Gắn phát triển kinh tế với giữ vững chủ quyền an ninh tuyến biển

Tỉnh Nam Định có bờ biển dài 72km, với 13 nghìn ha rừng đặc dụng ngập mặn, hàng nghìn ha bãi bồi, nối với 4 cửa sông lớn; khu vực biên giới biển của tỉnh gồm 19 xã, thị trấn, với gần 192 nghìn dân, trong đó có trên 46% là đồng bào Công giáo. Khu vực tuyến biển của tỉnh không chỉ là địa bàn có tiềm năng phát triển kinh tế mà còn có vị trí chiến lược trong hướng phòng thủ quan trọng của tỉnh và Quân khu 3. Xác định rõ điều đó, những năm qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển vùng kinh tế biển gắn với củng cố quốc phòng - an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh tuyến biển của tỉnh.

Cán bộ Đồn Biên phòng Ngọc Lâm tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khoá X) về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 và Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII) về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các cấp, các ngành và nhân dân các huyện ven biển đã tập trung triển khai hiệu quả các giải pháp đẩy mạnh phát triển vùng kinh tế biển của tỉnh. Đến nay, kinh tế biển, các vùng ven biển đang dần trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; hàng năm đóng góp trên 25% tổng giá trị sản xuất trên địa bàn tỉnh. Các địa phương vùng ven biển luôn đi đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM), đóng góp quan trọng thực hiện hiệu quả Chương trình xây dựng NTM của tỉnh. Với chủ trương kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với phát triển quốc phòng - an ninh, đảm bảo mỗi bước phát triển kinh tế - xã hội là một bước củng cố quốc phòng - an ninh, các cấp, các ngành trong tỉnh đã triển khai đồng bộ, thống nhất việc xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội gắn với xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vùng ven biển; xây dựng vững chắc khu vực phòng thủ ba huyện ven biển; đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Trong đó phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh phối hợp chặt chẽ với lực lượng vũ trang địa phương bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới biển của tỉnh. Đảng ủy BĐBP tỉnh đã xây dựng các nghị quyết chuyên đề về “Nâng cao năng lực quản lý, bảo vệ chủ quyền vùng biển”, “Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác vận động quần chúng”, “BĐBP Nam Định chung sức xây dựng NTM”; thường xuyên nắm chắc tình hình, tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương tích cực triển khai các dự án phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng khu vực phòng thủ khu vực ven biển; đề xuất giải pháp xây dựng lực lượng vũ trang, dân quân biển, huy động nhân dân tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền vùng biển và có chủ trương biện pháp hiệu quả giải quyết các vấn đề vi phạm an ninh, chủ quyền vùng biển. Đồng thời tăng cường phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân các xã, thị trấn ven biển, ngư dân nâng cao nhận thức về vị trí, tầm quan trọng của biển, đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; nhiệm vụ tham gia xây dựng và bảo vệ chủ quyền, an ninh vùng biển; hệ thống luật biên giới, biển, đảo Việt Nam và quốc tế; các quy định về quản lý, khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường biển… với các hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú như: Thông qua các hội nghị của địa phương; trên phương tiện thông tin đại chúng; thông qua các lớp bồi dưỡng, giáo dục quốc phòng và an ninh, phổ biến pháp luật; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về “Biên giới và BĐBP”, “Pháp luật biên giới quốc gia”… Trong 5 năm qua, BĐBP tỉnh đã tuyên truyền trực tiếp cho trên 27 nghìn lượt người; tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh 140 giờ; phối hợp với các đoàn thể địa phương vận động trên 2.000 người đăng ký tham gia phong trào toàn dân bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; trên 1.800 người tham gia các tổ tàu, thuyền, khu vực đầm bãi, bến neo đậu an toàn. Bên cạnh đó, các đơn vị BĐBP tỉnh phối hợp với các địa phương, cơ quan quân sự, công an xây dựng lực lượng dân quân tự vệ biển, các tổ, đội tự quản an ninh trật tự ở thôn, xóm vững mạnh, rộng khắp; phối hợp với các lực lượng kịp thời huy động phương tiện, nhân lực tìm kiếm cứu nạn, xua đuổi tàu cá nước ngoài vi phạm chủ quyền vùng biển; thành lập các tổ tàu thuyền an toàn, tổ bến bãi an toàn, tổ tự quản an ninh trật tự, tổ nuôi trồng thủy sản, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc. Trong quá trình hoạt động, các tổ, đội tự quản đã phát huy hiệu quả hoạt động, tham gia tích cực vào công tác giữ gìn an ninh trật tự, thường xuyên trao đổi, cung cấp cho các đồn biên phòng nhiều thông tin có giá trị về tình hình an ninh, an toàn trên biển, góp phần đấu tranh hiệu quả với các hoạt động khai thác hải sản trái quy định, hủy hoại tài nguyên biển; gian lận thương mại, trộm cắp ngư cụ; tàu thuyền nước ngoài xâm nhập khai thác hải sản trái phép trên khu vực biển của tỉnh…, góp phần quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới biển của tỉnh.

Thời gian tới, bám sát chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 11-10-2018 của BCH Trung ương Đảng (khóa XII) về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết số 05 của BCH Đảng bộ tỉnh (khóa XX) về xây dựng, phát triển vùng kinh tế ven biển tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo, BĐBP tỉnh tiếp tục tham mưu cho tỉnh xây dựng quy hoạch, dự án kinh tế - xã hội gắn với nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ chủ quyền vùng biển của tỉnh; trong đó, ưu tiên phát triển hạ tầng giao thông; các khu, cụm công nghiệp; khu đô thị ven biển; các công trình phòng, chống thiên tai, neo đậu tàu, thuyền tránh bão gắn với thế trận phòng thủ biên giới biển. Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác biên phòng, xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh, phát huy sức mạnh tổng hợp quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia trên biển./.

Bài và ảnh: Thu Thủy