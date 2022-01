Góp phần đẩy lùi các loại tội phạm và tệ nạn xã hội

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an về công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, thời gian qua, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh; Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm tỉnh đã chỉ đạo các ngành thành viên, các huyện, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia đấu tranh, phòng, chống và đẩy lùi các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

Cán bộ phường Trần Tế Xương (thành phố Nam Định) tuyên truyền, vận động nhân dân giữ gìn an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Hàng năm, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã triển khai các chương trình, kế hoạch của UBND tỉnh về công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật; xây dựng cơ chế phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền với nội dung, hình thức, biện pháp thực hiện phù hợp với đặc điểm của từng giai đoạn, từng đối tượng, từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Với vai trò nòng cốt trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, lực lượng Công an tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền về tình hình, diễn biến, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, góp phần nâng cao ý thức cảnh giác, phòng ngừa tội phạm đến các tầng lớp nhân dân. Trong đó, lực lượng Công an tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động như: tổ chức ký cam kết đảm bảo an ninh trật tự; các buổi mít tinh, ra quân phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự; duy trì, nhân rộng các mô hình phong trào về an ninh trật tự. Trong năm 2021, Công an tỉnh đã phối hợp với các cơ quan báo chí, cơ quan, doanh nghiệp tập trung tuyên truyền về lực lượng công an tham gia phòng, chống dịch COVID-19; công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; chuyên đề về dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân; đợt thi đua đặc biệt “Cán bộ, chiến sĩ Công an Nam Định 100 ngày đêm quyết liệt, thần tốc hoàn thành chỉ tiêu cấp hơn 1,1 triệu căn cước công dân gắn chíp điện tử trước ngày 15-6-2021”. Công an tỉnh chủ trì phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục thực hiện Kế hoạch liên tịch số 01/KH-CAT-ĐTN-TTTT-GDĐT về “Phối hợp phát động đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc; phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên không gian mạng”; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTW về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”, giai đoạn 2021-2023. Duy trì, nhân rộng các mô hình phong trào về an ninh trật tự như: “An toàn trường học”, “Khu công nghiệp, cụm công nghiệp an toàn về an ninh trật tự”, “Camera an ninh”, “Giáo xứ, giáo họ không tội phạm, ma túy, tệ nạn xã hội”, “Tổ cựu chiến binh vì dân”... gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào xây dựng NTM và các phong trào thi đua khác. Tổ chức hội nghị phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh trật tự gắn với chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh trật tự tại 14 phường, xã, thị trấn thuộc huyện Ý Yên, Giao Thủy, Vụ Bản, Trực Ninh, Xuân Trường, Hải Hậu, Mỹ Lộc, Nam Trực và thành phố Nam Định. Báo Nam Định, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh duy trì thực hiện hàng tháng đăng phát 4 chuyên mục “An ninh xã hội”, “Pháp luật và đời sống”; thường xuyên đưa tin, bài, ảnh, phóng sự, phản ánh gương người tốt, việc tốt, những mô hình, điển hình tiên tiến trong công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh. Sở Tư pháp đã phát hành hàng trăm nghìn tờ gấp pháp luật và tài liệu tuyên truyền pháp luật đến nhân dân; duy trì phát hành Bản tin Tư pháp thường xuyên cập nhật, giới thiệu các văn bản pháp luật mới, trong đó có các nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực, để cán bộ và nhân dân nắm được, nghiên cứu và thực hiện. UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an ninh trật tự; chú trọng tuyên truyền trực quan như: treo băng rôn, khẩu hiệu, pa nô, áp phích, tuyên truyền lưu động tại các khu vực đông dân cư, tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh để nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho nhân dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm...

Năm 2021, các ngành chức năng phối hợp xây dựng hơn 462 tin, bài, phóng sự kịp thời tuyên truyền, cảnh báo phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, kết quả đấu tranh phòng, chống tội phạm của lực lượng Công an; gương người tốt, việc tốt trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; đăng tải, chia sẻ trên 8.200 tin, bài tuyên truyền trên mạng zalo, facebook. Bên cạnh đó, tổ chức ký cam kết thực hiện nội dung phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự với trên 85% các hộ gia đình, 100% học sinh, sinh viên, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở tôn giáo trên địa bàn toàn tỉnh; tổ chức ký cam kết về bảo đảm trật tự an toàn giao thông với gần 30 nghìn hộ dân, 100 nghìn giáo viên, học sinh, 105 doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh vận chuyển hàng hóa và người điều khiến phương tiện giao thông. Qua công tác tuyên truyền, quần chúng nhân dân đã cung cấp cho cơ quan chức năng nhiều nguồn tin liên quan đến an ninh trật tự, trong đó có nhiều nguồn tin có giá trị giúp lực lượng Công an điều tra, khám phá nhiều vụ việc hình sự xảy ra; đấu tranh, khám phá, bắt giữ nhiều vụ mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy; triệt phá các tụ điểm ma túy phức tạp; không để xảy ra tội phạm có tổ chức hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, băng nhóm tội phạm hoạt động công khai, lộng hành, gây bức xúc dư luận.

Việc tập trung đổi mới công tác tuyên truyền, vận động đã nâng cao ý thức trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong phòng ngừa, tích cực đấu tranh với các loại tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Qua đây củng cố và xây dựng thế trận toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự liên hoàn, vững chắc ngay từ cơ sở./.

Bài và ảnh: Văn Trọng