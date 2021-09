Chuyển biến trong bảo đảm trật tự an toàn giao thông

Với sự tập trung chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trong đó lực lượng Công an giữ vai trò nòng cốt, từ đầu năm đến nay công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực.

Cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường Nam Định - Phủ Lý.

Tại huyện Hải Hậu, để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, công tác tuyên truyền các văn bản pháp luật về trật tự ATGT được đẩy mạnh. Trung tá Vũ Đức Đạt, Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông - Trật tự (Công an huyện) cho biết, trong 8 tháng đầu năm 2021, đơn vị đã tổ chức 193 lượt tuyên truyền lưu động trên các trục đường chính, nơi tập trung đông dân cư, ở các “điểm đen” giao thông; phối hợp với Đài Phát thanh huyện phát 15 bài tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ và các quy tắc an toàn khi tham gia giao thông. Phối hợp với Trung tâm Văn hóa, thông tin, thể thao huyện và Đài truyền thanh 34 xã, thị trấn thường xuyên tuyên truyền về các hoạt động ra quân tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm của người điều khiển mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; Nghị định 100/2019/NĐ-CP, ngày 30-12-2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt; những quy định mới trong công tác đảm bảo trật tự ATGT, trật tự công cộng. Bên cạnh đó, Công an huyện phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn trên địa bàn thường xuyên tuyên truyền, nêu gương người tốt, việc tốt; phân tích hậu quả, nguyên nhân các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, trách nhiệm của cá nhân, tổ chức để xảy ra tai nạn; lên án các hành vi đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ. Huyện duy trì việc thông báo công khai kết quả hàng ngày, hàng tuần xử lý vi phạm trật tự ATGT của lực lượng Công an, tạo sự đồng thuận, nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật giao thông của nhân dân. Bên cạnh đó huyện mở rộng các hình thức vận động quần chúng tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với bảo đảm trật tự ATGT. Hiện tại, cả 546 xóm, tổ dân phố trên địa bàn đã có mô hình tuyến đường chi Đoàn Thanh niên, tuyến đường do chi Hội Phụ nữ, tuyến đường do Hội Cựu chiến binh tự quản xanh - sạch - đẹp; phong trào cửa sông an toàn, bến đò an toàn, tổ tự quản trên biển, làng chài bình yên.

Ở Vụ Bản, hoạt động phối hợp bảo đảm trật tự ATGT được đẩy mạnh. Từ đầu năm đến nay, Công an huyện đã 8 lần phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện, xử lý các vi phạm về trật tự ATGT, kết hợp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm. Kết quả, đã phát hiện 36 trường hợp vi phạm trật tự ATGT, tạm giữ 32 xe mô tô, trong đó vi phạm về nồng độ cồn 16 trường hợp, 1 đối tượng bị bắt giữ vì tàng trữ trái phép chất ma túy. Đội Cảnh sát Giao thông - Trật tự đã phối hợp với các đội nghiệp vụ của Công an huyện thường xuyên tuần tra, kiểm soát, xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật giao thông đường bộ; vi phạm trong phòng, chống dịch COVID-19. Kết quả, đã tuyên truyền, chấn chỉnh 2 điểm kinh doanh dịch vụ ăn uống vi phạm; xử lý 15 trường hợp người điều khiển phương tiện giao thông không đeo khẩu trang nơi công cộng. Công an huyện đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền thị trấn Gôi và các xã: Tam Thanh, Liên Bảo, Thành Lợi, Hiển Khánh tuyên truyền, nhắc nhở bảo đảm trật tự ATGT trên địa bàn; thực hiện giải tỏa 4 lượt lều quán bán hàng, 5 biển quảng cáo che khuất tầm nhìn giao thông; ký cam kết không tái lấn chiếm hành lang ATGT với 10 hộ dân ven các tuyến đường liên xã. Phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức 97 lượt tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ; các quy định của Nghị định 100/2019/NĐ-CP, ngày 30-12-2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt; thực hiện mô hình "Cổng trường ATGT" tại các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn.

Trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, từ đầu năm Công an huyện Nam Trực đã chủ động thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự ATGT; tham mưu thành lập 8 chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch bệnh tại các bến đò ngang nối liền Nam Trực với các huyện Nghĩa Hưng, Vụ Bản và sang tỉnh Thái Bình. Trước diễn biến mới của dịch bệnh, từ ngày 15-7-2021, huyện Nam Trực quyết định thành lập thêm chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch COVID-19 đặt trên tỉnh lộ 490C ở địa bàn xã Nghĩa An. Đến nay đã thực hiện kiểm tra, kê khai lịch trình đối với hơn 20 nghìn lượt người, phương tiện đi qua chốt; chỉ dẫn nơi xét nghiệm nhanh COVID-19 và yêu cầu quay đầu, không cho trên 300 lượt người, phương tiện vào địa bàn huyện do không đủ điều kiện cần thiết.

Tại địa bàn thành phố Nam Định và các huyện: Trực Ninh, Xuân Trường, Giao Thủy, Nghĩa Hưng, Ý Yên, Mỹ Lộc, công tác bảo đảm trật tự ATGT cũng được cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và lực lượng Công an triển khai, thực thi bằng nhiều giải pháp đồng bộ, bảo đảm trật tự ATGT phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, giao thương vận chuyển hàng hóa cả trên đường bộ, đường sắt, đường thủy. Theo số liệu của Công an tỉnh, trong 8 tháng đầu năm 2021, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 58 vụ tai nạn giao thông, làm chết 30 người, bị thương 48 người. So với cùng kỳ năm 2020, số vụ tai nạn giảm 12%, số người chết giảm 6%, số người bị thương giảm 20%./.

