bảo hiểm xã hội và cuộc sống

"Lấy người dân, doanh nghiệp làm chủ thể, trung tâm phục vụ"

Năm 2021, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp; việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (BHXH, BHYT, BHTN) của BHXH tỉnh cũng gặp rất nhiều khó khăn, thách thức. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, trực tiếp của BHXH Việt Nam, với sự nhất trí cao, nỗ lực của tập thể lãnh đạo BHXH tỉnh và cán bộ đảng viên, công chức, viên chức trong ngành, sự phối hợp của các sở, ban, ngành, BHXH tỉnh đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành các nhiệm vụ được giao, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

BHXH tỉnh triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, tư vấn, hỗ trợ, giải đáp về chính sách BHXH, BHYT, BHTN trực tuyến (trên nền tảng VssiD), phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Một năm thắng lợi toàn diện

Ngay từ đầu năm 2021, BHXH tỉnh đã tập trung, quyết liệt, sáng tạo trong việc triển khai, cụ thể hóa chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; kịp thời xây dựng kế hoạch, kịch bản điều hành chi tiết, linh hoạt, phù hợp với tình hình diễn biến dịch COVID-19. Trong đó, BHXH tỉnh triển khai có trọng tâm, đồng bộ, hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán điện tử, giao dịch điện tử, liên thông, giải quyết thủ tục hành chính trên Trục dữ liệu quốc gia, triển khai ứng dụng VssID-BHXH số. Công tác thanh tra, kiểm tra được chú trọng, đổi mới phương thức, cách thức thực hiện, mang lại hiệu quả tích cực, nâng cao tính tuân thủ pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN. Tích cực triển khai Nghị quyết số 28-NQ/TW, đạt và vượt nhiều mục tiêu đề ra; độ bao phủ BHXH, BHTN ngày càng được mở rộng; BHYT hoàn thành mục tiêu bao phủ toàn dân, đứng đầu toàn quốc. Đến 31-12-2021 so với kế hoạch BHXH Việt Nam giao, toàn tỉnh có 211.627 người tham gia BHXH bắt buộc, đạt 104,4%; 1.657.529 người tham gia BHYT, tỷ lệ bao phủ 93,1% dân số, đạt 101,4%; 199.941 người tham gia BHTN, đạt 104,7%.

Năm 2021, BHXH tỉnh phối hợp với các sở, ban, ngành thực hiện tốt công tác thu BHXH, BHYT, BHTN; triển khai nhiều giải pháp tích cực cải cách thủ tục hành chính; giảm thủ tục, thời gian thực hiện thu, nộp các loại bảo hiểm. Đến hết năm 2021, số thu BHXH, BHYT, BHTN đạt 4.860 tỷ đồng; số nợ BHXH, BHYT, BHTN giảm còn 155 tỷ đồng (trong đó, số tiền khoanh nợ do chủ đơn vị bỏ trốn, mất tích đã báo cáo BHXH Việt Nam 31 tỷ đồng); tỷ lệ nợ còn 3,09%. Công tác cấp sổ BHXH, thẻ BHYT được thực hiện kịp thời, đúng quy định, tạo thuận lợi cho người lao động và người dân tham gia và thụ hưởng chế độ BHXH, BHYT, BHTN; trong đó, cấp 39.800 sổ BHXH, 666.600 thẻ BHYT. Việc chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động và người dân trên địa bàn tỉnh đảm bảo an toàn, đầy đủ, kịp thời. Trong năm, đã chi trả 5.986 tỷ đồng (tăng 368 tỷ đồng so với năm 2020) cho chính sách BHXH, BHYT, BHTN. Công tác giám định BHYT triển khai và thực hiện theo Luật BHYT sửa đổi; các văn bản hướng dẫn của Luật sửa đổi. BHXH tỉnh đã tăng cường phối hợp với các cơ sở khám chữa bệnh (KCB) trên địa bàn làm tốt công tác KCB BHYT, đảm bảo chi đúng, chi đủ; Tăng cường kiểm tra đột xuất các cơ sở KCB trên địa bàn toàn tỉnh để kịp thời chấn chỉnh, ngăn chặn tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT, chú trọng kiểm tra các cơ sở KCB có số chi phí BHYT lớn và kiểm tra chéo giữa các bệnh viện với nhau, đồng thời kiểm tra xác minh tình trạng lạm dụng quỹ BHYT được phát hiện qua Hệ thống; kiên quyết từ chối thanh toán chi phí KCB BHYT không đúng quy định, bất hợp lý, đồng thời chỉ đạo các giám định viên tăng cường kiểm tra bệnh nhân nội trú và giám sát chặt chẽ chi phí KCB BHYT tại các cơ sở KCB. BHXH tỉnh Nam Định ký hợp đồng KCB BHYT với 42 cơ sở KCB BHYT. Đối với Trung tâm y tế của 9 huyện, BHXH tỉnh phân cấp cho BHXH các huyện trực tiếp ký hợp đồng. Đến ngày 31-12-2021, toàn tỉnh có 2.800.770 lượt người KCB BHYT với tổng chi phí 1.220 tỷ đồng. Trong đó: KCB ngoại trú 2.602.030 lượt người; KCB nội trú 198.740 lượt người.

Về nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính (TTHC) hệ thống BHXH toàn tỉnh đã đẩy mạnh nhằm giải quyết thủ tục trong lĩnh vực BHXH cho người dân, doanh nghiệp theo hướng nhanh gọn, thuận lợi, đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHXH, BHYT và phòng chống dịch COVID-19. Toàn tỉnh có trên 3.200 đơn vị sử dụng lao động giao dịch qua phần mềm Quản lý thu, sổ thẻ (chiếm trên 92% tổng số đơn vị tham gia BHXH, BHYT). BHXH tỉnh đã chủ động, tích cực chỉ đạo các đơn vị trực thuộc nhanh chóng tổ chức triển khai các chính sách hỗ trợ người lao động (NLĐ), người sử dụng lao động (NSDLĐ) gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, gồm: Nghị quyết số 68/NQ-CP, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg, Nghị quyết số 126/NQ-CP; đặc biệt là Nghị quyết số 116/NQ-CP, Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ NLĐ, NSDLĐ từ Quỹ BHTN. Đến nay, có 170.560 người được nhận hỗ trợ từ Quỹ BHTN với số tiền là 395 tỷ 458 triệu đồng.

Vì quyền lợi của người dân và doanh nghiệp

Năm 2022 dự báo dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, đòi hỏi, yêu cầu BHXH tỉnh phải có kế hoạch thích ứng linh hoạt, phù hợp; tiếp tục đổi mới phương thức, cách thức hoạt động của hệ thống, đặc biệt là việc tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng, sử dụng công nghệ, chuyển đổi số để nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức thực hiện chính sách, chế độ BHXH, BHYT, BHTN trong tình hình mới.

Phát huy những thành quả đạt được, năm 2022, BHXH tỉnh tập trung cao độ, nỗ lực cao nhất, triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm thực hiện các mục tiêu đề ra tại Chương trình hành động số 27-CTr/TU của Tỉnh ủy Nam Định về thực hiện Nghị quyết số 28/NQ-TW; phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu về phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, BHTN, BHXH tự nguyện do BHXH Việt Nam giao. Tích cực thực hiện cải cách TTHC, ứng dụng công nghệ thông tin. Triển khai dịch vụ công trực tuyến trong liên thông thanh toán điện tử, giao dịch điện tử, giải quyết TTHC trên cổng dịch vụ công quốc gia. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN và đẩy mạnh thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp không dùng tiền mặt qua hệ thống ngân hàng. Tăng cường công tác quản lý quỹ BHXH, công tác thanh tra, kiểm tra để chính sách BHXH, BHYT, BHTN mang lại sự hài lòng cho người dân và doanh nghiệp. Thực hiện chặt chẽ quy trình giám định trong công tác KCB BHYT, đảm bảo đúng chế độ chính sách, đúng đối tượng và quyền lợi cho người tham gia BHYT khi đi KCB tại các cơ sở y tế. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến sâu rộng các chế độ chính sách BHXH-BHYT. Tiếp tục triển khai tuyên truyền Nghị quyết 28/NQ-TW, Luật BHXH, Luật BHYT sửa đổi với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền phù hợp với đặc điểm, tính chất đặc thù của từng nhóm đối tượng, tập trung vào nhóm đối tượng là nông dân, lao động khu vực phi chính thức; phát huy vai trò của những tổ chức, cá nhân có uy tín trong cộng đồng dân cư để vận động nhân dân tham gia BHXH tự nguyện. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ thuộc lĩnh vực chuyên môn để xử lý kịp thời những phát sinh, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN, tiếp tục duy trì kỷ cương hành chính, thực hiện chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Ngay những tháng đầu năm 2022, BHXH tỉnh chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan cho doanh nghiệp, người dân; thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo an sinh xã hội, nhất là đối với người yếu thế, người dân, người gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; thống nhất quan điểm chỉ đạo xuyên suốt “lấy người dân, doanh nghiệp làm chủ thể, trung tâm phục vụ”. Tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số, phát huy tối đa nền tảng, nguồn lực về cán bộ, cơ sở vật chất, công nghệ thông tin trong các hoạt động quản lý, nghiệp vụ của ngành BHXH để phục vụ doanh nghiệp, người dân./.

Trần Văn Dũng

Giám đốc BHXH tỉnh