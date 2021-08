Một năm học vượt khó thắng lợi

Năm học 2020-2021 diễn ra trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 có những diễn biến phức tạp trên phạm vi thế giới, khu vực, trong nước và tại địa phương tác động sâu sắc đến đời sống kinh tế - xã hội của nhân dân trong tỉnh và các hoạt động của ngành Giáo dục và Đào tạo (GD và ĐT). Tuy nhiên, toàn ngành GD và ĐT đã vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc toàn diện các nhiệm vụ được giao với những kết quả nổi bật.

Học sinh Trường THPT C Hải Hậu (Hải Hậu) trong một giờ học thực hành.

Báo cáo tại hội nghị tổng kết năm học, lãnh đạo Sở GD và ĐT khẳng định, có được kết quả đó, toàn ngành GD và ĐT đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát, thường xuyên của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp đồng bộ của các sở, ban, ngành và các cấp uỷ Đảng, chính quyền, sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là sự đồng lòng trách nhiệm, tâm huyết của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý (CBQL) giáo dục các cấp và học sinh các cấp học. Toàn ngành đã tích cực đổi mới, sáng tạo trong công tác bồi dưỡng đội ngũ tạo động lực cho CBQL, giáo viên tích cực, chủ động, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy cũng như trong tự học, tự bồi dưỡng. Các nhà trường tạo mọi điều kiện để giáo viên được tham gia học tập, nâng cao trình độ chuyên môn đạt chuẩn và trên chuẩn theo quy định của các cấp học; đẩy mạnh các phong trào thi đua, nâng cao chất lượng giáo dục đại trà cũng như bồi dưỡng học sinh giỏi; mạnh dạn áp dụng các mô hình, phương pháp giáo dục tiên tiến phù hợp với thực tiễn của địa phương; tăng cường, đổi mới sinh hoạt chuyên môn tại các tổ, khối chuyên môn trong trường, cụm trường, đảm bảo chương trình bồi dưỡng thường xuyên ở các cấp học. Trong năm học, đã có trên 39 nghìn lượt CBQL và giáo viên cốt cán các cấp học được tham gia tập huấn, bồi dưỡng nâng cao chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ, thực hành các kỹ năng. Đặc biệt, Sở GD và ĐT, Phòng GD và ĐT chỉ đạo giám sát chặt chẽ việc xây dựng kế hoạch và triển khai nội dung sinh hoạt chuyên môn; đẩy mạnh hoạt động của cụm trường; đổi mới cách tiếp cận trong việc thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) hiện hành theo hướng tinh giản, từng bước tiếp cận Chương trình GDPT 2018; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh; giáo dục STEM, hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh.

Các đơn vị, trường học đã làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương quan tâm chăm lo sự nghiệp giáo dục từ đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng mới, tu sửa, nâng cấp phòng học, phòng chức năng, mua sắm thêm thiết bị và phương tiện, dụng cụ học tập đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh; môi trường giáo dục được thiết lập theo hướng thân thiện, xanh - sạch - đẹp - an toàn; công tác an ninh, an toàn trường học được giữ vững. Tính đến hết tháng 7-2021, toàn tỉnh có 658/727 trường đạt chuẩn quốc gia (đạt 90,5%); 484/727 trường được công nhận chuẩn xanh - sạch - đẹp - an toàn (66,57%). Ở khối mầm non, 100% trường thực hiện tốt việc đảm bảo an toàn về thể chất và tinh thần cho trẻ, thực hiện các quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện… Kết thúc năm học, tỷ lệ trẻ được nuôi ăn bán trú đạt 97,57%; trẻ suy dinh dưỡng chỉ còn 1,73%. Ở khối tiểu học, tuy thời điểm đầu năm học, tại các trường giáo viên còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, song bằng các giải pháp như hội thảo, dự giờ, sinh hoạt chuyên môn..., các trường đã kịp thời tháo gỡ khó khăn, hoạt động dạy học dần đi vào nền nếp, chất lượng giáo dục đối với học sinh lớp 1 có những bước tiến tích cực, học sinh được phát triển toàn diện cả về kiến thức, kỹ năng cùng những năng lực, phẩm chất cần thiết. Đặc biệt, vào thời điểm cuối năm học, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, các trường khối trung học đã tổ chức ôn tập củng cố kiến thức cho học sinh lớp 9 dự thi vào lớp 10 và học sinh lớp 12 dự thi tốt nghiệp THPT theo hình thức trực tuyến và trực tiếp một cách linh hoạt, đảm bảo duy trì chất lượng dạy học. Kết quả tốt nghiệp THCS đạt 99,95%; tốt nghiệp THPT đạt 99,93%; điểm trung bình các môn thi tốt nghiệp THPT đạt 6,996 điểm, xếp thứ 2 toàn quốc. Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, tỉnh ta có 77/92 học sinh dự thi đoạt giải (4 giải Nhất, 19 giải Nhì, 25 giải Ba, 29 giải Khuyến khích), tỷ lệ đạt giải 83,7%, thuộc tốp 5 đơn vị có tỷ lệ đạt giải cao nhất toàn quốc. Việc đổi mới, nâng cao chất lượng các kỳ thi, cuộc thi, hội thi được quan tâm. Trong số 98 dự án khoa học kỹ thuật (KHKT) và 92 sản phẩm STEM dự cuộc thi KHKT và ngày Hội STEM dành cho học sinh trung học cấp tỉnh có 57 sản phẩm STEM đạt loại xuất sắc, 56 dự án KHKT đạt giải; 2 dự án xuất sắc nhất được chọn tham dự Cuộc thi KHKT toàn quốc, 1 dự án đạt giải Ba, 1 dự án được trao giải “Triển vọng”. Hội thi Hùng biện tiếng Anh cấp tỉnh có 56 đơn vị tham gia với tổng số 390 học sinh. Kết quả, 181 học sinh đạt giải (20 giải Nhất, 42 giải Nhì, 58 giải Ba, 61 giải Khuyến khích)...

Năm học 2021-2022 đã bắt đầu với những khó khăn đặc biệt do tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp. Với những kinh nghiệm, giải pháp vượt khó của năm học 2021-2022, toàn ngành GD và ĐT tiếp tục phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm học, đáp ứng tốt các mục tiêu giáo dục, khẳng định vị thế là một trong những đơn vị dẫn đầu về GD và ĐT trong toàn quốc./.

Bài và ảnh: Minh Thuận