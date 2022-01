Từ chương trình "Triệu phần quà san sẻ yêu thương"

Phát huy truyền thống “tương thân tương ái” của dân tộc ta, thời gian qua, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh đã tích cực hưởng ứng Chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương” do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam phát động. Từ đó, chung tay cùng các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương làm tốt công tác an sinh xã hội, hỗ trợ phụ nữ, trẻ em vượt qua khó khăn, chiến thắng dịch bệnh, thiên tai.

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Mỹ Lộc tặng quà cho người dân trong khu cách ly, phong tỏa xã Mỹ Tân.

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn diễn biến phức tạp, Hội LHPN huyện Mỹ Lộc tập trung tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch; tổ chức các chuyến thăm hỏi, động viên và tặng quà cho các gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn tại các khu cách ly, phong tỏa. Hội đã đến thăm, tặng quà 7 gia đình hội viên phụ nữ nghèo trong khu cách ly thuộc 3 xã: Mỹ Tân, Mỹ Trung và Mỹ Thắng qua đó đã động viên gia đình các hội viên bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, góp phần tạo thêm sức mạnh cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương đẩy lùi dịch bệnh, sớm ổn định cuộc sống. Tại huyện Hải Hậu, với tinh thần “Ai có gì giúp nấy, người có ít giúp ít, người có nhiều giúp nhiều”, triển khai Chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương”, Hội LHPN huyện đã phát động chương trình ủng hộ tới toàn thể cán bộ, hội viên phụ nữ trong huyện; tăng cường kết nối các nhà hảo tâm, các nhóm thiện nguyện… hỗ trợ các phần quà chia sẻ yêu thương, động viên cán bộ, hội viên phụ nữ, trẻ em trong vùng dịch bệnh, thiên tai sớm khắc phục, vượt qua khó khăn. Mỗi suất quà trị giá 300 nghìn đồng bằng tiền mặt hoặc hiện vật như: lương thực, thực phẩm, khẩu trang y tế, nước rửa tay sát khuẩn và hàng hóa thiết yếu khác. Từ chương trình, các cấp Hội đã thăm, tặng 50 suất quà, trị giá 16 triệu đồng cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn đang thực hiện cách ly phong tỏa ở các xóm Lưu Tùy, xã Hải Thanh, Tây Cát, xã Hải Đông, khu dân cư thuộc xóm 12, xã Hải Long.

Chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động vào cuối tháng 8-2021 nhằm kêu gọi, huy động cán bộ, hội viên, phụ nữ cả nước, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước phát huy tinh thần “tương thân tương ái”, cùng chung tay quyên góp, hỗ trợ an sinh xã hội cho phụ nữ, trẻ em và người dân sinh sống tại các tỉnh, thành phố đang gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Chương trình đã tạo sự lan tỏa trong xã hội, nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của nhiều tổ chức, cá nhân tham gia. Tại tỉnh ta, Hội LHPN tỉnh kêu gọi cán bộ, hội viên, các câu lạc bộ (CLB) Nữ doanh nhân cấp tỉnh; CLB Nữ doanh nhân khu công nghiệp Hòa Xá; các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, nhà hảo tâm… quyên góp để giúp đỡ đội ngũ nữ bác sĩ, nhân viên y tế, cán bộ hội tham gia tuyến đầu chống dịch, vùng bị phong tỏa thuộc diện gia đình có hoàn cảnh khó khăn; gia đình cán bộ hội bị F0 hoặc tử vong do nhiễm COVID-19; hội viên khó khăn; trẻ em và phụ nữ cao tuổi; bệnh nhân nữ trong khu phong tỏa, cách ly, điều trị bệnh COVID-19... Theo kế hoạch, cuộc vận động được chia thành 3 đợt. Đợt 1, từ khi phát động cho đến cuối năm 2021, vận động ủng hộ, hỗ trợ 1.000 phần quà, trong đó 500 phần quà bằng hiện vật các huyện, thành hội để lại địa phương; 500 phần quà bằng tiền mặt chuyển về Hội LHPN tỉnh để gửi về Trung ương Hội LHPN Việt Nam hỗ trợ phụ nữ và trẻ em các tỉnh miền Nam bị ảnh hưởng dịch COVID-19. Đợt 2 trong quý I năm 2022, sẽ thăm hỏi các gia đình chính sách, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, hội viên phụ nữ yếu thế, khó khăn trên địa bàn tỉnh nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Đợt 3 từ quý II đến hết năm 2022 hỗ trợ sinh kế, khắc phục khó khăn hậu COVID-19, giúp hội viên ổn định đời sống. Triển khai chương trình, đến nay, các cấp Hội, cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn tỉnh và các tổ chức, cá nhân đã chung tay đóng góp được gần 260 triệu đồng và nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu hỗ trợ, giúp đỡ phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, lực lượng tuyến đầu tham gia chống dịch. Tiêu biểu như Hội LHPN huyện Hải Hậu đã kết nối với các nhà hảo tâm tặng khẩu trang y tế; 7 tạ rau củ, quả; 1 tấn gạo và các nhu yếu phẩm cần thiết cho các xã, thị trấn thuộc vùng cách ly phong tỏa trong huyện. Hội LHPN huyện Giao Thủy phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức thăm hỏi, nấu cơm miễn phí cho cán bộ, chiến sĩ tại các chốt kiểm dịch, gia đình hội viên phụ nữ tại các khu phong tỏa, cách ly với tổng kinh phí 240 triệu đồng; ủng hộ chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương” tại tỉnh với 45 suất quà, trị giá 13,5 triệu đồng; tặng 24.660 chiếc khẩu trang và 120 bánh xà phòng diệt khuẩn, 100 chai dung dịch sát khuẩn, 390 suất quà với tổng số tiền trên 194 triệu đồng. Hội LHPN huyện Ý Yên ủng hộ chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương” tại tỉnh với số tiền 16,5 triệu đồng; vận động được trên 183 triệu đồng và các nhu yếu phẩm ủng hộ nhân dân các vùng bị cách ly, phong tỏa; kết hợp các nhà chùa, các tổ chức nấu cơm giúp các khu cách ly tập trung của huyện, các khu vực cách ly y tế tại các xã, thị trấn; tham gia trực chốt phòng, chống dịch COVID-19 ở các địa phương. Hội LHPN tỉnh phối hợp với Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Hoàng Long tặng 100 suất quà, tổng trị giá 30 triệu đồng cho đối tượng hội viên phụ nữ gặp hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh…

Những phần quà thiết thực trong Chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương” đã “tiếp sức” cho hàng nghìn phụ nữ, trẻ em và người dân vượt qua dịch bệnh, thiên tai. Đây là tiền đề để thời gian tới, chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương” sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ, đóng góp của đông đảo các tổ chức, cá nhân để ngày càng có nhiều hơn nữa những phụ nữ, trẻ em nghèo được hỗ trợ, ổn định cuộc sống./.

Bài và ảnh: Hoa Quyên