo thường xuyên nhắc nhở tín đồ chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội trong các buổi sinh hoạt tôn giáo tập trung, những dịp lễ lớn; ban hành nhiều công văn, thông báo, thư gửi tín đồ hướng dẫn thực hiện tốt các quy định về phòng, chống dịch COVID-19; tạm dừng tổ chức hoặc chỉ tổ chức một số sự kiện tôn giáo trong phạm vi hẹp để thực hiện tốt phòng, chống dịch. Công an tỉnh phối hợp với Ủy ban MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở vận động các tôn giáo giữ gìn mối đại đoàn kết dân tộc; thực hiện phương châm sống “Tốt đời, đẹp đạo”; “Đồng hành cùng dân tộc”; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các mô hình: “Xứ họ tiên tiến, gia đình Công giáo gương mẫu”; Giáo xứ, giáo họ không có tội phạm, không có ma túy, không có tệ nạn xã hội” trong đồng bào Công giáo; mô hình “Tâm sáng, hướng thiện”; “Chùa tinh tiến” trong cơ sở Phật giáo. Trong đó, Ban Chỉ đạo 138 huyện Xuân Trường đã chỉ đạo, xây dựng mô hình “Cơ sở tôn giáo, thờ tự an toàn, đoàn kết, văn hóa, góp phần xây dựng nông thôn mới”. Qua thực hiện mô hình điểm tại xã Xuân Phú, bước đầu tạo hiệu ứng xã hội tốt, được đông đảo nhân dân hưởng ứng...

Bước sang năm mới 2022, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Xây dựng, nhân rộng các mô hình theo hướng xã hội hóa “Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải” từ cơ sở. Tập trung đẩy mạnh nội dung, hình thức để nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động. Trong điều kiện tỉnh đang tập trung triển khai, xây dựng một số dự án mới có tác động lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội sẽ tiếp tục phát động toàn dân hưởng ứng, chấp hành pháp luật, kỷ cương trong giải phóng mặt bằng, tạo sự đồng thuận trong thực hiện./.

Bài và ảnh: Xuân Thu