Thi đua học và làm theo Bác ở một mái trường

Nhiều năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành nội dung quan trọng trong hoạt động dạy và học ở Trường THPT Trần Hưng Đạo (thành phố Nam Định), qua đó góp phần tạo chuyển biến về chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường.

Trường hiện có 85 cán bộ, giáo viên, nhân viên, Chi bộ có 40 đảng viên. Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, mỗi cán bộ, đảng viên, giáo viên nhà trường luôn nêu cao tinh thần gương mẫu, trách nhiệm, lời nói đi đôi với việc làm trong nhiệm vụ của mình. Ngay từ đầu mỗi năm học, Chi uỷ, Ban giám hiệu nhà trường xây dựng kế hoạch hoạt động, gắn việc học và làm theo Bác với các phong trào thi đua của ngành GD và ĐT và nhà trường như: phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”, “Đổi mới phương pháp dạy học”, “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”… Học tập và làm theo Bác là nhiệm vụ được nhà trường triển khai một cách toàn diện, không chỉ tập trung vào đối tượng cán bộ, giáo viên, đảng viên mà đặc biệt quan tâm tới toàn thể học sinh trong trường. Do vậy cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh nhà trường đã nhận thức được những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tự giác, tu dưỡng, rèn luyện và làm theo Bác.

Cô giáo Nguyễn Thu Hiền, Trường THPT Trần Hưng Đạo đạt thành tích xuất sắc trong hội thi giáo viên dạy giỏi THPT cấp tỉnh năm học 2020-2021 (Ảnh chụp trước ngày 27-4). Ảnh: Do cơ sở cung cấp

Điểm mới trong triển khai thực hiện Chỉ thị 05 tại Chi bộ Trường THPT Trần Hưng Đạo là bên cạnh việc thực hiện các chuyên đề hàng năm, chi bộ đã xây dựng các chuyên đề trọng tâm trong giai đoạn 2016-2020 phù hợp với thực tiễn. Nội dung của Chỉ thị được cụ thể hóa thành các nhiệm vụ và chương trình hành động được thống nhất trong nghị quyết hàng năm của nhà trường. Đặc biệt là gắn với cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, gắn với phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo trong dạy và học” trên nền phong trào thi đua “Hai tốt” trước đây và phong trào “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý và dạy, học” từ năm học 2020-2021. Thực hiện phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”, nhà trường tiếp tục duy trì, đẩy mạnh phong trào thi đua “Hai tốt”, kết hợp chặt chẽ “dạy chữ” với “dạy người” và “dạy nghề” phù hợp với cấp THPT; gắn nhiệm vụ, mục tiêu giáo dục của nhà trường với mục tiêu phấn đấu của tuổi trẻ “Học tập, rèn luyện vì ngày mai lập thân, lập nghiệp, vì xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”. Cụ thể như: Chỉ đạo tốt xây dựng kế hoạch dạy học của tổ/nhóm chuyên môn, giáo viên phù hợp với các chủ đề và theo hình thức, phương pháp kỹ thuật dạy học tích cực; chú trọng giáo dục đạo đức và giá trị sống, rèn luyện kỹ năng sống, hiểu biết xã hội, thực hành pháp luật; tăng cường các hoạt động nhằm giúp học sinh vận dụng kiến thức liên môn vào giải quyết các vấn đề thực tiễn. Tổ chức tốt các Hội thi Giáo viên giỏi cấp trường, đặc biệt chú trọng công tác giảng dạy nâng cao chất lượng và duy trì thành tích thi THPT quốc gia, thi tốt nghiệp THPT. Kết quả thi THPT quốc gia từ năm 2016 đến năm 2019 và thi tốt nghiệp THPT năm 2020 của trường luôn đạt tỷ lệ đỗ 100%, thứ hạng của nhà trường luôn trong tốp 10 các trường THPT có điểm bình quân đỗ tốt nghiệp cao nhất toàn tỉnh. Năm 2020, điểm trung bình là 7,44 điểm, xếp thứ 5 trong tỉnh, tăng 0,97 điểm và vượt 2 bậc so với năm 2019. Phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo trong dạy và học” được thực hiện qua việc đổi mới phương pháp dạy học, bồi dưỡng giáo viên, tổ chức dự giờ thăm lớp, ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác có hiệu quả các thiết bị dạy học, thi đua viết sáng kiến kinh nghiệm (SKKN). Từ năm 2016 đến nay, nhà trường có 53 SKKN được Hội đồng khoa học cấp trường xếp loại tốt, trong đó 15 SKKN được gửi dự thi cấp ngành. Kết quả, có 4 SKKN đạt loại xuất sắc, 11 SKKN đạt loại tốt; đặc biệt có 11 SKKN được Sở KH và CN nghiệm thu và công nhận cấp tỉnh. 3 năm gần đây nhà trường luôn đứng thứ Nhì toàn tỉnh, chỉ sau Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong. Từ phong trào đã xuất hiện nhiều tấm gương nhà giáo say mê nghiên cứu, sáng tạo, tâm huyết với nghề, tích cực tìm tòi, cải tiến, đổi mới phương pháp để có hiệu quả cao nhất. Đến nay, nhà trường có 27 người có trình độ thạc sỹ, 1 giáo viên đang học cao học, chiếm tỷ lệ 30,7%. Từ năm 2016 đến nay, trường có 7 đề tài KHKT được công nhận cấp tỉnh; 102 lượt giáo viên được công nhận là giáo viên giỏi, 68 lượt thầy cô được công nhận là giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường, 14 thầy cô được công nhận là giáo viên giỏi cấp tỉnh. Thực hiện phong trào thi đua xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, trường “xanh - sạch - đẹp - an toàn” gắn với bảo đảm an toàn vệ sinh lao động cơ sở vật chất trường lớp, ngày càng phát triển theo hướng hiện đại đáp ứng tốt hơn quá trình dạy và học...

Việc thực hiện Chỉ thị 05 còn giúp nhận thức về vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng của đơn vị; vai trò gương mẫu và tinh thần trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao, ý thức rèn luyện đạo đức cách mạng, chống các biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, trách nhiệm “nói đi đôi với làm” trong thực thi nhiệm vụ, thái độ ứng xử, phong cách giao tiếp của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các tổ chức nhà trường được nâng lên; lề lối, tác phong, phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên được chấn chỉnh tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong đội ngũ, các thầy cô cũng trở thành tấm gương cho các em học sinh noi theo. Từ năm 2016 đến nay, nhà trường có thêm 2 nhà giáo được phong tặng danh hiệu Giáo viên Ưu tú cấp Nhà nước, 6 thầy cô được vinh danh là Nhà giáo ưu tú Thành Nam. Một số tấm gương nhà giáo tiêu biểu như cô giáo Đào Thị Thủy Chung, chi ủy viên, tổ trưởng tổ Ngoại ngữ, thầy giáo Phan Viết Hiển, giáo viên lãnh đội học sinh giỏi cấp tỉnh môn Sinh học có nhiều học sinh đạt giải cao; nhiều năm liền tập thể lớp do thầy dẫn dắt luôn dẫn đầu trong khối về tỷ lệ học sinh đỗ đại học có điểm bình quân cao nhất trường; cô giáo Nguyễn Thu Hiền, giáo viên môn Sinh học với những thành tích xuất sắc trong nhiều lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu khoa học, được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV... Những tấm gương nhà giáo trên đã góp phần lan tỏa lòng nhiệt huyết, đam mê giảng dạy, nghiên cứu khoa học trong nhà trường; đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, tạo nên một tập thể đoàn kết, vững mạnh. Chi bộ Đảng của nhà trường nhiều năm liền được công nhận là Chi bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; nhà trường nhiều năm liền được vinh danh là tập thể Lao động xuất sắc, luôn trong tốp đầu của ngành Giáo dục tỉnh./.

Minh Thuận