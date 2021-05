Công an Nam Định thi đua thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy

Trong quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân “Đối với tự mình, phải cần, kiệm, liêm, chính/ Đối với đồng sự, phải thân ái giúp đỡ/ Đối với Chính phủ, phải tuyệt đối trung thành/ Đối với nhân dân, phải kính trọng, lễ phép/ Đối với công việc, phải tận tụy/ Đối với địch, phải cương quyết, khôn khéo” đã trở thành “kim chỉ nam” xuyên suốt mọi hành động, là mục tiêu phấn đấu, rèn luyện của mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh.

Công an thành phố Nam Định làm thủ tục cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử cho nhân dân trên địa bàn phường Ngô Quyền.

Thấm nhuần Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, Công an tỉnh đã cụ thể hóa thành các phong trào thi đua sâu rộng, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị và yêu cầu xây dựng lực lượng ở các đơn vị trực thuộc. Trên lĩnh vực bảo đảm an ninh quốc gia, thực hiện các chủ đề thi đua “Làm theo lời Bác, đổi mới, chủ động, trách nhiệm, nêu gương, vì nhân dân phục vụ”; “Công an Nam Định làm theo lời Bác, đoàn kết, trách nhiệm, kỷ cương, hiệu quả, vì nhân dân phục vụ” và khẩu hiệu hành động “Anh hùng, văn hóa, đoàn kết, năng động, sáng tạo, vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã tập trung chỉ đạo các lực lượng nắm chắc tình hình, tham mưu, đề xuất biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, triển khai có hiệu quả các nội dung công tác về chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia. Các đơn vị chức năng thường xuyên theo dõi, quản lý chặt hoạt động của những đối tượng liên quan đến các hội, nhóm, tổ chức phản động về địa phương; tiếp tục thực hiện kế hoạch tấn công chính trị tổ chức phản động lưu vong, khủng bố “Việt Tân”, “Chính phủ quốc gia lâm thời”, “Lao động Việt”... Do đó, lĩnh vực bảo đảm an ninh quốc gia luôn được Công an tỉnh triển khai, thực hiện tốt. Trong đó, bảo đảm an toàn cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sắp diễn ra; ngăn ngừa dịch COVID-19 lan rộng ra địa bàn; tạo môi trường lành mạnh để phát triển kinh tế - xã hội. Trong lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, quán triệt sâu sắc lời dạy của Bác và thực hiện phương châm: “Chủ động phòng ngừa, liên tục tấn công”; “Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả; mỗi ngày làm nhiều việc tốt phục vụ nhân dân”, lực lượng Công an đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo, đẩy mạnh các chương trình mục tiêu quốc gia, phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy; thường xuyên triển khai các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, xác định đúng đối tượng, địa bàn, lĩnh vực trọng điểm; đẩy mạnh phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ. Từ đầu năm đến nay, Công an tỉnh đã phá 29 chuyên án, 11 băng nhóm hình sự; trong đó có 5 chuyên án tội phạm hoạt động “tín dụng đen”, 2 chuyên án tội phạm sử dụng công nghệ cao. Về tội phạm ma túy, Công an tỉnh đã phá 20 chuyên án; triệt phá 5 đường dây mua bán, vận chuyển ma túy liên tỉnh; 2 điểm phức tạp về bán lẻ ma túy; 1 tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự; bắt giữ 811 vụ, 936 đối tượng, thu hơn 6kg ma túy tổng hợp dạng đá, 1,6kg hê rô in, 51.076 viên ma túy tổng hợp, 1,5kg ketamin, 1 khẩu súng K54, 4 viên đạn, 41 cây cần sa và nhiều vật chứng khác có liên quan. Các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh phối hợp với Công an các huyện, thành phố Nam Định phát hiện, bắt giữ 232 vụ, 706 đối tượng đánh bạc, thu hơn 1,3 tỷ đồng tiền đánh bạc; trong đó lập hồ sơ đề nghị truy tố 40 vụ, 137 đối tượng, xử lý hành chính 192 vụ, 569 đối tượng, phạt tiền 585,6 triệu đồng; xử lý hành chính 400 vụ, 458 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng, hủy hoại tài sản, đánh nhau, xâm hại sức khỏe, xúc phạm danh dự nhân phẩm của người khác và tàng trữ vũ khí, công cụ hỗ trợ. Công an các địa phương đã lập hồ sơ đề nghị đưa 14 đối tượng đi trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc vào diện giáo dục tại xã, phường, thị trấn theo các quy định của Chính phủ. Điển hình trong phong trào thi đua làm theo lời Bác là Phòng Cảnh sát Hình sự đã tập trung đấu tranh, triệt xóa băng nhóm tội phạm gồm 3 đối tượng hoạt động cưỡng đoạt tài sản, cho vay nặng lãi, chiếm hưởng hơn 94 triệu đồng; đấu tranh với chuyên án 121L bắt, khởi tố 1 đối tượng về tội thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng. Công an thành phố Nam Định đấu tranh với đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn hack tài khoản Facebook của người Việt Nam đang sống, làm việc tại nước ngoài sau đó nhắn tin cho người thân của họ để lừa đảo, chiếm đoạt tổng số tiền gần 1 tỷ đồng. Công an huyện Nam Trực phân công lực lượng trinh sát tinh nhuệ, truy bắt được đối tượng truy nã nguy hiểm, lẩn trốn sau 29 năm. Công an các xã Giao Hà, Giao Yến, Giao Thanh (Giao Thủy); Yên Nhân (Ý Yên); Phương Định (Trực Ninh) đã phát hiện, tham gia bắt giữ 5 đối tượng truy nã... Cùng với tấn công, truy quét tội phạm, lực lượng Công an làm tốt công tác quản lý Nhà nước về trật tự an toàn xã hội; tham mưu với cấp ủy, chính quyền chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Trung ương, địa phương; đẩy mạnh công tác quản lý, giáo dục đối tượng, nắm chắc địa bàn, giải quyết tình hình an ninh trật tự ngay tại cơ sở.

Với việc đẩy mạnh các phong trào thi đua thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã xây dựng được một tập thể mạnh, đoàn kết; bồi dưỡng được đội ngũ cán bộ, chiến sĩ tinh thông nghiệp vụ, có đạo đức nghề nghiệp, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Trong đó đã triển khai, tổ chức thực hiện nhiều biện pháp để nâng cao hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng trong tình hình mới; coi trọng công tác giáo dục cán bộ, chiến sĩ học tập và làm theo Sáu điều Bác Hồ dạy; thường xuyên phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến. Bên cạnh việc kịp thời tổ chức các hội nghị biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh định kỳ tổ chức sinh hoạt chính trị chuyên đề để những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt báo công dâng Bác tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Công an tỉnh. Các tổ chức đoàn thể chính trị phối hợp với các phòng nghiệp vụ tiến hành hoạt động “về nguồn” tại các “địa chỉ đỏ” ở các tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên, Cao Bằng; tôn vinh thanh niên, phụ nữ tiêu biểu hàng năm gắn với giao lưu các điển hình tiên tiến bằng hình thức sân khấu hóa. Qua đó, tạo sức lan tỏa về hình ảnh mẫu mực, trách nhiệm, tận tụy cùng chiến công của các điển hình để cán bộ, chiến sĩ học tập, noi theo; xây dựng hình ảnh đẹp về cán bộ, chiến sĩ Công an Nam Định./.

Bài và ảnh: Xuân Thu