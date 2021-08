Xây dựng lực lượng Công an xã chính quy, tinh nhuệ

Quán triệt Nghị quyết số 22-NQ/TW của Bộ Chính trị, Đề án của Bộ Công an về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 08-CT/TU; UBND tỉnh ban hành Đề án số 07/ĐA-UBND về Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Sau gần 3 năm triển khai, đến nay, 100% xã, thị trấn trong tỉnh đã có ít nhất 5 đồng chí Công an chính quy góp phần giữ vững an ninh trật tự ngay từ cơ sở.

Công an thị trấn Quất Lâm (Giao Thủy) phối hợp với lực lượng Biên phòng tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp.

Sáng tạo trong tham mưu, tổ chức thực hiện

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, Công an tỉnh phối hợp với Sở Nội vụ, cấp ủy, chính quyền địa phương và Công an các huyện, thành phố đánh giá thực trạng tình hình, những khó khăn, vướng mắc, thống nhất phương án bố trí Công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh Công an xã, thực hiện đồng bộ trên địa bàn tỉnh. Trước tháng 10-2017, Công an tỉnh đã bố trí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã đối với thị trấn Nam Giang (Nam Trực), xã Xuân Ngọc (Xuân Trường), xã Lộc An (thành phố Nam Định) là 3 địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự (ANTT). Đến tháng 10-2019, Công an tỉnh triển khai 12 đợt điều động, hoàn thành bố trí Công an chính quy đối với 204/204 xã, thị trấn của tỉnh, trung bình mỗi địa bàn có 3 đồng chí. Đến tháng 8-2020, Công an tỉnh tiếp tục điều động thêm lực lượng từ các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh và các đội nghiệp vụ của Công an huyện về các địa phương, đảm bảo bố trí ít nhất mỗi xã, thị trấn có 5 đồng chí Công an chính quy. Đến nay, 100% Công an xã chính quy đã thành lập Chi bộ Đảng Công an xã; trưởng Công an cấp xã đều được bầu vào cấp ủy tại đại hội đảng bộ các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2020-2025.

Trước khi bố trí Công an chính quy, tỉnh Nam Định có 196 trưởng Công an xã, 178 phó trưởng Công an xã và 1.686 Công an viên bán chuyên trách. Để chuyển dịch nhiệm vụ công tác của lực lượng này, Công an tỉnh đã tham mưu cấp ủy đảng, chính quyền địa phương xây dựng 4 phương án bố trí, sắp xếp đối với lãnh đạo Công an xã bán chuyên trách theo định hướng: Bố trí, sắp xếp trưởng, phó trưởng Công an xã trong nguồn quy hoạch nhân sự cấp xã nhiệm kỳ 2015-2020 sang đảm nhiệm chức danh cán bộ cấp xã nếu có đủ tiêu chuẩn và địa phương có nhu cầu; bố trí, sắp xếp Trưởng Công an xã, phó trưởng Công an xã sang đảm nhiệm chức danh công chức khác nếu chức danh còn thiếu và đáp ứng được tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của chức danh còn thiếu đó; đối với trưởng Công xã chưa bố trí, sắp xếp được thì tạm thời bố trí giữ chức vụ phó trưởng Công an xã; đối với phó trưởng Công an xã hiện đang công tác chưa bố trí, sắp xếp công tác khác phù hợp thì giải quyết chế độ chính sách trong giai đoạn 2019-2021. Đến nay, toàn tỉnh có 99,5% trưởng, phó Công an xã bán chuyên trách đã được bố trí vị trí, lĩnh vực công tác khác hoặc được giải quyết chế độ chính sách theo quy định. Đối với Công an viên bán chuyên trách, các xã, thị trấn tiếp tục bố trí, sử dụng để phối hợp cùng lực lượng Công an chính quy thực hiện các mặt công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cơ sở...

Hiệu quả hoạt động của lực lượng Công an xã

Theo đánh giá của Công an tỉnh, sau gần 3 năm triển khai đưa lực lượng Công an chính quy về xã, tình hình an ninh xã hội trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Lực lượng Công an xã đã phối hợp với Công an huyện, các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh tổ chức nắm chắc tình hình, tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai các kế hoạch bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn trên địa bàn, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ. Trên lĩnh vực bảo đảm an ninh chính trị, Công an cấp xã đã tham mưu, giải quyết một số vụ việc mâu thuẫn, khiếu tố phức tạp ở các huyện Nghĩa Hưng, Ý Yên, Nam Trực; quản lý chặt chẽ các đối tượng liên quan đến tổ chức phản động, hội nhóm trái phép trên địa bàn tỉnh; xây dựng, triển khai nhiều phương án đảm bảo ANTT trong dịp đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm được lực lượng Công an xã quyết liệt thực hiện; đồng thời tăng cường phối hợp với các đơn vị của địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo để nhân dân chủ động phòng ngừa, tích cực tham gia tố giác tội phạm. Thị trấn Ninh Cường hiện có diện tích 7,4km2, 16 tổ dân phố, 2.554 hộ dân với 10.409 nhân khẩu, trong đó đồng bào theo đạo Công giáo chiếm 94,7%. Trên địa bàn hiện có 3 đối tượng trong diện quản lý, 8 đối tượng nghiện ma túy, 12 đối tượng nghi nghiện có hồ sơ quản lý, 4 đối tượng thi hành án phạt tù cho hưởng án treo. Để nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn, từ năm 2019 đến nay, cùng với việc đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, thi hành các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, Công an thị trấn đã tham mưu chính quyền địa phương lập 4 hồ sơ đưa 4 đối tượng vào cai nghiện tại địa bàn thị trấn; lập 3 hồ sơ cai nghiệm ma túy tại gia đình và cộng đồng… Công an thị trấn Rạng Đông (Nghĩa Hưng) đã chủ động nắm chắc hoạt động của số đầu đơn và những người thường xuyên tham gia khiếu tố liên quan đến vấn đề đất đai tại đây nhằm từng bước giảm thiểu, tiến tới chấm dứt vụ việc đã kéo dài nhiều năm. Công an xã Liên Minh (Vụ Bản) làm tốt công tác quản lý cư trú, nắm chắc số hộ, số người ở các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Bảo Minh thường xuyên tạm trú trên địa bàn, góp phần bảo đảm ANTT.

Bên cạnh đó, lực lượng Công an thường xuyên vận động các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh và hộ gia đình chủ động, tự giác lắp đặt camera để phòng ngừa, hỗ trợ công tác điều tra, xử lý tội phạm. Trong gần 3 năm qua, lực lượng Công an xã đã phối hợp, giải quyết trên 600 vụ phạm pháp hình sự, gần 100 vụ vi phạm pháp luật về ma túy; rà soát, củng cố 36 loại mô hình, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đi vào hoạt động nền nếp, hiệu quả; triển khai mô hình “Trường học văn minh, học sinh thân thiện, không có ma túy và bạo lực học đường” tại 420 cơ sở giáo dục; phối hợp phát động đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc tại 100% địa bàn xã, thị trấn. Đặc biệt, trong những tháng đầu năm 2021, lực lượng Công an xã đã góp phần cùng lực lượng Công an trong tỉnh hoàn thành cấp 1,4 triệu căn cước công dân gắn chíp điện tử cho công dân từ đủ 14 tuổi trở lên, là tỉnh dẫn đầu toàn quốc thực hiện Dự án sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân./.

Bài và ảnh: Xuân Thu