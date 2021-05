Góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở

Bằng nhiều hình thức tuyên truyền, vận động, những năm qua, MTTQ các cấp trong tỉnh đã đoàn kết nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thông qua các mô hình tự quản về an ninh trật tự đã phát huy sự sáng tạo, tinh thần đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng dân cư, trở thành các phong trào tự nguyện, tự giác của người dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Cán bộ MTTQ xã Hải Châu (Hải Hậu) tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương (Ảnh chụp trước ngày 27-4).

Hàng năm, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức các hội nghị tập huấn tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho trên 1.500 đại biểu là trưởng ban công tác Mặt trận, trưởng các nhóm nòng cốt tuyên truyền pháp luật ở khu dân cư, tập trung vào các nội dung: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Bộ luật Hình sự năm 2015, Luật Tín ngưỡng tôn giáo, pháp luật về bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới, an toàn giao thông; phòng, chống tội phạm, ma túy, tệ nạn xã hội... Toàn tỉnh đã kiện toàn 3.492 nhóm nòng cốt tuyên truyền, phổ biến pháp luật ở các khu dân cư với trên 20 nghìn thành viên, thường xuyên tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong các tầng lớp nhân dân. Bên cạnh đó, MTTQ các cấp tiếp tục phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án như: Đề án I/138 về vận động “Toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, cảm hóa, giáo dục người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư”; các phong trào “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông”, “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường”, chương trình dân số - KHHGĐ, an toàn thực phẩm...; đẩy mạnh công tác vận động các khu dân cư, hộ gia đình ký cam kết tham gia phòng, chống tội phạm, ma túy, tệ nạn xã hội, đăng ký xây dựng “Khu dân cư 5 không”. Từ năm 2019 đến nay, Ủy ban MTTQ tỉnh đã hướng dẫn MTTQ các cấp tiếp tục xây dựng, duy trì và nhân rộng các mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư trên các lĩnh vực giao thông, môi trường, phòng chống tội phạm, ma túy và tệ nạn xã hội. Tiêu biểu như các mô hình: “Xứ, họ đạo tham gia bảo vệ tài nguyên môi trường” ở 67 xã có đông đồng bào Công giáo; “Thực hiện nếp sống văn minh trong tổ chức lễ tang” ở thành phố Nam Định và các huyện Vụ Bản, Ý Yên, Nam Trực, Hải Hậu, Trực Ninh; “Khu dân cư đảm bảo trật tự an toàn giao thông” ở các huyện Vụ Bản, Hải Hậu; “Khu dân cư không có tội phạm, ma túy, tệ nạn xã hội” ở các huyện Trực Ninh, Hải Hậu, Nghĩa Hưng, Nam Trực... Thông qua các mô hình, đã phát huy vai trò của ban công tác Mặt trận ở các khu dân cư trong việc tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, tố giác các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; xây dựng ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn giao thông và bảo vệ môi trường trong các tầng lớp nhân dân, góp phần chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp; xây dựng “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa”; thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới. Đến nay, toàn tình đã có 1.684 khu dân cư 5 không, trong đó có 1.103 khu dân cư đạt 2 năm liên tục, 2.843 khu dân cư không có tội phạm, 2.506 khu dân cư không có tệ nạn ma túy, 3.331 khu dân cư không có tệ nạn mại dâm, 3.197 khu dân cư không có người khiếu kiện trái pháp luật. Nhiều địa phương, MTTQ các cấp tiếp tục phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên và ngành Công an cùng cấp củng cố, nhân rộng các mô hình, câu lạc bộ quần chúng tham gia đảm bảo an ninh, trật tự ở cơ sở theo hướng tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải. Huyện Mỹ Lộc đã duy trì 60 mô hình nhân dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, 39 mô hình nhân dân tham gia bảo vệ an toàn giao thông tại các thôn, xóm; tiếp tục duy trì quy chế đóng mở hòm thư góp ý tại các khu dân cư. Vì vậy, những năm qua, an ninh trật tự nông thôn trên địa bàn huyện được đảm bảo; 100% số xã được công nhận đạt chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” theo quy định. Thành phố Nam Định duy trì hoạt động của gần 500 tổ hòa giải, hòa giải thành công 360/385 vụ việc mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân. Huyện Nghĩa Hưng giúp đỡ giáo dục cảm hóa hàng trăm đối tượng vi phạm pháp luật, tổ chức tốt các lớp cai nghiện ma túy tại cộng đồng và gia đình ở thị trấn Quỹ Nhất, thị trấn Rạng Đông... Bên cạnh đó, MTTQ các cấp thường xuyên chú trọng công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, đơn đề nghị của công dân. Qua đó đã góp phần ổn định chính trị, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tạo sức mạnh nội lực từ mỗi gia đình, mỗi người dân ở khu dân cư trong tham gia giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở.

Thời gian tới, MTTQ các cấp tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tập trung giải quyết các vấn đề: Trật tự an toàn giao thông; phòng, chống tội phạm, ma tuý, TNXH; phối hợp xây dựng và nhân rộng những mô hình hiệu quả tham gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội./.

Bài và ảnh: Lam Hồng