Nghĩa tình đồng đội trong lực lượng Công an tỉnh

Cùng với việc chủ động, tích cực triển khai tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, những năm qua Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh luôn quan tâm, thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ, các thương binh, thân nhân liệt sĩ Công an nhân dân, đảm bảo kịp thời, đầy đủ, đúng quy định, thắm đượm nghĩa tình đồng chí, đồng nghiệp.

Công an huyện Giao Thủy hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà đồng đội cho Thiếu tá Đỗ Văn Phú, cán bộ Đội An ninh nhân dân.

Hàng năm vào các dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27-7; dịp Tết Nguyên đán, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh thường xuyên thăm hỏi, động viên các thương binh, thân nhân liệt sĩ Công an nhân dân, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng do Công an tỉnh nhận phụng dưỡng, cán bộ, chiến sĩ ốm đau có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trong 3 năm gần đây, Công an tỉnh đã chủ động đóng góp và được Bộ Công an hỗ trợ cấp kinh phí xây tặng 19 nhà nghĩa tình đồng đội với tổng kinh phí 1,645 tỷ đồng, góp phần động viên, làm vơi đi những khó khăn đối với các gia đình thương binh, liệt sĩ, cán bộ có hoàn cảnh khó khăn. Năm 2020, thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Công an, Công an tỉnh đã phát động cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng ủng hộ 3 gia đình liệt sĩ Công an nhân dân hy sinh trong khi làm nhiệm vụ tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội; tham gia ủng hộ đồng bào và Công an các tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng bởi bão, lũ bất thường xảy ra. Năm 2021, thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh tiếp tục phát động cán bộ, chiến sĩ tiếp tục tham gia đóng góp ủng hộ quỹ nhân đạo chữ thập đỏ; quỹ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của tỉnh với kinh phí hàng trăm triệu đồng; xây dựng nhà tình nghĩa giúp đồng đội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở… Trong không khí ấm áp của những ngày cuối năm Tân Sửu 2021, Công an tỉnh đã tổ chức khánh thành, bàn giao “Nhà đồng đội” tặng Thiếu tá Đỗ Văn Phú là cán bộ Đội an ninh nhân dân thuộc Công an huyện Giao Thủy, hiện đang sinh sống tại thị trấn Ngô Đồng. Đồng chí Phú có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn; bản thân bị thoái hóa đốt sống cổ, lồi đĩa đệm, u máu tại thân đốt sống cổ; vợ sức khỏe không tốt, thường xuyên ốm đau; con trai bị dị tật ở chân; con gái bị bại não, liệt cứng, tứ chi chậm phát triển, thường xuyên phải đi bệnh viện để điều trị. Trong điều kiện kinh tế eo hẹp, căn nhà ở đã cũ từ lâu và chưa có khả năng xây sửa, tuy nhiên Thiếu tá Đỗ Văn Phú vẫn luôn cố gắng, nỗ lực khắc phục, vượt qua khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhiều năm liền được cấp trên biểu dương, khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác, chiến đấu. Việc triển khai xây dựng, tặng “Nhà đồng đội” cho cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn của Công an tỉnh không chỉ kịp thời động viên, giảm bớt khó khăn cho cá nhân, gia đình người thụ hưởng mà còn có ý nghĩa giáo dục lòng nhân ái, tinh thần đoàn kết, tương trợ, thắt chặt thêm tình đồng chí, đồng đội. Với đặc thù công việc thường xuyên đối mặt với các loại tội phạm, các hiểm nguy, không ít lần cán bộ, chiến sĩ bị thương trong khi làm nhiệm vụ nhưng đều được các lực lượng Công an tỉnh thăm hỏi, động viên kịp thời. Tháng 8-2021, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã tổ chức thăm hỏi, động viên Trung tá Nguyễn Hùng Minh (SN 1979) là Đội trưởng Đội chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn huyện Vụ Bản khi cùng đồng đội tham gia chữa cháy tại xưởng sản xuất thuộc Công ty TNHH Santerlon Travel Goods, Khu công nghiệp Hòa Xá (thành phố Nam Định) đã bị thương rách khoang miệng trái, khuôn mặt bầm tím, sưng nề, chấn thương ngực phải điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh... Trước sự quan tâm của lãnh đạo Công an tỉnh, Trung tá Nguyễn Hùng Minh hứa sẽ nỗ lực trong công tác, xứng đáng với sự tin yêu của đồng đội, nhân dân. Bên cạnh đó, sau hơn 3 năm kiên trì đề nghị của lực lượng Công an và các ngành chức năng, vừa qua Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 188/QĐ-TTg về việc cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” đối với liệt sĩ Nguyễn Tiến Đạt (SN 1983). Trong thời gian công tác tại Công an phường Hạ Long, Đại úy Nguyễn Tiến Đạt đã tham gia điều tra, triệt phá 12 vụ phạm pháp hình sự, 37 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy, bắt giữ trên 37 đối tượng. Trong quá trình bắt giữ, nhiều đối tượng bị nhiễm HIV có hành vi chống trả quyết liệt, phải vật lộn, giằng co dẫn đến xây sát, chảy máu cơ thể dẫn đến phơi nhiễm HIV cho một số cán bộ, chiến sĩ công an, trong đó có Đại úy Nguyễn Tiến Đạt. Đồng chí Đạt ra đi, để lại mẹ già, vợ không có việc làm ổn định và 2 con nhỏ, hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn. Cùng với thực hiện các thủ tục đề nghị cấp Bằng Liệt sĩ cho Đại úy Nguyễn Tiến Đạt, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã tuyển chị Nguyễn Thị Miên là vợ Đại úy Đạt vào làm hợp đồng không xác định thời hạn tại Công an tỉnh. Năm 2021, chị Miên được tuyển dụng chính thức vào công tác trong lực lượng Công an nhân dân... Đó còn là trường hợp Đại úy Trần Ngọc Yến (SN 1989), cán bộ Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an thành phố Nam Định. Tháng 6-2019, Đại úy Trần Ngọc Yến phát hiện bị ung thư giai đoạn 3 đã di căn, bác sĩ chỉ định mổ sau đó xạ trị; chồng chị Yến là Trần Thanh Hoàng, nguyên cán bộ Đội Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Nam Định đã mất tháng 10-2016 do bị ung thư phổi. Mặc dù bản thân bị bệnh tật, đang nuôi con nhỏ, nhưng trong đợt thi đua đặc biệt “Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Nam Định 100 ngày, đêm quyết liệt thần tốc hoàn thành chỉ tiêu cấp hơn 1,1 triệu công dân gắn chíp điện tử, trước ngày 15-6-2021”, Đại úy Trần Ngọc Yến không quản ngại khó khăn, bệnh tật, xung phong đề xuất, tình nguyện tăng cường hỗ trợ cho tổ cấp căn cước công dân cố định tại trụ sở Công an thành phố, nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu do cấp trên giao, trong đó đã tạo được thành tích đặc biệt xuất sắc, nhập máy và lăn tay cho 500 công dân 1 ngày. Đại úy Trần Ngọc Yến vinh dự được Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai dự án cấp, quản lý căn cước công dân...

Những hoạt động nghĩa tình của lực lượng Công an tỉnh thời gian qua đã góp phần động viên cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn cũng như thân nhân vươn lên; qua đó góp phần thực hiện hiệu quả lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh với lực lượng Công an nhân dân “Đối với đồng sự phải thân ái giúp đỡ”./.

Bài và ảnh: Xuân Thu