Đảng bộ xã Nam Tiến gắn xây dựng Đảng với phát triển kinh tế - xã hội

Những năm gần đây, xã Nam Tiến (Nam Tiến) có nhiều khởi sắc trong diện mạo nông thôn mới, đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên. Để đạt được kết quả đó, Đảng bộ xã luôn chú trọng công tác xây dựng Đảng gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và trong đó tập trung nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu.

Mô hình máy sấy lúa của HTX sản xuất, kinh doanh và dịch vụ nông nghiệp Trần Phú, xã Nam Tiến.

Đảng bộ xã có 31 chi bộ trực thuộc (trong đó có 26 chi bộ nông thôn) với 522 đảng viên. Đảng bộ xã xác định để thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội, nhiệm vụ đầu tiên phải xây dựng tổ chức cơ sở Đảng vững mạnh. Vì vậy, thời gian qua Ban chấp hành Đảng bộ xã đã tập trung củng cố hệ thống chính trị và đặc biệt là coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến nhiệm vụ chính trị, chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước đến với đông đảo quần chúng nhân dân. Bên cạnh đó, Đảng ủy tập trung chỉ đạo các chi bộ tổ chức sinh hoạt đúng định kỳ, nội dung sinh hoạt đi sâu bàn bạc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhất là trong giai đoạn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Đảng ủy duy trì chế độ giao ban với Bí thư các chi bộ trực thuộc, xây dựng kế hoạch phân công các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ, Ban chấp hành phụ trách giúp đỡ các chi bộ, từ đó đã tạo đồng thuận trong thực hiện các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, giao thông, giải quyết ô nhiễm môi trường. Hàng năm, Đảng ủy xã cũng thường xuyên tổ chức các buổi đối thoại trực tiếp để lắng nghe ý kiến và tiếp thu ý kiến của nhân dân đối với việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của địa phương. Qua đó, đã tạo được những nét đổi mới trong phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo tạo sự gần gũi, gắn bó giữa tổ chức Đảng với nhân dân. Công tác phát triển Đảng được chú trọng. Trong 5 năm gần đây, Đảng bộ xã đã phát triển mới được 41 đảng viên. Qua đánh giá phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hàng năm, có 92% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; Đảng bộ luôn được công nhận là Đảng bộ trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Từ việc đồng thuận của cán bộ, đảng viên và nhân dân, Đảng ủy xã Nam Tiến đã triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, trong đó đạt, vượt các chỉ tiêu nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Cụ thể, trên lĩnh vực nông nghiệp, Đảng ủy chỉ đạo UBND xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển sản xuất nông nghiệp, đảm bảo diện tích gieo trồng bình quân đạt 674,76ha, tích cực ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đặc biệt là trong khâu thu hoạch và làm đất. Xã đã xây dựng mô hình trình diễn trên diện rộng các giống lúa thuần có năng suất cao đối với 3 xóm và triển khai mô hình chuỗi liên kết trong sản xuất nông nghiệp đối với đơn vị HTX sản xuất kinh doanh và dịch vụ nông nghiệp Trần Phú. Hoạt động công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp được quan tâm. Các làng nghề truyền thống duy trì, phát triển đã góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Trong lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng có nhiều chuyển biến tích cực. Các công trình xây dựng cơ bản phục vụ dân sinh được xã tập trung vốn đầu tư xây dựng với tổng kinh phí 27,33 tỷ đồng. Trong đó, có nhiều công trình trọng điểm đã được bàn giao và đưa vào sử dụng như các hạng mục công trình của trường mầm non, trường tiểu học, xây mới nhà văn hóa thôn Cổ Giả; chỉnh trang 6 nhà văn hóa và khu sinh hoạt cộng đồng; hoàn thành xây dựng trạm y tế xã; huy động sự ủng hộ của những người con xa quê, xây dựng đường giao thông nông thôn, sân thể thao và các công trình khác. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được triển khai đồng bộ. Đến nay, 100% các xóm đều được công nhận danh hiệu “Khu dân cư văn hóa” và 7 xóm được công nhận đạt danh hiệu “Khu dân cư văn hóa nông thôn mới”; 92% hộ gia đình được công nhận là “Gia đình văn hóa”. Công tác giáo dục được quan tâm, đầu tư góp phần nâng cao chất lượng toàn diện. Đảng bộ, chính quyền xã Nam Tiến cũng đã triển khai thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, các chính sách an sinh xã hội đối với gia đình chính sách, gia đình nghèo. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của xã xuống còn dưới 1%.

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới Đảng bộ xã Nam Tiến tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp và tinh thần đoàn kết, thống nhất của toàn Đảng bộ; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng; nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội. Hàng năm đảng bộ phấn đấu có 100% chi bộ được xếp loại chất lượng “Hoàn thành nhiệm vụ”, trong đó có từ 80% trở lên được xếp loại chất lượng “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên. Đối với chi bộ có 100% đảng viên được xếp loại chất lượng “Hoàn thành nhiệm vụ”, trong đó, có từ 80% trở lên được xếp loại chất lượng “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên. Khai thác và phát huy hiệu quả mọi nguồn lực, đẩy mạnh tốc độ phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường. Phấn đấu trở thành xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2020-2025. Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương, tỉnh và của huyện về công tác phòng chống COVID-19; đảm bảo công tác an sinh xã hội nhất là chăm sóc các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng xây dựng xã ngày càng phát triển./.

Bài và ảnh: Hoàng Tuấn