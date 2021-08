Tăng cường phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên không gian mạng

Theo số liệu của các ngành chức năng, trên địa bàn tỉnh hiện có hơn 235 nghìn thuê bao internet, 21 nghìn 500 thuê bao điện thoại cố định, 1 triệu 400 nghìn thuê bao điện thoại di động, trong đó có khoảng trên 1 triệu thuê bao 3G, 4G kết nối internet. Tỷ lệ phủ sóng di động 3G trên địa bàn tỉnh đạt 100% với tổng số 1.361 trạm, trong đó 4G đã lắp đặt được 1.054 trạm. Lợi dụng những thành tựu của khoa học công nghệ, sự phát triển của mạng internet, mạng xã hội, các thế lực thù địch, phản động thường xuyên thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”, đăng tải thông tin sai trái, thù địch, đi ngược lại với đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, kích động kêu gọi tham gia và tụ tập đông người biểu tình, gây rối an ninh trật tự. Đáng chú ý là tình trạng vi phạm pháp luật liên quan đến tội phạm sử dụng công nghệ cao đang diễn biến phức tạp, số đối tượng phạm tội bị phát hiện, bắt giữ hầu hết trong độ tuổi thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên. Trong đó nổi lên một số loại tội phạm mới xuất hiện như lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến hoạt động đầu tư tài chính vào các sàn giao dịch tiền ảo, tiền điện tử; thu thập, tàng trữ, trao đổi mua bán công khai hóa đơn trái phép, thông tin về tài khoản ngân hàng; truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy qua mạng internet. Ngoài ra, một số loại tội phạm lợi dụng các trang mạng xã hội để cưỡng đoạt tài sản mua bán, hướng dẫn chế tạo các loại súng hơi, công cụ hỗ trợ và các loại vũ khí...

Công an huyện Giao Thủy xử phạt đối tượng tung tin giả trên mạng xã hội.

Xác định tầm quan trọng của công tác quản lý không gian mạng, từ giữa năm 2020 Công an tỉnh, Tỉnh Đoàn, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức ký giao ước thi đua thực hiện kế hoạch liên tịch về phối hợp, phát động đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc; phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên không gian mạng. Công an tỉnh phối hợp với Tỉnh Đoàn, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giáo dục và Đào tạo đẩy mạnh tuyên truyền dưới nhiều hình thức, nội dung phong phú, thiết thực; đồng thời thường xuyên cập nhật, thông báo kịp thời những âm mưu, phương thức, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động, của tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng nhằm nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác của người quản lý, sử dụng mạng internet, mạng viễn thông. Phối hợp với Báo Nam Định, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; mở rộng các hình thức tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh tích cực sử dụng, khai thác hữu ích mạng internet, mạng xã hội; kịp thời đấu tranh, ngăn chặn, phát giác các loại tội phạm, vi phạm pháp luật trên không gian mạng... Công an tỉnh đã phát huy vai trò lực lượng nòng cốt, chủ động thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, quản lý hoạt động của các đối tượng phản động, cơ hội chính trị, không để xảy ra hoạt động móc nối, lôi kéo, kích động đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh. Tăng cường phối hợp với gia đình, nhà trường, cơ quan, đơn vị, tổ dân phố, thôn, xóm quản lý, giáo dục trên 120 trường hợp có biểu hiện nghi vấn hoặc có điều kiện, khả năng phạm tội, vi phạm pháp luật trên không gian mạng. Từ tháng 6-2020 đến nay, lực lượng Công an đã tiếp nhận thông tin, giải quyết 15 đơn tố giác về tội phạm sử dụng công nghệ cao; phát hiện, xác lập và triệt phá 3 chuyên án về tội phạm sử dụng công nghệ cao, quyết định khởi tố 7 vụ án. Trong đó có 3 vụ “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”; 2 vụ “Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy qua mạng xã hội Telegram”; 1 vụ “Làm giả con dấu, tài liệu cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức và thu thập, tàng trữ, trao đổi mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”; 1 vụ “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”... Phát hiện, xử lý vi phạm hành chính 20 vụ đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến dịch COVID-19, tình hình địa phương, chỉnh sửa ảnh văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, lan truyền văn bản giả của Sở Giáo dục và Đào tạo... Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Công an tỉnh theo dõi xử lý 2 tài khoản facebook cung cấp không đúng sự thật về dịch bệnh COVID-19; tổ chức giám định tư pháp nội dung, tiếp nhận và xử lý 1 đơn thư tố cáo tài khoản facebook sử dụng thông tin, hình ảnh không được chấp thuận, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của cá nhân trên mạng. Một số vụ việc đã bị lực lượng Công an bóc gỡ, ngăn chặn: Khoảng giữa tháng 6-2020, Lê Văn Cường (SN 1993), hộ khẩu thường trú tại thị trấn Mỹ Lộc (Mỹ Lộc) sử dụng tài khoản Zalo “Khủng Nong” và “Subaru” để tạo lập 2 nhóm chat Zalo lấy tên là “lếu lều” và “meow”. Cường đã sử dụng hai tài khoản trên để tìm kiếm các hình ảnh, video clip khiêu dâm, đồi trụy trên Zalo và chia sẻ những hình ảnh, video clip này vào hai nhóm “lếu lều” và “meow”. Tổng cộng Cường đã đăng tải 1.932 hình ảnh, video clip có nội dung khiêu dâm, đồi trụy với tổng dung lượng là 21,406 gigabyte (GB) để phổ biến cho các đối tượng thành viên xem với mục đích thu phí của các đối tượng tham gia làm thành viên của nhóm, mức phí là 50.000 đồng/1 tháng hoặc 100.000 đồng/1 lần tham gia nhóm không giới hạn thời gian. Vụ việc Phan Thành Vinh (SN 1997), Nguyễn Rin (SN 1999) và Lâm Thành Tiến (SN 1998) cùng trú tại thị xã Quảng Trị (Quảng Trị) bàn bạc với nhau lên mạng internet để chiếm quyền sử dụng (hack) tài khoản Facebook của người Việt Nam đang sinh sống, làm việc, học tập ở nước ngoài sau đó sử dụng Facebook đã hack được nhắn tin để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người thân chủ tài khoản. Bên cạnh đó lực lượng chức năng cũng xử lý nhiều trường hợp đăng tin không đúng sự thật về dịch COVID-19 như vụ việc ngày 2-2-2021, Đỗ Thị Thoan (SN 1991), hộ khẩu thường trú xã Nghĩa Hải (Nghĩa Hưng) đăng tải nội dung “Hiện tại dịch bệnh corona đã xuất hiện tại Nghĩa Hải” trên trang Fanpage “BEAT Nghĩa Hưng” được nhiều lượt like, bình luận và chia sẻ gây tâm lý hoang mang trong nhân dân. Công an tỉnh đã phối hợp với Sở Y tế xác minh đến thời điểm đó chưa ghi nhận trường hợp nào dương tính với COVID-19 tại xã Nghĩa Hải và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 10 triệu đồng, yêu cầu Thoan gỡ bỏ thông tin trên trang mạng xã hội. Hoạt động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc; phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên không gian mạng thời gian qua đã phát huy hiệu quả tích cực, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh./.

Bài và ảnh: Xuân Thu