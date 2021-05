Ngành GD và ĐT thực hiện "mục tiêu kép": Vừa phòng, chống dịch bệnh vừa tổ chức ôn tập hiệu quả

Để ứng phó với dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, ngành Giáo dục và Đào tạo đã kịp thời chỉ đạo các cơ sở giáo dục triển khai kế hoạch học tập phù hợp. Đối với học sinh cuối cấp, lớp 9 chuẩn bị thi vào lớp 10 THPT và học sinh lớp 12 với kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh vào đại học thực hiện mục tiêu “kép” Vừa phòng, chống dịch bệnh vừa tổ chức ôn tập hiệu quả.

Tích cực phòng, chống dịch COVID-19

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, để tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và triển khai công tác chuyên môn trong toàn ngành, Sở GD và ĐT chỉ đạo các cơ sở giáo dục khẩn trương thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, hướng dẫn của Sở GD và ĐT về công tác phòng, chống dịch COVID-19. Cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn ngành nâng cao ý thức trách nhiệm cá nhân, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng ở địa phương để nắm chắc tình hình, chủ động xây dựng kế hoạch, kịch bản, giải pháp sẵn sàng ứng phó với tình huống dịch bệnh; kích hoạt hệ thống phòng dịch, trang thiết bị phòng dịch trong nhà trường; tăng cường kiểm tra, đôn đốc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn, phạm vi quản lý. Thực hiện nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế. Các nhà trường chuẩn bị tốt các điều kiện phòng, chống dịch để tổ chức an toàn các kỳ thi, đặc biệt là thi tuyển sinh đầu cấp và thi tốt nghiệp THPT; thường xuyên phối hợp với chính quyền, y tế địa phương và gia đình học sinh nắm bắt tình hình sức khỏe của cán bộ, giảng viên, giáo viên, nhân viên và học sinh, học viên, sinh viên, đặc biệt là nắm bắt tình hình học sinh, cán bộ giáo viên liên quan đến các trường hợp và nguồn lây nhiễm COVID-19 để có giải pháp xử lý kịp thời. Các nhà trường đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh về thực hiện phòng chống dịch bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế; tiếp tục thực hiện công tác tiêu độc, khử trùng vệ sinh lớp học, trang thiết bị dạy học đảm bảo vệ sinh, an toàn. Trong công tác tuyên truyền, xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân có nhiều nỗ lực, cố gắng, sáng tạo trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Tiêu biểu như dự án liên môn Tiếng Anh và Sinh học: “Dự án COVID-19 - thái độ và hành động của chúng ta” của giáo viên và học sinh Trường THPT Trần Hưng Đạo (thành phố Nam Định); tác phẩm tuyên tuyền gồm 20 bài thơ, vè, 28 tranh vẽ của tập thể học sinh khối 3, 4, 5 Trường Tiểu học Kim Thái (Vụ Bản) đã lồng ghép công tác phòng, chống dịch với đặc điểm của địa phương Kim Thái; sáng kiến “Dạy học STEM/STEAM theo các vấn đề thời sự: Chủ đề Corona vi-rút” của tập thể giáo viên Trường THPT Ngô Quyền (thành phố Nam Định)... có tác dụng tuyên truyền, cổ động công tác phòng, chống dịch bệnh và cổ vũ cán bộ, giáo viên, học sinh toàn ngành vượt qua mọi khó khăn, trở ngại để ổn định học tập.

Giáo viên Trường THCS Hải Thanh (Hải Hậu) dạy trực tuyến cho học sinh lớp 9 ôn thi vào lớp 10.

Tạm dừng đến trường, không dừng việc học

Thực hiện mục tiêu “tạm dừng đến trường, không dừng học”, tại các trường THCS và THPT trong tỉnh, Ban giám hiệu các nhà trường và các thầy cô giáo đã áp dụng linh hoạt các hình thức dạy học, sát cánh cùng học sinh ôn tập, phấn đấu một kỳ thi an toàn, chất lượng đúng theo chỉ đạo của Sở GD và ĐT.

Tại Trường THCS Hải Thanh (Hải Hậu), mặc dù tạm dừng đến trường nhưng học sinh lớp 9 của trường vẫn được học tập đầy đủ thông qua hình thức học tập trực tuyến. Đến nay, việc dạy học trực tuyến của trường đã được triển khai khá bài bản, đem lại hiệu quả tích cực. Để triển khai được việc dạy học trực tuyến, nhà trường đã tiến hành rà soát, chuẩn bị thiết bị dạy học SmartROOM. Ban giám hiệu, tổ chuyên môn đã tổ chức tập huấn về phương pháp sử dụng các phần mềm dạy học trực tuyến Zavi, Classroom, Zoom… cho giáo viên dạy ôn tập thi tuyển sinh vào lớp 10 vào sáng 9-5-2021. Giáo viên được giao nhiệm vụ liên hệ giao tài khoản và hướng dẫn học sinh cách học, được hướng dẫn sử dụng phần mềm, liên hệ với phụ huynh chuẩn bị thiết bị và các điều kiện cho con em mình học trực tuyến. Ngoài ra, với những trường hợp học sinh không có điều kiện để học qua internet, nhà trường phối hợp chặt chẽ với phụ huynh để chuyển nội dung, phát phiếu học tập trực tiếp đến các em. Giáo viên thiết kế các nhiệm vụ học tập và giao cho học sinh chuẩn bị trước. Cuối mỗi giờ học các thầy cô gửi phiếu chốt các kiến thức cơ bản để giúp học sinh nắm bắt nội dung chính buổi học và giao nhiệm vụ về nhà; nhận xét, đánh giá giờ học trên sổ ghi đầu bài online về sự tham gia tích cực của học sinh cũng như khuyến cáo những học sinh chưa tích cực. Trong tuần đầu triển khai dạy học trực tuyến, cuối mỗi ngày, nhà trường đều họp online đội giám sát để đánh giá hiệu quả dạy học của giáo viên. Những tiết học hay, những bài giảng thú vị, hấp dẫn sẽ được phát huy, nhân rộng. Ban giám hiệu, tổ chuyên môn cũng phát hiện những khó khăn và đề xuất các giải pháp khắc phục nhằm hỗ trợ giáo viên vượt qua những thách thức, khó khăn của việc sử dụng công nghệ và khó khăn của việc quản lý học sinh.

Tại Trường THPT Nguyễn Khuyến (thành phố Nam Định), chỉ còn hơn 1 tháng nữa là diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 nên không khí tại trường khá “nóng” cả về thời tiết và độ tập trung cho dạy trực tuyến ôn luyện cho các em. Thực hiện chỉ đạo của Sở GD và ĐT về việc chuyển dạy ôn tập cho học sinh khối 12 sang hình thức trực tuyến từ ngày 15-5, nhà trường đã chủ động xây dựng kế hoạch, thời khóa biểu chi tiết và bố trí các điều kiện cần thiết để giáo viên đến trường dạy trực tuyến, đồng thời hướng dẫn học sinh tự học; chuyển tài liệu, bài tập, website học liệu, phần mềm, kênh truyền hình có chất lượng để học sinh tự học. Đối với học sinh không đủ điều kiện ôn tập trực tuyến, giáo viên xây dựng hướng dẫn ôn tập, bài tập, đề luyện tập và in sao chuyển cho học sinh tự học, đồng thời có phương án kiểm tra, giám sát, chữa bài phù hợp cho học sinh.

Để đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên phòng chống dịch, đồng thời tổ chức ôn tập hiệu quả cho học sinh lớp 9 chuẩn bị thi vào lớp 10 THPT và học sinh lớp 12 với kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh vào đại học, Sở GD và ĐT đã hướng dẫn các nhà trường xây dựng kế hoạch và chỉ đạo cán bộ, giáo viên xây dựng các bài học điện tử, linh hoạt chọn các hình thức dạy học sao cho đạt hiệu quả cao nhất. Tới nay việc ôn tập theo hình thức trực tuyến đã được áp dụng một cách linh hoạt, hiệu quả bằng nhiều hình thức khác nhau, nhưng đều bảo đảm các yêu cầu về phòng chống dịch theo quy định. Các nhà trường cũng phối hợp với cha mẹ học sinh hỗ trợ, quản lý, giám sát học sinh trong quá trình học tập tại nhà và tăng cường kiểm tra về thời gian, nội dung, chất lượng dạy học trực tuyến của từng giáo viên; chỉ đạo giáo viên đảm bảo công tác an toàn, an ninh mạng khi tổ chức ôn tập. Các đơn vị tổ chức ôn tập cho học sinh phù hợp điều kiện thực tiễn. Quá trình ôn tập chú trọng củng cố cho học sinh nắm vững những kiến thức, kỹ năng cơ bản trong chương trình và chú ý phân loại các nhóm đối tượng học sinh để tổ chức ôn tập cho phù hợp.

Với những giải pháp kịp thời trong công tác phòng chống dịch và ôn tập, tin rằng, học sinh tỉnh ta sẽ có tâm thế tự tin để “vượt vũ môn” trong những kỳ thi quan trọng sắp tới./.

Bài và ảnh: Minh Thuận