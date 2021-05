Tuyển sinh đầu cấp: Những vấn đề cần quan tâm

Hiện tại, các đơn vị giáo dục trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành chương trình giáo dục, kiểm tra, đánh giá năm học 2020-2021 và đang tích cực chuẩn bị cho công tác tuyển sinh đầu bậc học năm học 2021-2022. Sở GD và ĐT đã chỉ đạo các đơn vị giáo dục xây dựng phương án tuyển sinh phù hợp nhằm đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh, hướng đến kỳ tuyển sinh đầu bậc học nghiêm túc, khách quan, công bằng, chính xác.

Học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong tư vấn cho học sinh các trường THCS chất lượng cao trên địa bàn tỉnh trong "Ngày hội tư vấn tuyển sinh vào lớp 10" (Ảnh chụp trước ngày 27-4-2021). Ảnh: Do cơ sở cung cấp

Dự kiến năm học 2021-2022 Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong tuyển 570 học sinh vào lớp 10 (490 học sinh vào lớp chuyên, 80 học sinh vào lớp không chuyên) chia làm 16 lớp. Hiện tại trường đã có đầy đủ phòng học, phòng chức năng đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng để chuẩn bị cho công tác tuyển sinh và tiếp nhận học sinh lớp 10. Cuối tháng 4 vừa qua, trường đã tổ chức “Ngày hội tư vấn tuyển sinh vào lớp 10” với sự tham gia của đông đảo các thầy cô giáo, học sinh, cựu học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong cùng các thầy cô, các bậc phụ huynh và 500 học sinh đến từ các trường THCS chất lượng cao trên toàn tỉnh. Tại ngày hội tư vấn tuyển sinh, học sinh được cung cấp thông tin chi tiết, chính xác và chia sẻ kinh nghiệm thiết thực từ các thầy cô, học sinh của trường, các cựu học sinh về cách học tập khi ngày tuyển sinh vào lớp 10 đang đến gần.

Năm học 2021-2022, dự kiến Trường Tiểu học Trần Nhân Tông (thành phố Nam Định) tuyển 245 học sinh vào 7 lớp 1. Hiện tại trường có đầy đủ phòng học và các phòng chức năng đảm bảo cho 100% học sinh được học 2 buổi/ngày. Các phòng học có đầy đủ bàn, ghế, bảng từ chống lóa, các thiết bị hiện đại như máy tính, máy chiếu, âm thanh loa đài... đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng cho học sinh ngồi học. Chuẩn bị tiếp nhận học sinh lớp 1, nhà trường đã rà soát cơ sở vật chất, xác định nhu cầu giáo viên của từng môn học, lớp học để tham mưu, xây dựng kế hoạch sắp xếp, bố trí sử dụng, bổ sung đội ngũ giáo viên đảm bảo thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới 2018. 100% cán bộ giáo viên đạt chuẩn đào tạo, trong đó 98% đạt trình độ trên chuẩn. Các trường tiểu học: Phạm Hồng Thái, Trần Quốc Toản là những đơn vị xây dựng cơ sở giáo dục chất lượng cao được sự chỉ đạo của thành phố cũng đang tích cực chuẩn bị các phương án tuyển sinh. Năm học mới Trường Tiểu học Phạm Hồng Thái dự kiến tuyển 4 lớp 1 với 140 học sinh, Trường Tiểu học Trần Quốc Toản dự kiến tuyển 6 lớp với 210 học sinh...

Hiện tại các cấp học trên toàn tỉnh đang tích cực chuẩn bị cho công tác tuyển sinh đầu cấp theo kế hoạch tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2021-2022 của UBND tỉnh. Căn cứ kế hoạch, Sở GD và ĐT đã hướng dẫn các phòng GD và ĐT, các trường THPT thực hiện công tác tuyển sinh. Đối với khối mầm non, các cơ sở giáo dục huy động 100% trẻ 5 tuổi diện phổ cập giáo dục trên địa bàn đến trường. Căn cứ điều kiện thực tế của địa phương, các trường huy động trẻ dưới 5 tuổi đến trường, lớp ở các loại hình trường, lớp công lập, tư thục. Đối với khối tiểu học, các trường tiểu học huy động 100% trẻ 6 tuổi diện phổ cập giáo dục, chú trọng huy động trẻ khuyết tật diện hòa nhập trên địa bàn xã, phường, thị trấn được giao nhiệm vụ phổ cập vào lớp 1. Đối với khối THCS, các trường huy động 100% học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học, trong độ tuổi quy định, có hồ sơ hợp lệ trên địa bàn xã, phường, thị trấn được giao nhiệm vụ phổ cập giáo dục vào lớp 6; tạo điều kiện cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn được đi học; chú trọng huy động trẻ khuyết tật diện hòa nhập đến trường học. Sở GD và ĐT cũng hướng dẫn tuyển sinh năm học 2021-2022 vào lớp 1 và lớp 6 là xét tuyển. Riêng các trường THCS chất lượng cao sẽ kết hợp giữa xét tuyển với kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh. Thời gian hoàn thành công tác tuyển sinh các cấp học nói trên trước ngày 30-6. UBND tỉnh cũng giao Sở GD và ĐT điều chỉnh lịch tuyển sinh phù hợp trong trường hợp Bộ GD và ĐT điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học do ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh. Riêng đối với khối THPT, Sở GD và ĐT đã quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022. Về cơ bản, kỳ thi giữ ổn định như những năm học trước. Tuy nhiên, do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Sở GD và ĐT trình UBND tỉnh quyết định thay bài thi tổ hợp bằng môn thi Ngoại ngữ và môn Toán, môn Ngữ văn. Sở GD và ĐT căn cứ số lượng học sinh lớp 9 năm học 2020-2021 tại các huyện, thành phố, đồng thời căn cứ kế hoạch về phân luồng học sinh sau THCS (Kế hoạch 100/KH-UBND ngày 1-11-2018 của UBND tỉnh) để giao chỉ tiêu cho từng trường THPT, Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên. Theo đó, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong tuyển sinh trong các ngày 29, 30, 31 tháng 5 với chỉ tiêu tuyển 570 học sinh, chia thành 16 lớp, trong đó có 14 lớp chuyên, 2 lớp không chuyên. Học sinh thi vào Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong phải làm 3 bài thi gồm Toán, Ngữ văn, tiếng Anh và thêm bài thi môn chuyên. Thời gian hoàn thành công tác tuyển sinh trước ngày 30-6. Đối với các trường THPT không chuyên, các trường THPT xây dựng cơ sở giáo dục chất lượng cao, các trường THPT đã đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 trở lên và các trường THPT đang xây dựng kế hoạch đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 trở lên trong giai đoạn 2021-2025 tuyển không quá 40 học sinh/lớp; các trường còn lại tuyển không vượt quá 45 học sinh/lớp. Các trường sẽ thực hiện tuyển sinh trong các ngày 15 và 16 tháng 6. Thời gian hoàn thành công tác tuyển sinh trước ngày 31-7. Ngoài ra, những trường hợp học sinh trong diện ưu tiên được tuyển thẳng và xét tuyển vào THPT theo quy định.

Hiện tại các trường học trên địa bàn tỉnh đã sẵn sàng các điều kiện để tiến hành công tác tuyển sinh năm học 2021-2022. Cùng với công tác tuyển sinh, Sở GD và ĐT giao phòng GD và ĐT các huyện, thành phố, các nhà trường chủ động dự báo số lượng học sinh năm học mới để có kế hoạch chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên theo đúng quy định; tích cực rà soát mạng lưới trường học, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất; tổ chức phân tuyến tuyển sinh hợp lý, không để tình trạng nơi quá tải, nơi lại ít học sinh. Cùng với việc chuẩn bị tốt các điều kiện tuyển sinh, các nhà trường dự kiến bổ sung trang thiết bị dạy học phù hợp chương trình giáo dục phổ thông, sách giáo khoa mới, đặc biệt là cho khối lớp 2, lớp 6; chú trọng bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhất là giáo viên thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới cho lớp 2, lớp 6 năm học 2021-2022. Đặc biệt, Sở GD và ĐT cũng lưu ý các trường khu vực thành phố chú ý nâng cao độ đồng đều về cơ sở vật chất, chất lượng giáo dục, thực hiện điều chuyển cán bộ quản lý và giáo viên giữa các trường trên địa bàn, tăng cường hỗ trợ cơ sở vật chất, đầu tư kinh phí cho các trường khó khăn, tránh tình trạng xin chuyển trường, chuyển lớp ở các bậc học, cấp học dẫn đến quá tải cho một số trường có chất lượng giáo dục tốt. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, khó lường, các nhà trường cũng đặc biệt chú trọng công tác phòng chống dịch COVID-19 trước, trong và sau đợt tuyển sinh; thường xuyên cập nhật các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ GD và ĐT, UBND tỉnh, Sở GD và ĐT và các cơ quan chuyên môn về phòng, chống dịch COVID-19 để thực hiện hoặc điều chỉnh công tác chuyên môn./.

Minh Thuận